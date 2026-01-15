Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Xenoblade Chronicles 3
[Rumeur] Une possible mauvaise nouvelle pour la Saga Xenosaga


Il semblerait que Xenosaga ne soit plus mentionné du tout sur le site web de Namco.

Monolith Soft a développé la trilogie Xenosaga et a finalement décidé de ne plus collaborer avec Namco. Namco n'aurait jamais envisagé de créer de nouveaux jeux Xenosaga sans eux, et les remasters ont été refusés.

« Xeno » n'est pas mort pour autant… Monolith Soft développe toujours des jeux Xeno en tant que studio Nintendo. La situation est similaire pour Square Enix et Xenogears. Je ne pense pas qu'ils envisageraient un remake ou même un remaster sans la participation de Monolith Soft.

Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
    posted the 01/15/2026 at 05:14 AM by link49
    comments (14)
    masharu posted the 01/15/2026 at 05:58 AM
    Xenosaga apparait dans Xenoblade 2 et le DLC de Xenoblade 3 + dans le trailer anniversaire de Monolith Soft. C'est trop facile de penser qu'il y a un abandon de l'IP.
    zekk posted the 01/15/2026 at 06:04 AM
    masharu
    cyr posted the 01/15/2026 at 06:07 AM
    La page est tournée. C'est xenoblade.....

    Mais xenosaga appartient toujours a monolithe? Ou alors il y a un intermédiaire, et donc ça peut bloque sur les droits....
    hyoga57 posted the 01/15/2026 at 06:23 AM
    cyr Non, 100% des droits appartiennent à Bandai Namco.
    jenicris posted the 01/15/2026 at 06:49 AM
    Harada avait déjà expliqué que la série reviendrait pas. Ils avaient même fait une étude de marché chez Namco

    cyr ça appartient a Namco, comme Xenogears a Square Enix
    Monolith via Nintendo possèdent l'IP de Xenoblade
    link49 posted the 01/15/2026 at 07:47 AM
    Ca serait bien qu'un portage de Xenosaga I + II sur DS voit le jour sur Switch 2. Je rêves peut-être un peu trop.
    kujiraldine posted the 01/15/2026 at 08:05 AM
    cyr hyoga57 : En général, la marque appartient à l'éditeur et non au développeur.

    Par exemple, Deamon souls appartient à Sony computer entertainment et Dark Souls à Bandai Namco. L'exclusivité du dev n'est pas forcément garantie si elle n'est pas contractuelle. Square Enix a déjà choisi un autre dev que Dontnod pour Life is Strange.

    Mais il peut arriver qu'une marque soit rachetée ou licenciée. Nintendo l'a déjà fait avec Bayonetta. Bref: rien n'est impossible.
    olex posted the 01/15/2026 at 08:11 AM
    kujiraldine Il y a aussi le cas des co-licences(sublicensed) / co-productions. En l'occurrence, Nintendo a co-produit Bayonetta à partir du 2 (avec le spin-off de Cereza) mais la marque appartient à SEGA, qui l'a cédé sous licence. C'était aussi le cas pour Fatal Frame/Project Zero chez Koei-Tecmo, qui l'a un temps co-cédé à Nintendo et avait produit le 5e épisode.
    hyoga57 posted the 01/15/2026 at 08:13 AM
    kujiraldine olex Aux dernières nouvelles, le refus provenait de Bandai Namco. Et après vérification, la marque Xenosaga appartient toujours à Bandai Namco.
    kujiraldine posted the 01/15/2026 at 09:20 AM
    hyoga57 : C'est plutôt une bonne nouvelle ce que tu dis. Si Bandai Namco refuse de céder / licencier les droits, c'est peut être qu'il considère qu'il y a toujours quelque chose à faire avec.
    Bon, quoi qu'il arrive, ça n'arrivera pas d'ici demain mais tout espoir est bon à prendre.

    olex : Ok. J'ai parlé de la licence mais je ne suis pas entré dans les détails parce que j'avais la flemme de vérifier qui détient quoi etc. Merci pour les précisions.
    captainjuu posted the 01/15/2026 at 09:46 AM
    Y'a un scénario où Monolith Soft, avec l'aide de Nintendo, a racheté la licence à Bamco (ou est entrain de). Et dans ce cas, ça serait une super nouvelle pour l'avenir de la licence
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 10:00 AM
    Ah oui c'est pas une bonne nouvelle, mais des fois faut prendre du recul pour se renouveler
    masharu posted the 01/15/2026 at 10:11 AM
    KOS-MOS apparait au coté de Shulk, Rex, Elma et Noah/Mio dans le trailer anniversaire du studio, il vous faut quoi de plus pour arrêtez de suivre des hypothèse qu'un compromis entre Monolith Soft et Bandai Namco. l'IP appartient à Bandai Namco, c'est à eux de gérer Xenosaga tout comme ils l'ont fait avec Baten Kaitos en sortant un portage HD alors que Nintendo possède les droits du second jeu.
    olex posted the 01/15/2026 at 11:20 AM
    Tout à fait : pour Xenosaga, c'est à BN de bouger s'ils le souhaitent. Aux dernières nouvelles, rien, mais rien ne les empêche de conserver la licence pour du backcatalogage ou de l'utiliser sur d'autres projets, soit de leur propre chef soit en co-cédant (comme le faisait Koei-Tecmo sur Project Zero ou SEGA pour Bayonetta).
