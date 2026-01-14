Je ne l'ai pas couvert faute de temps, mais sachez qu'il y a quelques jours Cygames avait annoncé l'ouverte d'une filiale dédia à l'IA, Cygames AI Studio, qui a pour mission de concevoir pour ses clients des outils de génération via IA. Une annonce pas très bien reçu notamment par les fanbases de Granblue Fantasy et Umamusume.
L'éditeur a donc publié aujourd'hui une lettre d'excuse... Qui n'en ai pas une véritablement, on est niveau politique langue de bois là :
À tous nos fans et supporters de Cygames,
Au cours des derniers jours, nous avons reçu de nombreux commentaires exprimant la colère et la déception de beaucoup d'entre vous. Cela s'explique par le fait que nous avons publié une annonce simplifiée en japonais concernant la création de Cygames AI Studio, Inc., sans aborder les problèmes actuels et les débats sociaux entourant l'IA générative. Nous vous présentons nos sincères excuses pour l'inquiétude que nous avons suscitée.
Nous souhaitons profiter de cette occasion pour préciser que nos produits n'utilisent pas d'œuvres d'art produites à partir d'IA générative. De plus, nous n'intégrerons pas d'IA générative dans nos produits sans préavis. Nous avons le plus grand respect pour ceux qui aiment les jeux, ainsi que pour la dignité, la passion et le cœur des créateurs et des artistes qui sont les architectes de la culture du jeu vidéo. Les illustrations de tous les jeux et autres produits actuels de Cygames sont le fruit du savoir-faire technique et du travail manuel de nos nombreux collaborateurs.
Une fois encore, nous vous présentons nos sincères excuses pour avoir causé tant de peine et d'inquiétude à nos chers fans. Chez Cygames, nous continuerons à honorer les créateurs et à défendre la liberté d'expression, et ce faisant, nous continuerons à nous efforcer d'être les meilleurs dans le domaine du divertissement.
Nous vous remercions pour votre soutien continu.
Je vous laisse deviner la réaction des mêmes personnes suite à cette lettre.
Pour le moment, puis dans 10/15 ans…
Rappelons nous de la « sortie de steam » les forums qui braillaient sur la perte du physique + serveurs merdiques..
Aujourd’hui ils ont de l’argent à ne plus savoir quoi en faire !
C’est une différence de degré mais pas de nature. C’est déjà tellement implanté que je n’ose imaginer dans les années à venir.
et le skin d'armure de oblivion à 3 euro....aujourd'hui ce serait presque pas chère
D'ailleurs la shitstorm concernant la Comic-con a porté ses fruits, ils sont revenu sur l'intégration de merdes produites par l’IA et ce sera la même chose s'ils tentent de faire la même chose l'année prochaine.
azerty : sauf que ça fait perdre plus de temps que d'en faire gagner...
Sans parler des conférences de développeurs où ils expliquent qu’hormis pour gagner un peu de temps sur la rédaction du code (quand il ne faut pas repasser derrière), cette technologie n'est pas viable pour la création d’assets exploitables dans les jeux.
Game Workshop qui indique ne pas vouloir l'utiliser par que les dirigeants ne croient pas dans cette technologie ou encore Bandcamp qui rejette l'intégration de merdes produites par l’IA dans leur catalogue.
Et suivant ce sujet de près, je constate que tous les jours il y a de plus en plus de société qui prennent position et rejettent l'utilisation de cette merde.
"Bandcamp qui rejette l'intégration de merdes produites par l’IA dans leur catalogue"
Il y a quelques millions d'utilisateurs sur Bandcamp quand Spotify en compte 600 fois plus et accepte ces "merdes produites par l'IA". Donc pas de quoi faire trembler l'IA. Puis, à côté de ça, il y a 2 mois, Universal Music Group et Warner Music Group ont respectivement conclu un accord avec Udio et Suno AI (2 outils IA permettant de générer des musiques). Les détracteurs de l'IA s'attendaient à la mise à mort d'Udio et de Suno AI, mais les grands groupes de musique ont décidé de bosser avec...
"Sans parler des conférences de développeurs où ils expliquent qu’hormis pour gagner un peu de temps sur la rédaction du code (quand il ne faut pas repasser derrière), cette technologie n'est pas viable pour la création d’assets exploitables dans les jeux."
Pour le moment l'IA est utile pour la pré‑production ! Elle facilite énormément le prototypage visuel d’un jeu vidéo. Par exemple, voici une chaine youtube qui explore avec une facilité déconcertante des concepts de jeux vidéo à l'aide de l'IA : https://youtu.be/8u8PecRZoZg?list=PLH2CR5bgB6DtlCr8KKuT_w5T7wIOABj_M
On ne juge pas une technologie en pleine évolution, encore à ses balbutiements, comme si elle était déjà à son apogée. Quand on se tapait un maximum d’aliasing, de clipping, de modèles low poly, de textures basse définition et de chutes de FPS lors de l’arrivée de la 3D dans les jeux vidéo au milieu des années 90, beaucoup d’entre nous réclamaient que les jeux restent en 2D. On reparlera de l’intérêt de l’IA pour la création d’assets réellement exploitables dans les jeux d’ici quelques années, pour ne pas dire quelques mois.
