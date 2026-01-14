Bloodborne est « peut-être le reflet le plus fidèle » de la patte d'Hidetaka Miyazaki, légende du genre Souls-like, ce qui rend l'absence de suite d'autant plus regrettable.
Dans une interview accordée à Game Informer, Miyazaki a déclaré : « Bloodborne est un jeu à part pour moi », et plusieurs raisons majeures expliquent son importance à ses yeux. Premièrement, « il s'agissait probablement du cycle de développement le plus complexe que nous ayons connu en studio ». Sortir de ce processus créatif ardu avec le plus grand succès critique jamais obtenu par FromSoftware (du moins jusqu'à Elden Ring) est évidemment une grande satisfaction.
Mais, selon Miyazaki, Bloodborne est peut-être encore plus important à ses yeux, tant il est « personnel ». « J'y ai insufflé beaucoup de mes propres idées », explique-t-il, « que ce soit l'histoire, la construction du monde, ou même les mécaniques et les systèmes de jeu. » Le résultat, affirme-t-il, est que Bloodborne « est peut-être le reflet le plus fidèle de ma vision d'un jeu vidéo qu'on puisse expérimenter ».
Source : https://www.neogaf.com/threads/bloodborne-is-a-special-game-for-me-says-miyazaki-and-its-the-strongest-reflection-of-my-type-of-flavoring-of-a-game-that-one-can-experience.1692204/
Une suite ça serai cool, vraiment
J'ai d'ailleurs détesté BloodBorne.
Par contre, un Sekiro 2 serais avec plaisir.
C'est comme Nintendo qui patch pas Mario Kart 8 on sait très bien pourquoi
Menfin, si j'ai envie de me le refaire, ça sera sur PC l'emulation le fait tourner en 4k, dans de biens meilleures conditions que sur console, comme souvent.
Donc remaster non, mais un 2 là je dis clairement pas non mais vu que la licence appartient à Sony, les négociations doivent être compliquées si elles ont lieu.
Par contre bloodborne 2 ou Sekiro 2 je signe tous les jours. Et pas de monde ouvert par pitié!
C’est aussi simple que ça
Pendant un temps c'était pour lancer au mieux la PS5 avec Demons Souls, ça évitait de faire de l'ombre... rien qu'un patch, c'est quelques jours d efforts seulement
mais ça fait un moment qu'on attend, les années passent...
Un remake non, il faut du sang frais.
L'original est quand même récent, et mis à part le framerate un peu aux fraises, il n'a pas vieilli. Je l'ai refait l'année dernière, il est toujours exceptionnel, le genre de jeu qu'on ne voit qu'une fois par gen.