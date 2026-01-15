Prime dévoile un premier visuel de Sophie Turner en Lara Croft, cette nouvelle série qui est prévu prochainement fait partie d’un accord entre Crystal Dynamics et Amazon MGM Studios.
En attendant coté jeux vidéo, le remake Tomb Raider : Legacy of Atlantis est toujours prévu pour cette année tandis que le nouvel opus Tomb Raider : Catalyst attendra 2027.
posted the 01/15/2026 at 03:19 PM by yanssou
Mais on verra, ça m'est déjà arrivé de changer d'avis.
Jamais compris comment elle a pu avoir le rôle
Et les bzez qui allait avec
Un physique un peu moins bimbo pourquoi pas mais à la rigueur je préférais l'actrice du film de 2018 (physiquement car j'ai jamais vu le film).
La franchement... On est limite hors sujet... Après je changerais sans doutes d'avis après avoir vu les premiers épisodes.