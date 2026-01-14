Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Bloodborne
name : Bloodborne
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : FromSoftware
genre : action-RPG
multiplayer : 1 à 5 (online)
european release date : 03/25/2015
link49
link49
[Bloodborne] Qui souhaiterait un Remake, voire mieux, Bloodborne 2?


Bloodborne est « peut-être le reflet le plus fidèle » de la patte d'Hidetaka Miyazaki, légende du genre Souls-like, ce qui rend l'absence de suite d'autant plus regrettable.

Dans une interview accordée à Game Informer, Miyazaki a déclaré : « Bloodborne est un jeu à part pour moi », et plusieurs raisons majeures expliquent son importance à ses yeux. Premièrement, « il s'agissait probablement du cycle de développement le plus complexe que nous ayons connu en studio ». Sortir de ce processus créatif ardu avec le plus grand succès critique jamais obtenu par FromSoftware (du moins jusqu'à Elden Ring) est évidemment une grande satisfaction.

Mais, selon Miyazaki, Bloodborne est peut-être encore plus important à ses yeux, tant il est « personnel ». « J'y ai insufflé beaucoup de mes propres idées », explique-t-il, « que ce soit l'histoire, la construction du monde, ou même les mécaniques et les systèmes de jeu. » Le résultat, affirme-t-il, est que Bloodborne « est peut-être le reflet le plus fidèle de ma vision d'un jeu vidéo qu'on puisse expérimenter ».

Source : https://www.neogaf.com/threads/bloodborne-is-a-special-game-for-me-says-miyazaki-and-its-the-strongest-reflection-of-my-type-of-flavoring-of-a-game-that-one-can-experience.1692204/
    fdestroyer posted the 01/14/2026 at 04:42 PM
    En fait j'en ai juste "jusque là" de toute forme de Remake

    Une suite ça serai cool, vraiment
    nigel posted the 01/14/2026 at 04:44 PM
    Un remake d'un jeu sorti la génération précédente, c'est clairement du temps perdu selon moi.
    adamjensen posted the 01/14/2026 at 04:45 PM
    Aucun des deux.
    J'ai d'ailleurs détesté BloodBorne.
    Par contre, un Sekiro 2 serais avec plaisir.
    51love posted the 01/14/2026 at 04:49 PM
    Ça fait un moment que Demons Souls Remake est sorti, Sony pourrait quand même patcher le jeu, désormais il risque pas de lui faire de l'ombre commercialement parlant...

    C'est comme Nintendo qui patch pas Mario Kart 8 on sait très bien pourquoi


    Menfin, si j'ai envie de me le refaire, ça sera sur PC l'emulation le fait tourner en 4k, dans de biens meilleures conditions que sur console, comme souvent.

    Donc remaster non, mais un 2 là je dis clairement pas non mais vu que la licence appartient à Sony, les négociations doivent être compliquées si elles ont lieu.
    sickjackz posted the 01/14/2026 at 04:59 PM
    Pas de remake.
    Par contre bloodborne 2 ou Sekiro 2 je signe tous les jours. Et pas de monde ouvert par pitié!
    gat posted the 01/14/2026 at 04:59 PM
    51love Pas de patch PS5 ni de version PC = remake en approche

    C’est aussi simple que ça
    51love posted the 01/14/2026 at 05:07 PM
    gat remake oui mais j'y crois plus tellement perso, ou alors en exclusivité PS6 au launch

    Pendant un temps c'était pour lancer au mieux la PS5 avec Demons Souls, ça évitait de faire de l'ombre... rien qu'un patch, c'est quelques jours d efforts seulement

    mais ça fait un moment qu'on attend, les années passent...
    rogeraf posted the 01/14/2026 at 05:09 PM
    Je lance une pétition ! Atari payera le développement
    yukilin posted the 01/14/2026 at 05:27 PM
    Je n'attends ni remake ni suite de Bloodborne. J'ai beaucoup aimé, mais je préfère voir autre chose.
    shofroy posted the 01/14/2026 at 05:42 PM
    Un bloodborne 2 oui !
    Un remake non, il faut du sang frais.
    forte posted the 01/14/2026 at 05:55 PM
    Juste une maj 60fps et ce serait déjà bien.
    mrvince posted the 01/14/2026 at 05:55 PM
    Les deux. Un remaster pour le rendre techniquement irréprochable. Et une suite un peu après.
    shambala93 posted the 01/14/2026 at 06:31 PM
    Un deuxième opus, rien à cirer d’un remake remaster. Je veux de la nouveauté dans cette approche et avec cette DA. Pourquoi pas un jeu encore plus costaud.
    batipou posted the 01/14/2026 at 07:24 PM
    Bloodborne est mon jeu préféré de From Soft. Le lore est tellement riche et lovecraftien ! Je suis chaud à minima pour un Remaster et une suite bien entendu. Mais en l’état sur PlayStation il pique un peu les yeux et souffre d’un framerate qui toussote.
    walterwhite posted the 01/14/2026 at 07:54 PM
    Une suite, marre de la paresse avec ses remakes/remasters à foison.
    shambala93 posted the 01/14/2026 at 08:02 PM
    walterwhite
    sdkios posted the 01/14/2026 at 08:05 PM
    adamjensen pareil que toi!
    romgamer6859 posted the 01/14/2026 at 08:14 PM
    On peut avoir les deux sinon...
    midomashakil posted the 01/14/2026 at 08:53 PM
    bloodborne kart
    adamjensen posted the 01/14/2026 at 09:00 PM
    sdkios
    misterwhite posted the 01/15/2026 at 06:30 AM
    Apres elden ring bloodborne paraît quand même très fade. Faudrait un 2 ème opus plutôt
    sephi88 posted the 01/15/2026 at 07:25 AM
    Je dis oui à une suite, mais pas à un remake.
    L'original est quand même récent, et mis à part le framerate un peu aux fraises, il n'a pas vieilli. Je l'ai refait l'année dernière, il est toujours exceptionnel, le genre de jeu qu'on ne voit qu'une fois par gen.
