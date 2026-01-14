Lanous partage une nouvelle mini-série de courtes séquences de gameplay (que j’ai compilées en une seule vidéo ci-dessous), présentant les différentes mécaniques de sonCombats, boss, mode ninja, faux coffres, contres… Bref, c’est assez court, mais suffisant pour constater que l’expériencesera bien au rendez-vous et que les fans répondront présents lors de sa sortie, prévue leprochain, suretuniquement.Aucune versionoun’a été annoncée officiellement pour l’instant.