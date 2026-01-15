J'avais fait un post sur une faille de sécurité qui permettait de se faire hack son compte psn
https://www.gamekyo.com/blog_article483609.html
eh ben le journaliste qui a subi ce hack résume tout ce qui s'est passé dans cette vidéo
j'ai pas fait de recherche personnel la dessus mais il me semble que plusieurs personnes avaient répondu a ton précédent article que si ce journaliste c'était fait hack son compte c'était surtout car il avait été assez stupide pour montrer sur le net un numéro de transaction effectué sur son compte.
Donc non, la faille de sécurité ne vous concerne pas et vous ne risquez rien en tant que joueur lambda.
Le sujet est connu depuis longtemps et a été rapporté à de nombreuses reprises à Sony, qui n'a jamais rien fait pour corriger ce problème...
Petite dernière il chie sur Sony (à tord ou à raison, osef) et il dit c'est pas trop tard faite comme les autres. Ben c'est bon ils sont à peine pire que les autres. C'est des passoires mais ils recherchent à rendre un service. Peut-être sans trop réfléchir sauf que les helpdesk N1 sont tous comme ça, et leur métier n'est pas simple vu qu'ils ont toujours de clients insatisfaits au bout du tel.
En vrai, l'histoire est intéressante pour monsieur tout le monde bien qu'il est lucide sur le fait que monsieur tout le monde (pas un journaliste) l'aura dans le uc.
Le problème : avec le nombre important de piratages des comptes Playstation ces dernières années, trouver des numéros de facture est à la portée de beaucoup de monde. Personne n'est à l'abri.
D'ailleurs, il y a énormément de joueurs (même des gros comptes connus) qui sont où ont été dans le même cas mais personne n'en parle. Lors de son appel au SAV Sony, son interlocuteur lui a même dit que ce serait bien que Sony fasse quelque chose....bref, au lieu de baver sur le mec de Numerama (que je déteste !!!!), interrogez vous sur les failles énormes de Playstation concernant le vol de comptes et les moyens qu'ils mettent en place pour les sécuriser : ils s'en foutent !!!
Personnellement, jai enlevé mon moyen de paiement depuis plusieurs semaines suite au dernier piratage et je n'achète plus que des jeux en boîte.
C'est du niveau de Macron avec les russes ça
Bon après le mec a réalisé trop tard et s'en est amusé. GG au vainqueur, il a du être testé des dizaines de fois
S'il faut juste un numéro de facture pour récupérer "son" compte c'est tout de même bancale..