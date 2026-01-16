Voici un résumé des nouvelles informations partagées par Kōshi Nakanishi
, directeur de Resident Evil Requiem
, lors de ce dernier RE Showcase
:
-Le nom Elpis est central dans le scénario et est directement lié à Leon et Grace.
-Trois modes de difficulté ont été dévoilés : Casual, Normal et Classic (sauvegarde uniquement avec les rubans).
-La campagne propose deux personnages jouables (Leon et Grace) en alternance, avec un temps de jeu équivalent pour chacun.
-Deux personnages, deux gameplay. Style RE7 et RE2 Remake pour Grace, Action-Horror pour Leon, qui semble être une évolution du gameplay de RE4 Remake.
-Deux caméras également (FPS et TPS), interchangeables dans les options et à choisir tout au long du jeu.
-Malgré son expérience, Leon sera poussé jusqu’à ses limites dans cette aventure.
-Le Rhodes Hill Chronic Care Center semble bien plus vaste que ce que laissaient présager les premiers trailers, avec une taille comparable, voire supérieure, au RPD de Resident Evil 2 Remake.
-Aucune phase de jeu n’a encore été montrée dans la Raccoon City dévastée.
-Les zombies garderont brièvement certains comportements humains. Exemple : le boucher zombie attaquera tout ce qui bouge avec son couteau de cuisine, tandis que la femme de ménage continuera à nettoyer les toilettes de façon peu recommandable...
-Ces nouveaux zombies pourront même parler brièvement, à voir cependant s’ils peuvent communiquer entre eux.
-Un nouveau monstre a été présenté à la fin du showcase, encore plus imposant que la créature de la démo du Summer Game Fest.
-Leon et Grace auront la possibilité de fabriquer des balles rouges ultra-puissantes pour le Requiem (le gros pistolet visible sur la cover du jeu) à partir des cadavres de zombies.
-Un système d’infiltration sera présent.
-Plusieurs nouvelles animations pour le corps à corps de Leon ont été montrées, avec la possibilité d’utiliser le décor et même des armes blanches récupérées directement sur les zombies.
-Les personnages pourront également fabriquer des seringues violettes pour éliminer les zombies en un coup par derrière.
-La tomahawk de Leon pourra servir à parer la chainsaw, à la manière du couteau dans RE4 Remake, mais elle demandera un entretien régulier (affûtage ou réparation si endommagée).
-Aucune version PS4 n’a été officialisée, contrairement à ce qu’ont indiqué certains influenceurs et certaines rumeurs.
-Le jeu reste prévu pour le 27 février prochain sur PS5, Xbox, Steam, Epic, Switch 2 et GeForce Now.
kinectical
C’est une clinique en plus, j’ai peur des redites dans le décor comme les niveaux d’hôtel dans les JV (50 fois la même pièce…). Pour le reste je suis complètement hype perso.
J’espère quand même qu’ils mettront un mode plus difficile dès le début, mais de toute façon je le referai après.
Le nouveau type d’ennemis avec leurs souvenirs d’avant est cool aussi (je m’amuserai à en suivre certains et à attendre un peu, je ne serais pas surpris qu’ils aient poussé le truc et qu’on puisse découvrir ou entendre des trucs, genre bonus ou easter egg ou autre).
Je trouve le fait de pouvoir ramasser le sang des zombies pour créer des trucs et même en faire exploser en leur injectant vraiment génial.
Ramasser les armes des ennemis et les aiguiser aussi.
J’apprécie aussi qu’ils aient remis l’infiltration comme dans le remake du 4.
Ça m’étonnerait, mais ce serait un truc de fou si le marchand du 4 était de retour.
Pour garder un peu de surprise, je ne sais pas si je vais regarder les prochaines présentations du jeu, mais je ne sais pas non plus si je résisterai.
J’ai trouvé ce Showcase génial, bien présenté, ni trop court ni trop long, bien segmenté et allant directement à l’essentiel.
En tout cas j’ai encore plus hâte qu’avant, vivement la sortie.
Encore 42 jours.
PS : Bel article.
Malheureusement il sera pas la et c'est une information officielle.
kinectical
C'est sur que c'est pas le manoir Spencer le truc pour l'instant, a voir le level design s'il est top quand même.
Ah dommage.
Dans l'état, il y a des chances que ça soit day one pour moi, ou un peu plus tard
C'est la nouvelle qui m'attriste moi. J'espère que ça sera pas trop rambo fps comme le 4 sans avoir la sensation que chaque balle compte
shirou bah ca ce sera present dans la partie Grace justement. Mais j'espere egalement que Leon aura des passages un peu moins bourrins aussi ! La ca fait trop mec invincible qui se fait une armée de zombax a mains nues
Par contre le mode machine a ecrire, c'est vrament cool !