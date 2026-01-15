profile
jaysennnin
jaysennnin > blog
Hack de compte Playstation, le résumé complet ici
J'avais fait un post sur une faille de sécurité qui permettait de se faire hack son compte psn

https://www.gamekyo.com/blog_article483609.html

eh ben le journaliste qui a subi ce hack résume tout ce qui s'est passé dans cette vidéo


    posted the 01/15/2026 at 10:37 AM by jaysennnin
    comments (18)
    shirou posted the 01/15/2026 at 10:53 AM
    Le titre de la vidéo Putaclic : " personnes n'est en sécurité"

    j'ai pas fait de recherche personnel la dessus mais il me semble que plusieurs personnes avaient répondu a ton précédent article que si ce journaliste c'était fait hack son compte c'était surtout car il avait été assez stupide pour montrer sur le net un numéro de transaction effectué sur son compte.

    Donc non, la faille de sécurité ne vous concerne pas et vous ne risquez rien en tant que joueur lambda.
    zboubi480 posted the 01/15/2026 at 10:59 AM
    shirou toi, tu n'as pas regardé la vidéo....
    shirou posted the 01/15/2026 at 11:03 AM
    zboubi480 non et elle ne m'intéresse pas.
    saram posted the 01/15/2026 at 11:06 AM
    Le mec avait balancé son numéro de facture sur le net.
    tripy73 posted the 01/15/2026 at 11:07 AM
    shirou : dans le cas du journaliste c'est effectivement en partie à cause de lui, mais c'est loin d'être le seul à avoir eu des problèmes similaires à cause des méthodes de vérification de compte de Sony, qui fait qu'avec quelques infos trouvables assez facilement et quelques techniques de persuasion, tu peux voler le compte d'un joueur PSN beaucoup plus facilement que n'importe quel autre compte.

    Le sujet est connu depuis longtemps et a été rapporté à de nombreuses reprises à Sony, qui n'a jamais rien fait pour corriger ce problème...
    hyoga57 posted the 01/15/2026 at 11:50 AM
    tripy73 shirou Il suffit surtout de ne pas balancer comme un débile des infos liés à ce qu’on achète.
    dalbog posted the 01/15/2026 at 11:52 AM
    Faut pas faire de la pub à ce site.
    tripy73 posted the 01/15/2026 at 11:53 AM
    hyoga57 : justement c'est pas le seul problème moyen de voler un compte.
    akinen posted the 01/15/2026 at 12:01 PM
    Le résumé dans une vidéo
    zekk posted the 01/15/2026 at 12:06 PM
    C’est pas un journaliste ça, c’est juste un idiot qui a voulu faire le malîn avec ses achats
    badeuh posted the 01/15/2026 at 12:19 PM
    LoL, le mec dit "je vais m'acheter un lecteur" puis il annonce "j'ai plein de BR"... mouais.
    Petite dernière il chie sur Sony (à tord ou à raison, osef) et il dit c'est pas trop tard faite comme les autres. Ben c'est bon ils sont à peine pire que les autres. C'est des passoires mais ils recherchent à rendre un service. Peut-être sans trop réfléchir sauf que les helpdesk N1 sont tous comme ça, et leur métier n'est pas simple vu qu'ils ont toujours de clients insatisfaits au bout du tel.

    En vrai, l'histoire est intéressante pour monsieur tout le monde bien qu'il est lucide sur le fait que monsieur tout le monde (pas un journaliste) l'aura dans le uc.
    skk posted the 01/15/2026 at 12:40 PM
    Tu ne saurais pas faire comme tout le monde et demander à une ia de résumer la vidéo, qu'on ait pas besoin de perdre notre temps à tout regarder pour une simple info?
    zboubi480 posted the 01/15/2026 at 01:00 PM
    Il dit en gros qu'il faut juste donner un numéro de facture à Sony pour qu'ils redonnent le compte et qu’il n’y a pas besoin d'autre chose : pas de verification d'identité, aucune autre information demandée.
    Le problème : avec le nombre important de piratages des comptes Playstation ces dernières années, trouver des numéros de facture est à la portée de beaucoup de monde. Personne n'est à l'abri.
    D'ailleurs, il y a énormément de joueurs (même des gros comptes connus) qui sont où ont été dans le même cas mais personne n'en parle. Lors de son appel au SAV Sony, son interlocuteur lui a même dit que ce serait bien que Sony fasse quelque chose....bref, au lieu de baver sur le mec de Numerama (que je déteste !!!!), interrogez vous sur les failles énormes de Playstation concernant le vol de comptes et les moyens qu'ils mettent en place pour les sécuriser : ils s'en foutent !!!
    Personnellement, jai enlevé mon moyen de paiement depuis plusieurs semaines suite au dernier piratage et je n'achète plus que des jeux en boîte.
    primerose posted the 01/15/2026 at 01:25 PM
    « Bref je suis un journaliste débile »
    marchand2sable posted the 01/15/2026 at 01:48 PM
    "personnes n'est en sécurité"

    C'est du niveau de Macron avec les russes ça
    zekk posted the 01/15/2026 at 03:45 PM
    zboubi480 mec, ok le système Sony doit avoir des améliorations, mais pour le coup, c'est lui le débile dans l'histoire
    51love posted the 01/15/2026 at 07:08 PM
    C'est pas comparable mais ça me fait penser à Julien Chieze qui s'est fait voler son code Mario kart World lors de l unboxing de la console

    Bon après le mec a réalisé trop tard et s'en est amusé. GG au vainqueur, il a du être testé des dizaines de fois

    S'il faut juste un numéro de facture pour récupérer "son" compte c'est tout de même bancale..
