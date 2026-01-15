Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Clair Obscur : Expedition 33
5
Likers
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18791
visites since opening : 32175315
link49 > blog
[Notes joueurs Metacritic] Un jeu DS bien parti pour détrôner Clair Obscur?


Cory in the House, un jeu sorti en 2008 sur Nintendo DS, semble bien parti pour prendre le titre de meilleur jeu de tous les temps sur Metacritic, du moins selon les notes et les avis des joueurs.Ce jeu d'aventure méconnu et signé Disney affiche déjà une note moyenne de 9,3, ce qui le place devant des jeux comme The Last of Us, Half-Life 2, Baldur's Gate 3 et Resident Evil 4. Non, vous ne rêvez pas.

Pourquoi diable les joueurs s'enthousiasment-ils soudainement pour un jeu pourri vieux de près de 20 ans, basé sur un spin-off éphémère de la série Disney Phénomène Raven ? Vous vous en doutez, c'est du troll. Un troll qui n'a rien de nouveau puisque les utilisateurs du célèbre forum 4chan ont tout simplement relancé un pic de hype pour le jeu sur GameFAQs et Amazon. Par le passé, le jeu a déjà été la cible d'une campagne similaire de "review bombing inversé" sur Metacritic. C'était en 2015 et les joueurs lui avaient permis d'atteindre une note utilisateur stratosphérique de 9,7.

Rien de nouveau sous le soleil, donc. Il sera intéressant de voir si Metacritic prendra des mesures pour rééquilibrer le rang de Cory in the House. IGN a contacté l'entreprise pour obtenir un commentaire. En attendant, on a là un bel exemple de la façon dont les notes attribuées par les joueurs sur Metacritic peuvent facilement être manipulées pour fausser sa véritable valeur — même si, cette fois-ci, l'idée n'est pas de bombarder un bon jeu de mauvais avis, juste parce qu'on ne l'aime pas.

Source : https://www.resetera.com/threads/disney%E2%80%99s-cory-in-the-house-ds-set-to-be-highest-user-rated-game-on-metacritic.1406650/
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, kevinmccallisterrr, aeris504, skk
    posted the 01/15/2026 at 01:15 PM by link49
    comments (22)
    zekk posted the 01/15/2026 at 01:25 PM
    burningcrimson posted the 01/15/2026 at 01:27 PM
    Quelle bande de trolls ! Putain je m'y attendais pas Corey is in da house
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 01:31 PM
    Corey is in da house ... Ce BANGER
    dalbog posted the 01/15/2026 at 01:42 PM
    C'est très con parce que ça décrédibilise les vrais avis.

    La blague est forcée, ce n'est plus drôle.
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 01:45 PM
    dalbog te caches pas, on sait tous que tu as adoré ce jeu
    tripy73 posted the 01/15/2026 at 01:50 PM
    dalbog : ça montre surtout à quel point tous ces sites de notation n'ont aucune valeur réelle.
    adamjensen posted the 01/15/2026 at 01:50 PM
    On pourra dire ce qu’on veut, mais les notes des joueurs ont quand même plus d’importance que celles de ces faux journalistes corrompus.
    Mais perso, je n’accorde aucune importance à Metacritic.
    J’ai même déjà vu ces merdes supprimer des avis négatifs de joueurs qui ne les arrangeaient pas, pour certains éditeurs/devs et leur jeux complètement à chier.

    En plus, quand on voit les notes extrêmement élevées données à certaines abominations...
    Ce site ne vaut rien, et pourtant, certains joueurs ne jurent que par ça.
    Mais bon, chacun son truc, il en faut pour tout le monde.
    burningcrimson posted the 01/15/2026 at 01:55 PM
    dalbog Ça montre juste que les sites de notations ne sont en pas à prendre aux sérieux. Un avis restera toujours subjectif et influencé par les goûts et expériences de celui qui l'émet, après dans tout ça on peut prendre en compte les faits (le jeu est bugué ou le jeu est court etc.) mais au final c'est à nous de faire la part des choses
    ducknsexe posted the 01/15/2026 at 01:55 PM
    Ce Banger
    akinen posted the 01/15/2026 at 02:02 PM
    Magnifique
    akinen posted the 01/15/2026 at 02:16 PM
    Sinon plus sérieusement, ça montre surtout que la communauté mondiale des joueurs est en majorité immature.

    Ça se verifie aussi pour la culture pop et les notations de series et autres anime/films récents.

    Les notes faramineuses d’animes bien connus et pourraves sont légions.

    Certains sites sortent leurs épingles du jeux comme rotten tomatoes mais dans l’ensemble, donner la parole à tout le monde, c’est autoriser TOUT LE MONDE à s’exprimer.

    Dans un monde où tous les actes anonymes font souvent scandales, il n’est pas étonnant que ce genre d’aberration arrive.

    Doit-on prendre au sérieux la note de jean kevin sur Anno 1800 alors qu’il n’a joué qu’à COD et Minecraft durant toute son existence, et la compter dans une moyenne globale participant à élire le meilleur 4X de la génération en cours? À mediter.

    Le JV est malheureusement un media immature et le restera peut-etre pour toujours.
    gasmok2 posted the 01/15/2026 at 02:26 PM
    akinen
    Rotten Tomatoes avait été épinglé pour avoir fait gonfler les notes des films Disney/Marvel.
    Donc ils ne sont pas plus sérieux que les autres
    shirou posted the 01/15/2026 at 02:35 PM
    Le "All time" Vs "évaluation récente" sur Steam est pas la solution ultime mais ça aide beaucoup a faire la part des choses et a repérer les reviews bombing
    lz posted the 01/15/2026 at 03:03 PM
    De toute façon les user score ne valent rien que ce soit sur les site de JV ou de ciné. Seuls les avis des professionnels sont fiables
    kikoo31 posted the 01/15/2026 at 03:25 PM
    51love posted the 01/15/2026 at 03:34 PM
    shambala93 posted the 01/15/2026 at 03:34 PM
    adamjensen
    Tellement pas ! Entre les zozos qui mettent 20 ou 0 pour démolir ou sauver un jeu.

    Les teubés pro X Y Z qui défendront leur chapelle de timbrés.

    Le marché chinois qui est plus large et avec des goûts différents… suffit de regarder le choix des « joueurs » aux games awards…
    akinen posted the 01/15/2026 at 03:41 PM
    gasmok2 Les avis des spectateurs sont raccord avec les revenus de films. J'parle uniquement des retours "non pro"
    rendan posted the 01/15/2026 at 05:10 PM
    #CORYLEGOAT
    yukilin posted the 01/15/2026 at 06:14 PM
    sonilka posted the 01/15/2026 at 06:16 PM
    C'est drôle. Et ca permet, si besoin était, de relativiser les avis joueurs de ce site.
    mercure7 posted the 01/15/2026 at 09:12 PM
    "Un excellent jeu sur l'excellente DS, avec un excellent gameplay"
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo