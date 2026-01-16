- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 804
visites since opening : 2414464
marchand2sable > blog
Resident Evil Requiem : toutes les nouveautés du Showcase


Voici un résumé des nouvelles informations partagées par Kōshi Nakanishi, directeur de Resident Evil Requiem, lors de ce dernier RE Showcase :

-Le nom Elpis est central dans le scénario et est directement lié à Leon et Grace.

-Trois modes de difficulté ont été dévoilés : Casual, Normal et Classic (sauvegarde uniquement avec les rubans).

-La campagne propose deux personnages jouables (Leon et Grace) en alternance, avec un temps de jeu équivalent pour chacun.



-Deux personnages, deux gameplay. Style RE7 et RE2 Remake pour Grace, Action-Horror pour Leon, qui semble être une évolution du gameplay de RE4 Remake.

-Deux caméras également (FPS et TPS), interchangeables dans les options et à choisir tout au long du jeu.

-Malgré son expérience, Leon sera poussé jusqu’à ses limites dans cette aventure.

-Le Rhodes Hill Chronic Care Center semble bien plus vaste que ce que laissaient présager les premiers trailers, avec une taille comparable, voire supérieure, au RPD de Resident Evil 2 Remake.



-Aucune phase de jeu n’a encore été montrée dans la Raccoon City dévastée.

-Les zombies garderont brièvement certains comportements humains. Exemple : le boucher zombie attaquera tout ce qui bouge avec son couteau de cuisine, tandis que la femme de ménage continuera à nettoyer les toilettes de façon peu recommandable...

-Ces nouveaux zombies pourront même parler brièvement, à voir cependant s’ils peuvent communiquer entre eux.

-Un nouveau monstre a été présenté à la fin du showcase, encore plus imposant que la créature de la démo du Summer Game Fest.

-Leon et Grace auront la possibilité de fabriquer des balles rouges ultra-puissantes pour le Requiem (le gros pistolet visible sur la cover du jeu) à partir des cadavres de zombies.



-Un système d’infiltration sera présent.

-Plusieurs nouvelles animations pour le corps à corps de Leon ont été montrées, avec la possibilité d’utiliser le décor et même des armes blanches récupérées directement sur les zombies.

-Les personnages pourront également fabriquer des seringues violettes pour éliminer les zombies en un coup par derrière.

-La tomahawk de Leon pourra servir à parer la chainsaw, à la manière du couteau dans RE4 Remake, mais elle demandera un entretien régulier (affûtage ou réparation si endommagée).



-Aucune version PS4 n’a été officialisée, contrairement à ce qu’ont indiqué certains influenceurs et certaines rumeurs.

-Le jeu reste prévu pour le 27 février prochain sur PS5, Xbox, Steam, Epic, Switch 2 et GeForce Now.


























    tags : resident evil resident evil showcase resident evil 9 re9 resident evil requiem resident evil requiem news resident evil requiem new infos resident evil showcase news toutes les info resident evil showcase resident evil requiem leon new gameplay
    4
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, link49, oniclem, goldmen33
    posted the 01/16/2026 at 12:42 AM by marchand2sable
    comments (10)
    kinectical posted the 01/16/2026 at 12:56 AM
    Je pense qu’une des raison pourquoi ce RE ne me hype pas est l’endroit présenter pour le moment ces pour ça que j’espère avoir Racoon City
    marchand2sable posted the 01/16/2026 at 01:03 AM
    On peut bien voir la comparaison FPS vs TPS avec les deux dernières images.

    kinectical

    C’est une clinique en plus, j’ai peur des redites dans le décor comme les niveaux d’hôtel dans les JV (50 fois la même pièce…). Pour le reste je suis complètement hype perso.
    adamjensen posted the 01/16/2026 at 01:07 AM
    Le retour des zombies et des rubans encreurs fait vraiment plaisir.
    J’espère quand même qu’ils mettront un mode plus difficile dès le début, mais de toute façon je le referai après.
    Le nouveau type d’ennemis avec leurs souvenirs d’avant est cool aussi (je m’amuserai à en suivre certains et à attendre un peu, je ne serais pas surpris qu’ils aient poussé le truc et qu’on puisse découvrir ou entendre des trucs, genre bonus ou easter egg ou autre).
    Je trouve le fait de pouvoir ramasser le sang des zombies pour créer des trucs et même en faire exploser en leur injectant vraiment génial.
    Ramasser les armes des ennemis et les aiguiser aussi.
    J’apprécie aussi qu’ils aient remis l’infiltration comme dans le remake du 4.
    Ça m’étonnerait, mais ce serait un truc de fou si le marchand du 4 était de retour.

    Pour garder un peu de surprise, je ne sais pas si je vais regarder les prochaines présentations du jeu, mais je ne sais pas non plus si je résisterai.
    J’ai trouvé ce Showcase génial, bien présenté, ni trop court ni trop long, bien segmenté et allant directement à l’essentiel.

    En tout cas j’ai encore plus hâte qu’avant, vivement la sortie.
    Encore 42 jours.

    PS : Bel article.
    kinectical posted the 01/16/2026 at 01:08 AM
    marchand2sable ouais ces vraiment ça j’ai vraiment peur des pièces copier et coller tout le long dans la clinique déjà dans les gameplay y’a ce ton de couleurs et l’allure des décors ….fade et neutre je n’aime pas et j’espère que ce sera vraiment juste un environnement parmis plusieurs autres
    marchand2sable posted the 01/16/2026 at 01:15 AM
    adamjensen Merci

    Ça m’étonnerait, mais ce serait un truc de fou si le marchand du 4 était de retour.

    Malheureusement il sera pas la et c'est une information officielle.

    kinectical

    C'est sur que c'est pas le manoir Spencer le truc pour l'instant, a voir le level design s'il est top quand même.
    adamjensen posted the 01/16/2026 at 01:17 AM
    marchand2sable
    Ah dommage.
    jenicris posted the 01/16/2026 at 05:16 AM
    Trop hype. Au moins c'est un vrai RE pas comme les 7 et 8
    cyr posted the 01/16/2026 at 06:05 AM
    marchand2sable dommage pour le marchand. Je me demande toujours qui c'était....surtout avec la couleur des yeux bizarre. Comme ci il etais infecté, mais l'appel des affaires étais plus forte..

    Dans l'état, il y a des chances que ça soit day one pour moi, ou un peu plus tard
    shirou posted the 01/16/2026 at 06:47 AM
    Action-Horror pour Leon, qui semble être une évolution du gameplay de RE4 Remake.

    C'est la nouvelle qui m'attriste moi. J'espère que ça sera pas trop rambo fps comme le 4 sans avoir la sensation que chaque balle compte
    sdkios posted the 01/16/2026 at 07:03 AM
    adamjensen exactement pareil que toi! J'aime beaucoup les nouvelles idées implantées ! Les zombies avec attitude, c'est tellement plus interessant que les infecté genre RE4 completement autonomes.
    shirou bah ca ce sera present dans la partie Grace justement. Mais j'espere egalement que Leon aura des passages un peu moins bourrins aussi ! La ca fait trop mec invincible qui se fait une armée de zombax a mains nues
    Par contre le mode machine a ecrire, c'est vrament cool !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo