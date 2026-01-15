profile
Microsoft, Sony et Nintendo, collaborent pour notre sécurité



Nintendo, Sony Interactive Entertainment et Microsoft poursuivent leur collaboration afin d'améliorer la sécurité des joueurs sur nos plateformes. Nous sommes convaincus que le jeu vidéo est un jeu pour tous et nous nous efforçons d'offrir des expériences positives et divertissantes à tous, en particulier à nos plus jeunes joueurs. Pour ce faire, nous privilégions une approche multidisciplinaire, intégrant des technologies de pointe, des analyses issues de la recherche, le soutien de la communauté et une supervision humaine compétente.

PS : l'article complet est dans le lien

https://news.xbox.com/en-us/2026/01/14/online-safety-principles-xbox-nintendo-sony/
    posted the 01/15/2026 at 01:55 PM by ouroboros4
    comments (5)
    rocan posted the 01/15/2026 at 01:59 PM
    Curieux que Nintendo utilise comme logo celui de la NS2 et pas son logo officiel général.
    tripy73 posted the 01/15/2026 at 02:07 PM
    rocan : c'est un moyen de faire la promo de la console à moindre frais
    rocan posted the 01/15/2026 at 02:20 PM
    tripy73 C'est clair !
    judebox posted the 01/15/2026 at 02:55 PM
    Remarque similaire pour les 2 autres : c'est Playstation et Xbox qui collaborent ou Sony et Microsoft finalement ?
    xylander posted the 01/15/2026 at 03:06 PM
    Xbox est mort, Nintendo joue avec le feu et Sony est un zombi. Alors, qu'ils s'unissent pour leur cirque médiatique, on s'en fout.
