Il semblerait que Xenosaga ne soit plus mentionné du tout sur le site web de Namco.
Monolith Soft a développé la trilogie Xenosaga et a finalement décidé de ne plus collaborer avec Namco. Namco n'aurait jamais envisagé de créer de nouveaux jeux Xenosaga sans eux, et les remasters ont été refusés.
« Xeno » n'est pas mort pour autant… Monolith Soft développe toujours des jeux Xeno en tant que studio Nintendo. La situation est similaire pour Square Enix et Xenogears. Je ne pense pas qu'ils envisageraient un remake ou même un remaster sans la participation de Monolith Soft.
Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
tags :
posted the 01/15/2026 at 05:14 AM by link49
Mais xenosaga appartient toujours a monolithe? Ou alors il y a un intermédiaire, et donc ça peut bloque sur les droits....
cyr ça appartient a Namco, comme Xenogears a Square Enix
Monolith via Nintendo possèdent l'IP de Xenoblade
Par exemple, Deamon souls appartient à Sony computer entertainment et Dark Souls à Bandai Namco. L'exclusivité du dev n'est pas forcément garantie si elle n'est pas contractuelle. Square Enix a déjà choisi un autre dev que Dontnod pour Life is Strange.
Mais il peut arriver qu'une marque soit rachetée ou licenciée. Nintendo l'a déjà fait avec Bayonetta. Bref: rien n'est impossible.
Bon, quoi qu'il arrive, ça n'arrivera pas d'ici demain mais tout espoir est bon à prendre.
olex : Ok. J'ai parlé de la licence mais je ne suis pas entré dans les détails parce que j'avais la flemme de vérifier qui détient quoi etc. Merci pour les précisions.