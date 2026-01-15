profile
Famitsu sales (12/29/25 – 1/11/26) / NS2 atteint 4 Millions
1. [NS2] Mario Kart World – 92,869 / 2,761,250
2. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 61,588 / 294,142
3. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 52,848 / 241,383
4. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 52,360 / 1,056,514
5. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 47,840 / 1,577,663
6. [NS2] Kirby Air Riders – 47,712 / 472,549
7. [NS2] Donkey Kong Bananza – 24,974 / 460,180
8. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 23,057 / 149,493
9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 22,944 / 8,334,062
10. [NSW] Minecraft – 18,843 / 4,128,035

Switch 2 – 313,838
PS5 Digital Edition – 36,856
Switch Lite – 18,460
Switch OLED – 16,916
Switch – 10,984
PS5 – 6,033
PS5 Pro – 3,864
Xbox Series X Digital Edition – 149
Xbox Series S – 103
Xbox Series X – 29
PS4 – 25

46 753 PS5 / 46 360 Switch / 281 SXSIS
Total Switch 2 : 4 097 905 / Switch : 36 462 503
    posted the 01/15/2026 at 01:10 PM by nicolasgourry
    comments (30)
    rocan posted the 01/15/2026 at 01:30 PM
    La PS5 dépasse enfin la Switch 1 au Japon ! Par contre... c'est après Noël on est d'accord, pourquoi des chiffres aussi hauts ?
    thieum posted the 01/15/2026 at 01:33 PM
    rocan 2 semaines de charts au lieu d'1 semaine habituellement
    rocan posted the 01/15/2026 at 01:34 PM
    thieum Oh ok merci j'avais pas fait gaffe
    senseisama posted the 01/15/2026 at 01:47 PM
    Tiens pourquoi on voit pas le total de ps5 et de xbox
    aeris504 posted the 01/15/2026 at 01:54 PM
    Beau succes pour DK Bananza et surtout merité

    Toujours dans le top 10 six mois apres
    senseisama posted the 01/15/2026 at 01:56 PM
    rocan alors on efface les messages
    rocan posted the 01/15/2026 at 01:58 PM
    senseisama Je me suis trompé, je pensais que tu parlais du total "46,753" PS5, et je pensais que tu ne l'avais pas vu. Mais tu parlais du total depuis le début de la vie de la PS5 et XBOX je suppose
    senseisama posted the 01/15/2026 at 01:58 PM
    rocan exactement
    rocan posted the 01/15/2026 at 02:00 PM
    senseisama Eh bien ils n'y sont pas car c'est anecdotique......
    thieum posted the 01/15/2026 at 02:00 PM
    senseisama Un complot, sans doute. Ouin ouin ouin, tout ça tout ça.
    cyr posted the 01/15/2026 at 02:00 PM
    aeris504 ouai mais la petite boule rose est devant le gorille.......et sa c'est pas possible. Injuste.

    Par contre la NS2......ca va etre quoi quand il y aura des jeux.
    inglorious posted the 01/15/2026 at 02:08 PM
    PlayStation 5 Digital Edition – 36,856 (1,154,384)
    PlayStation 5 – 6,033 (5,875,458 )
    PlayStation 5 Pro -3,864 (315,121)
    Soit 7344963 PS5 au japon
    senseisama posted the 01/15/2026 at 02:09 PM
    rocan possible. Mais c'est juste pour avoir une information. On sait très bien que nintendo cartonne au japon.
    senseisama posted the 01/15/2026 at 02:10 PM
    inglorious je pensais qu'elle avait atteint les 8M. Merci pour l'information
    rocan posted the 01/15/2026 at 02:19 PM
    senseisama Je te taquine...
    aeris504 posted the 01/15/2026 at 02:31 PM
    senseisama On sait très bien que nintendo cartonne au japon.

    Oui et on sait tres bien que Sony bide au Japon.
    senseisama posted the 01/15/2026 at 02:32 PM
    aeris504 bide faut pas exagéré. Les vrai c'était la n64 la gamecube et la wiiu c'est des vrai gros bide bien gras
    aeris504 posted the 01/15/2026 at 02:37 PM
    senseisama Tu parles du passé moi je parle du présent
    senseisama posted the 01/15/2026 at 02:42 PM
    aeris504 je te parle du présent aussi avec une cure de rappel. 8M c'est pas un bide faut pas exagéré
    aeris504 posted the 01/15/2026 at 02:46 PM
    senseisama La PS5 qui se vend a 19.000 ventes la semaine de noel, donc la semaine la plus importante de l'année, j'appelle ca un bide. Surtout apres avoir beneficié d'une baisse de prix agressive un mois plus tot (le 21 novembre)
    senseisama posted the 01/15/2026 at 02:49 PM
    aeris504 on parle du total. Maintenant tu me parle des ventes de Noël. T'es pas très fortiche en débat...
    aeris504 posted the 01/15/2026 at 02:52 PM
    senseisama La PS5 est un bide au Japon, que ce soit ses ventes totales comme ses ventes la semaine de noel
    senseisama posted the 01/15/2026 at 02:54 PM
    aeris504 si tu veux
    cyr posted the 01/15/2026 at 03:41 PM
    senseisama la ps2 au Japon, c'etais plus de 20 millions .

    Au Japon, le score des ps3-ps4-ps5 ne fait que reculer.
    senseisama posted the 01/15/2026 at 03:48 PM
    cyr reculé ne veut pas dire un échec
    aeris504 posted the 01/15/2026 at 03:55 PM
    cyr Oui et on peut deja predire les ventes japonaises des prochaines Playstation

    PS3 : 10 millions
    PS4 : 9 millions
    PS5 : 8 millions

    PS6 : 7 millions
    PS7 : 6 millions
    PS8 : 5 millions
    PS9 : 4 millions
    PS10 : 3 millions
    PS11 : 2 millions
    PS12 : 1 millions
    PS13 : 500.000

    rendan posted the 01/15/2026 at 05:08 PM
    Gneugneugneu "ellesevenpab1" On les entends plus les rageux
    cyr posted the 01/15/2026 at 05:21 PM
    senseisama un échec se mesure en terme de revenu.

    La gamecube par exemple c'est mal vendu, pourtant nintendo ne perdais pas d'argent. On peut parler d'un échec relatif.

    Plus sérieusement, c'est pas la catastrophe, mais il y a une dynamique qui laisse penser, que si sony ne fait rien de particulier sur ce marché, ça continuera a baisser génération par génération. Bon pas autant que aeris504 annonce. Faut pas déconner.

    Et ce qui manque, c'est un jeux qui plaît au japonais.
    senseisama posted the 01/15/2026 at 05:23 PM
    aeris504 ta oublié la ps1 et la ps2
    senseisama posted the 01/15/2026 at 05:24 PM
    cyr pour la ps4 ya pas de perte vu qu'ils ont un service d'abonnement en beton armée. Je parle même pas de la ps5 qui est la console la plus rentable de sony depuis la ps1
