1. [NS2] Mario Kart World – 92,869 / 2,761,250
2. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 61,588 / 294,142
3. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 52,848 / 241,383
4. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 52,360 / 1,056,514
5. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 47,840 / 1,577,663
6. [NS2] Kirby Air Riders – 47,712 / 472,549
7. [NS2] Donkey Kong Bananza – 24,974 / 460,180
8. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 23,057 / 149,493
9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 22,944 / 8,334,062
10. [NSW] Minecraft – 18,843 / 4,128,035
Switch 2 – 313,838
PS5 Digital Edition – 36,856
Switch Lite – 18,460
Switch OLED – 16,916
Switch – 10,984
PS5 – 6,033
PS5 Pro – 3,864
Xbox Series X Digital Edition – 149
Xbox Series S – 103
Xbox Series X – 29
PS4 – 25
46 753 PS5 / 46 360 Switch / 281 SXSIS
Total Switch 2 : 4 097 905 / Switch : 36 462 503
posted the 01/15/2026 at 01:10 PM by nicolasgourry
Toujours dans le top 10 six mois apres
Par contre la NS2......ca va etre quoi quand il y aura des jeux.
PlayStation 5 – 6,033 (5,875,458 )
PlayStation 5 Pro -3,864 (315,121)
Soit 7344963 PS5 au japon
Oui et on sait tres bien que Sony bide au Japon.
Au Japon, le score des ps3-ps4-ps5 ne fait que reculer.
PS3 : 10 millions
PS4 : 9 millions
PS5 : 8 millions
PS6 : 7 millions
PS7 : 6 millions
PS8 : 5 millions
PS9 : 4 millions
PS10 : 3 millions
PS11 : 2 millions
PS12 : 1 millions
PS13 : 500.000
La gamecube par exemple c'est mal vendu, pourtant nintendo ne perdais pas d'argent. On peut parler d'un échec relatif.
Plus sérieusement, c'est pas la catastrophe, mais il y a une dynamique qui laisse penser, que si sony ne fait rien de particulier sur ce marché, ça continuera a baisser génération par génération. Bon pas autant que aeris504 annonce. Faut pas déconner.
Et ce qui manque, c'est un jeux qui plaît au japonais.