- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
NiOh 3
0
name : NiOh 3
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : action-aventure
other versions : Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
articles : 804
visites since opening : 2414452
marchand2sable > blog
Nioh 3 s’offre de nouvelles séquences de gameplay


La Team Ninja nous partage une nouvelle mini-série de courtes séquences de gameplay (que j’ai compilées en une seule vidéo ci-dessous), présentant les différentes mécaniques de son Nioh 3.

Combats, boss, mode ninja, faux coffres, contres… Bref, c’est assez court, mais suffisant pour constater que l’expérience Nioh sera bien au rendez-vous et que les fans répondront présents lors de sa sortie, prévue le 6 février prochain, sur PS5 et PC uniquement.

Aucune version Xbox ou Nintendo Switch 2 n’a été annoncée officiellement pour l’instant.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=SNkBDg1v2ZY


Koei Tecmo / Team Ninja - https://www.youtube.com/watch?v=SNkBDg1v2ZY
    tags : team ninja ninja gaiden ninja gaiden 4 nioh 3 nioh 3 gameplay nioh 3 new gameplay ninja gaiden 4 dlc nioh 3 news nioh 3 official gameplay 2026 nioh 3 date nioh 3 date de sortie team ninja 2026 games nioh 3 new trailer
    burningcrimson
    posted the 01/14/2026 at 01:27 PM by marchand2sable
    shanks posted the 01/14/2026 at 01:46 PM
    Le jeu sera carré on le sait, mais je sens encore une fois les pics WTF de difficulté qui au final rendront le jeu bien plus agréable dans quelques mois.
    sosky posted the 01/14/2026 at 01:50 PM
    Toujours traumatisé par le postgame de Nioh 1 et ses triples boss qui s'ignorent entre eux pour nous défoncer sans vergogne à moins de suivre un tuto build pété
    burningcrimson posted the 01/14/2026 at 03:05 PM
    Il va être top lui
    blacksad6 posted the 01/14/2026 at 03:11 PM
    J’ai lancé la demo et arreter assez rapidement. Ayant fait le 1 et le 2 à 100%, j’ai l’impression de voir tj la meme chose.
    Rien de nouveau, avec des graphismes et environnements tj pareil depuis 2 jeux.

    Autant continuer à sortir des DLCs, c’est pas comme si il y avait une trame narrative sympa dans chaque opus
    malroth posted the 01/14/2026 at 03:34 PM
    Tellement hype, des milliers d'heure dessus je suis persuadé. Je vais le saigner come les autres
    malroth posted the 01/14/2026 at 03:35 PM
    sosky je crois les dev eux meme avaient reconnu qu'ils avaient poussé le bouchon un peu trop loin sur le post game du 1 ^^
