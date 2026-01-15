Cory in the House, un jeu sorti en 2008 sur Nintendo DS, semble bien parti pour prendre le titre de meilleur jeu de tous les temps sur Metacritic, du moins selon les notes et les avis des joueurs.Ce jeu d'aventure méconnu et signé Disney affiche déjà une note moyenne de 9,3, ce qui le place devant des jeux comme The Last of Us, Half-Life 2, Baldur's Gate 3 et Resident Evil 4. Non, vous ne rêvez pas.
Pourquoi diable les joueurs s'enthousiasment-ils soudainement pour un jeu pourri vieux de près de 20 ans, basé sur un spin-off éphémère de la série Disney Phénomène Raven ? Vous vous en doutez, c'est du troll. Un troll qui n'a rien de nouveau puisque les utilisateurs du célèbre forum 4chan ont tout simplement relancé un pic de hype pour le jeu sur GameFAQs et Amazon. Par le passé, le jeu a déjà été la cible d'une campagne similaire de "review bombing inversé" sur Metacritic. C'était en 2015 et les joueurs lui avaient permis d'atteindre une note utilisateur stratosphérique de 9,7.
Rien de nouveau sous le soleil, donc. Il sera intéressant de voir si Metacritic prendra des mesures pour rééquilibrer le rang de Cory in the House. IGN a contacté l'entreprise pour obtenir un commentaire. En attendant, on a là un bel exemple de la façon dont les notes attribuées par les joueurs sur Metacritic peuvent facilement être manipulées pour fausser sa véritable valeur — même si, cette fois-ci, l'idée n'est pas de bombarder un bon jeu de mauvais avis, juste parce qu'on ne l'aime pas.
Source : https://www.resetera.com/threads/disney%E2%80%99s-cory-in-the-house-ds-set-to-be-highest-user-rated-game-on-metacritic.1406650/
posted the 01/15/2026 at 01:15 PM by link49
La blague est forcée, ce n'est plus drôle.
Mais perso, je n’accorde aucune importance à Metacritic.
J’ai même déjà vu ces merdes supprimer des avis négatifs de joueurs qui ne les arrangeaient pas, pour certains éditeurs/devs et leur jeux complètement à chier.
En plus, quand on voit les notes extrêmement élevées données à certaines abominations...
Ce site ne vaut rien, et pourtant, certains joueurs ne jurent que par ça.
Mais bon, chacun son truc, il en faut pour tout le monde.
Ça se verifie aussi pour la culture pop et les notations de series et autres anime/films récents.
Les notes faramineuses d’animes bien connus et pourraves sont légions.
Certains sites sortent leurs épingles du jeux comme rotten tomatoes mais dans l’ensemble, donner la parole à tout le monde, c’est autoriser TOUT LE MONDE à s’exprimer.
Dans un monde où tous les actes anonymes font souvent scandales, il n’est pas étonnant que ce genre d’aberration arrive.
Doit-on prendre au sérieux la note de jean kevin sur Anno 1800 alors qu’il n’a joué qu’à COD et Minecraft durant toute son existence, et la compter dans une moyenne globale participant à élire le meilleur 4X de la génération en cours? À mediter.
Le JV est malheureusement un media immature et le restera peut-etre pour toujours.
Rotten Tomatoes avait été épinglé pour avoir fait gonfler les notes des films Disney/Marvel.
Donc ils ne sont pas plus sérieux que les autres
Tellement pas ! Entre les zozos qui mettent 20 ou 0 pour démolir ou sauver un jeu.
Les teubés pro X Y Z qui défendront leur chapelle de timbrés.
Le marché chinois qui est plus large et avec des goûts différents… suffit de regarder le choix des « joueurs » aux games awards…