Tomb Raider : Legacy of Atlantis
name : Tomb Raider : Legacy of Atlantis
platform : PC
editor : Amazon Game Studios
developer : Crystal Dynamics
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Tomb Raider : Amazon dévoile un visuel de Sophie Turner dans le rôle de Lara Croft


Prime dévoile un premier visuel de Sophie Turner en Lara Croft, cette nouvelle série qui est prévu prochainement fait partie d’un accord entre Crystal Dynamics et Amazon MGM Studios.

En attendant coté jeux vidéo, le remake Tomb Raider : Legacy of Atlantis est toujours prévu pour cette année tandis que le nouvel opus Tomb Raider : Catalyst attendra 2027.
https://x.com/PrimeVideo/status/2011800568835051933
    posted the 01/15/2026 at 03:19 PM by yanssou
    comments (26)
    adamjensen posted the 01/15/2026 at 03:23 PM
    Franchement, cette Lara et cette série, je ne les sens pas du tout.
    Mais on verra, ça m'est déjà arrivé de changer d'avis.
    shining posted the 01/15/2026 at 03:25 PM
    Ces plus lara croft ces lara bof la ces quoi ce truc zéro charisme l'actrice .....
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 03:27 PM
    Plus on avance avec Lara, plus elle perd une taille de bonnet
    blindzorro posted the 01/15/2026 at 03:33 PM
    Autant le physique je peux m'en foutre autant Sophie Turner est surtout une très mauvaise actrice à mes yeux. Que ce soit dans Game of thrones ou les X-Men elle était toujours la pire actrice du cast, nul de chez nul... Donc c'est bien dommage.
    mercure7 posted the 01/15/2026 at 03:36 PM
    marchand2sable posted the 01/15/2026 at 03:37 PM
    Même a l'époque de l'E3, les babes en Lara avaient plus de gueule.
    shinz0 posted the 01/15/2026 at 03:50 PM
    À voir en action, le costume est respecté
    edarn posted the 01/15/2026 at 04:07 PM
    Mes yeux ont vomi... Est-ce normal, docteur?
    burningcrimson posted the 01/15/2026 at 04:14 PM
    Pas convaincu
    guiguif posted the 01/15/2026 at 04:29 PM
    On va se dire que c'est qu'une photo...
    hypermario posted the 01/15/2026 at 04:41 PM
    Elle match pas du tout avec la Lara du jeux..
    heracles posted the 01/15/2026 at 04:51 PM
    Les boobs sont pas assez gros !
    ouken posted the 01/15/2026 at 04:56 PM
    mon dieux.....
    metroidvania posted the 01/15/2026 at 04:57 PM
    Wtf
    jem25 posted the 01/15/2026 at 05:31 PM
    Avec cette actrice sans charisme faut pas s’attendre à autre chose que de la merde

    Jamais compris comment elle a pu avoir le rôle
    terikku posted the 01/15/2026 at 06:16 PM
    hmmmmmm naaaaaaaaa
    toulia posted the 01/15/2026 at 06:28 PM
    De toute façon les adaptations.. non merci.
    ducknsexe posted the 01/15/2026 at 06:31 PM
    Y a de l idée, c'est plutôt pour joué dans un hentai : lara croque
    shambala93 posted the 01/15/2026 at 06:36 PM
    Je pensais que c’était de l’ia…
    giru posted the 01/15/2026 at 06:39 PM
    Je pensais que les beaufs de base de Gamekyo allaient apprécier le retour à une Lara plus classique… mais je suis naïf, avoir des seins normaux n’est pas autorisé
    malroth posted the 01/15/2026 at 06:39 PM
    On aura JAMAIS mieux qu'Angelina Jolie pour une Lara Croft. C'etait réellement elle

    Et les bzez qui allait avec
    forte posted the 01/15/2026 at 06:43 PM
    Vanessa Demouy était parfait à l'époque
    burningcrimson posted the 01/15/2026 at 07:46 PM
    ducknsexe J avais pensé au Cosplay de conventions mais là tu m'as tué
    battossai posted the 01/15/2026 at 08:34 PM
    On dirait Salt Bae déguisé en Lara Croft mais bon à voir en mouvement.
    pharrell posted the 01/16/2026 at 08:21 AM
    Vraiment pas convaincu par ce visuel... Je trouve que ça le fait pas du tout...

    Un physique un peu moins bimbo pourquoi pas mais à la rigueur je préférais l'actrice du film de 2018 (physiquement car j'ai jamais vu le film).

    La franchement... On est limite hors sujet... Après je changerais sans doutes d'avis après avoir vu les premiers épisodes.
    vohmp posted the 01/16/2026 at 08:25 AM
    blindzorro même avis elle n'a rien fait depuis games of throne et même là c'était pas la meilleur actrice du lot. Ca devait être la moins cher des actrices dispo
