Prime dévoile un premier visuel de Sophie Turner en Lara Croft, cette nouvelle série qui est prévu prochainement fait partie d’un accord entre Crystal Dynamics et Amazon MGM Studios.



En attendant coté jeux vidéo, le remake Tomb Raider : Legacy of Atlantis est toujours prévu pour cette année tandis que le nouvel opus Tomb Raider : Catalyst attendra 2027.