Quant aux procès liés à l'IA générative et aux questions d'éthique, bonne chance pour la réguler quand elle est accessible en open source et que son usage peut être camouflé malgré l'existence d'outils de détection... Donc la décision prise par le Comic-Con cette année qui vise l'interdiction totale des œuvres crées avec l'IA, sous pression des artistes qui se sentent en danger, mènera simplement à moins de transparence de la part des utilisateurs de l'IA qui continueront malgré tout à accéder à ce show dans le futur. Bien joué !
Ça suffit. J'entends là même rhétorique que certains ont sorti quand on parlait des NFT et les Play to Earn ici. guyllan Utiliser l'IA générative c'est pour gagner du temps et de l'argent, faut arrêter de prétendre le contraire.
Si c'était si facile, on ne découvrirait pas des années plus tard, encore aujourd'hui, que des dessinateurs célèbres sont en réalité de gros plagieurs qui tracent par dessus le travail des autres (exemple récent : Hisashi Eguchi). Je précise que j'ai l'habitude de suivre des chaines d'artistes sur youtube qui dénoncent les escrocs dans le domaine de l'art, que ce soit ceux qui s'approprient le travail des autres en le décalquant avec des outils traditionnels ou même à l'aide de l'IA.
Même si l'un des points forts de l'IA générative est de pouvoir combiner entre eux les styles artistiques pour en créer de nouveaux, il est important de rappeler que les développeurs peuvent très bien entraîner l’IA sur leur propre style pour booster leur productivité.
D'ailleurs l'exemple que tu as posté dans ton 1er commentaire illustre la manière dont Hyung-tae Kim utilise l’IA en générant d’abord une image avec NovelAI, puis en y appliquant son propre style grâce à un LoRA et à IMG2IMG. Et c'est vrai que l'utilisation de l'IA permet de sauter pratiquement toutes les étapes du dessin traditionnel, au point de s'apparenter à de la triche. Habituellement les concept artists sélectionnent des images de référence : poses, vêtements, accessoires, cheveux, couleurs, textures... et les combinent au cours de la réalisation de leurs dessins, car tout ne provient pas systématiquement de leur imagination, contrairement à ce que beaucoup imagine.
Même plus besoin de décalquer un modèle 3D dans ClipStudio, désormais, grâce à l'IA générative, il leur suffit de décrire leur idée de visuel à l'aide d'un prompt, de coller par dessus leur propre style et d'effectuer des corrections dans Photoshop. Maintenant, imaginons que Hyung‑tae Kim retrace de manière classique avec son propre style une image générée dans Midjourney ou NovelAI, sans utiliser IMG2IMG. Ce serait un peu plus long à réaliser, mais il serait quasi impossible de savoir qu’il ne s’agit pas d’une image entièrement originale.
"Utiliser l'IA générative c'est pour gagner du temps et de l'argent, faut arrêter de prétendre le contraire."
Je n'ai jamais prétendu que ça ne permettait pas de gagner du temps et de l'argent. Gagner du temps et de l'argent, c'est bien souvent ce qui découle des évolutions technologiques. Par exemple, le dessin digital qui permet de se passer du papier et des encres, permet de réaliser des économies par rapport au dessin traditionnel et de gagner du temps en offrant la possibilité de corriger facilement ses erreurs.
Notre point de désaccord vient du fait qu'on ne peut pas affirmer que "L'IA générative ne sert qu'à gagner du temps et de l'argent sur la production", comme si le temps et l'argent n'avaient en réalité aucune incidence sur la créativité humaine. Quelqu'un qui passe 1 journée entière sur 10 croquis alors qu'il a 10 000 idées en tête ne peut pas explorer autant de pistes qu'une personne capable de générer 10 000 croquis en 1 journée, c'est simplement mathématique.
Il y a un monde entre une technologie capable de matérialiser des idées presque en temps réel, tout en générant facilement des déclinaisons, et le processus qui oblige à perdre du temps à collecter des informations à droite et à gauche, des images de référence, prendre son petit crayon et sa gouache, et tenter de coucher sur un papier ses idées tout en maintenant une cohérence globale. La technique controversée du photobashing (qui consiste à combiner des photos, des textures et des éléments visuels réels, puis à les repeindre, les modifier et les harmoniser pour créer un concept art cohérent) permet également de gagner du temps et de l'argent et c'est devenu une pratique standard dans la plupart des studios de jeu vidéo, petits comme AAA (Ubisoft, Naughty Dog, Riot, Blizzard…).
Enfin, les NFT n'ont absolument rien à voir avec l'IA ! Ça ne facilitait pas la vie, ça ne permettait certainement pas de gagner du temps et ça ne pouvait faire gagner de l'argent que dans un contexte spéculatif. C'était fondamentalement une grosse arnaque et un truc que je n'ai jamais défendu !