D'après un rapport de Sensor Tower:
- 3,7 millions d'exemplaires sur PS5 (dont 33% aux USA)
- 2,4 millions d'exemplaires sur PC (dont 52% en Chine)
Le 12 juin 2025, jour de la sortie de la version PC, le nombre d'utilisateurs du jeu sur PS5 a été multiplié par plus de six par rapport à la veille, atteignant un record historique.
brook1 Ça a redonné un gros coup de com au jeu, comme quoi c'est une bonne technique.
brook1 guiguif Ça n'est pas juste la sortie PC, il y a eu un gros DLC (plus gros que celui accordé à NieR Automata) et la version complète.
brook1 bah y'a pas de secret, c'est dans les moments ou on parle d'un jeu qu'il se vend le mieux. La sortie sur un autre support redonne de la visibilité, ici combiné a d'autres facteurs comme le dit masharu ça ne peut que booster les ventes mêmes sur les anciens supports.
ca vaudra jamais une sortie simultanée mais c'est mieux que rien, ils auraient eu tort de se priver d'une sortie PC, meme tardive, vu qu'il semble y avoir fait au moins 40% de ses ventes.
Pour gamalytics, c'est meme 3.2M sur Steam, et probablement des miettes sur Epic Game.
sensor tower (nouveau nom de vginsights) sont assez fiables dans les estimations generalement, gamalytics aussi, ça donne une idée de ses ventes réelles.
guiguif
shanks après tu viendras me dire que ce n'est pas lui qui cherche... modération comme d'hab
le mots de la fin merci le PC
C’est qui « tout le monde »