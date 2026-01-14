À tous nos fans et supporters de Cygames,



Au cours des derniers jours, nous avons reçu de nombreux commentaires exprimant la colère et la déception de beaucoup d'entre vous. Cela s'explique par le fait que nous avons publié une annonce simplifiée en japonais concernant la création de Cygames AI Studio, Inc., sans aborder les problèmes actuels et les débats sociaux entourant l'IA générative. Nous vous présentons nos sincères excuses pour l'inquiétude que nous avons suscitée.



Nous souhaitons profiter de cette occasion pour préciser que nos produits n'utilisent pas d'œuvres d'art produites à partir d'IA générative. De plus, nous n'intégrerons pas d'IA générative dans nos produits sans préavis. Nous avons le plus grand respect pour ceux qui aiment les jeux, ainsi que pour la dignité, la passion et le cœur des créateurs et des artistes qui sont les architectes de la culture du jeu vidéo. Les illustrations de tous les jeux et autres produits actuels de Cygames sont le fruit du savoir-faire technique et du travail manuel de nos nombreux collaborateurs.



Une fois encore, nous vous présentons nos sincères excuses pour avoir causé tant de peine et d'inquiétude à nos chers fans. Chez Cygames, nous continuerons à honorer les créateurs et à défendre la liberté d'expression, et ce faisant, nous continuerons à nous efforcer d'être les meilleurs dans le domaine du divertissement.



Nous vous remercions pour votre soutien continu.

Je ne l'ai pas couvert faute de temps, mais sachez qu'il y a quelques jours Cygames avait annoncé l'ouverte d'une filiale dédia à l'IA, Cygames AI Studio, qui a pour mission de concevoir pour ses clients des outils de génération via IA. Une annonce pas très bien reçu notamment par les fanbases de Granblue Fantasy et Umamusume.L'éditeur a donc publié aujourd'hui une lettre d'excuse... Qui n'en ai pas une véritablement, on est niveau politique langue de bois là :Je vous laisse deviner la réaction des mêmes personnes suite à cette lettre.