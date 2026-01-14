La Team Ninja nous partage une nouvelle mini-série de courtes séquences de gameplay (que j’ai compilées en une seule vidéo ci-dessous), présentant les différentes mécaniques de son Nioh 3.
Combats, boss, mode ninja, faux coffres, contres… Bref, c’est assez court, mais suffisant pour constater que l’expérience Nioh sera bien au rendez-vous et que les fans répondront présents lors de sa sortie, prévue le 6 février prochain, sur PS5 et PC uniquement.
Aucune version Xbox ou Nintendo Switch 2 n’a été annoncée officiellement pour l’instant.
Rien de nouveau, avec des graphismes et environnements tj pareil depuis 2 jeux.
Autant continuer à sortir des DLCs, c’est pas comme si il y avait une trame narrative sympa dans chaque opus