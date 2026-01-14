profile
Stellar Blade
16
Likers
name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
guiguif
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
articles : 6679
visites since opening : 12207849
guiguif > blog
all
Stellar Blade : 6 millions de ventes ?
D'après un rapport de Sensor Tower:

- 3,7 millions d'exemplaires sur PS5 (dont 33% aux USA)
- 2,4 millions d'exemplaires sur PC (dont 52% en Chine)

Le 12 juin 2025, jour de la sortie de la version PC, le nombre d'utilisateurs du jeu sur PS5 a été multiplié par plus de six par rapport à la veille, atteignant un record historique.

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=620767
    tags :
    7
    Likes
    Who likes this ?
    djfab, bgame93, burningcrimson, aozora78, legato, gameslover, opthomas
    posted the 01/14/2026 at 06:26 PM by guiguif
    comments (22)
    djfab posted the 01/14/2026 at 06:40 PM
    Beau score mérité !
    gat posted the 01/14/2026 at 07:10 PM
    guiguif Ils en pensent quoi les branguignols de ouken et jamrock
    kratoszeus posted the 01/14/2026 at 07:20 PM
    Vivement 'le 2 l'année prochaine
    kujotaro posted the 01/14/2026 at 07:33 PM
    Un excellent jeu, en depit du boulard.
    walterwhite posted the 01/14/2026 at 07:51 PM
    gat Y’en a un qui a rien compris à ton message et l’autre qui se touche sur le fait qu’il peut pirater les jeux SONY qui n’existent pas avec sa 5080
    brook1 posted the 01/14/2026 at 07:59 PM
    La version PC qui boost les ventes de la version PS5, je ne m'y attendais pas.
    rendan posted the 01/14/2026 at 08:46 PM
    TELLEMENT MÉRITÉ
    guiguif posted the 01/14/2026 at 09:06 PM
    gat

    brook1 Ça a redonné un gros coup de com au jeu, comme quoi c'est une bonne technique.
    masharu posted the 01/14/2026 at 09:26 PM
    Si on en croit ses chiffres, la version PC est loin d'avoir dépasser la version PS5, alors que Shift Up espérait voir plus de personnes sur PC.

    brook1 guiguif Ça n'est pas juste la sortie PC, il y a eu un gros DLC (plus gros que celui accordé à NieR Automata) et la version complète.
    terminagore posted the 01/14/2026 at 10:48 PM
    Je suis dessus en ce moment, et très sympa pour l'instant.
    51love posted the 01/15/2026 at 12:34 AM
    Jolie succès, tant mieux pour l'équipe

    brook1 bah y'a pas de secret, c'est dans les moments ou on parle d'un jeu qu'il se vend le mieux. La sortie sur un autre support redonne de la visibilité, ici combiné a d'autres facteurs comme le dit masharu ça ne peut que booster les ventes mêmes sur les anciens supports.

    ca vaudra jamais une sortie simultanée mais c'est mieux que rien, ils auraient eu tort de se priver d'une sortie PC, meme tardive, vu qu'il semble y avoir fait au moins 40% de ses ventes.

    Pour gamalytics, c'est meme 3.2M sur Steam, et probablement des miettes sur Epic Game.


    sensor tower (nouveau nom de vginsights) sont assez fiables dans les estimations generalement, gamalytics aussi, ça donne une idée de ses ventes réelles.
    brook1 posted the 01/15/2026 at 12:56 AM
    masharu j'ai fait les deux dlc et mon expérience a été la même, même si je reconnais que le combat avec la meuf était cool à faire sur le dernier DLC.

    guiguif
    legato posted the 01/15/2026 at 09:32 AM
    En tout cas il a toujours une bonne côte même soldé c'est toujours 30€ c'est bon signe.
    ouken posted the 01/15/2026 at 09:40 AM
    gat évite de me parler Zemmour en plus tu es hors sujet je m'en balance de ta merde vas rejoindre maman elle vient de me dire que tu n'es pas à ranger ta chambre encore.

    shanks après tu viendras me dire que ce n'est pas lui qui cherche... modération comme d'hab

    le mots de la fin merci le PC
    opthomas posted the 01/15/2026 at 11:32 AM
    Ma Eve ♥

    gat posted the 01/15/2026 at 06:22 PM
    ouken Ah ouais Zemmour carrément. Le pire est que tu l’as bien orthographié en plus. Tu progresses
    gat posted the 01/15/2026 at 06:26 PM
    walterwhite Look, il n’est pas bien du tout
    walterwhite posted the 01/15/2026 at 07:07 PM
    gat Ah les pro-m, t’as l’impression qu’ils tous issus de la même famille
    ouken posted the 01/15/2026 at 07:58 PM
    La bande a neuneu et de sortie heureusement que tout le monde a bien vu que vous êtes les plus intelligents de ce site
    gat posted the 01/15/2026 at 08:06 PM
    ouken Ah bah c’est certain que toi, tu respires l’intelligence à l’état pur

    C’est qui « tout le monde »
    ouken posted the 01/15/2026 at 09:42 PM
    gat dixit le mec qui me cote en traitant les gens ... aller Petit garçon maman t'attends les grands discute , la vraiment on atteint le fond avec de gens comme vous , heureusement que vous êtes minoritaire , bisous zemzem
    cidkageno posted the 01/16/2026 at 05:37 AM
    Mérité
