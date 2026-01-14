profile
The Disney Afternoon Collection bientôt sur consoles Switch?
L’Entertainment Software Rating Board (ESRB), encore lui, est à l’origine d’une possible fuite de versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pour The Disney Afternoon Collection. Une fiche (voir ci-dessous) à cet effet est disponible dans sa base de données. Capcom n’a pas encore officialisé ces informations.



The Disney Afternoon Collection est disponible sur PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One depuis le 17 avril 2017.
GJ - https://www.generationjeu.com/the-disney-afternoon-collection-bientot-sur-consoles-switch/
    link49
    posted the 01/14/2026 at 12:56 PM by tefnut
    comments (28)
    cyr posted the 01/14/2026 at 01:15 PM
    Connais pas. Mais il y a disney , donc ça peut m'intéressait.
    rogeraf posted the 01/14/2026 at 01:48 PM
    Ah oui la switch 2 mérite encore un jeu récent de 2017 !
    chronokami posted the 01/14/2026 at 01:57 PM
    incompréhensible que cette petite compile ne soit toujours pas sortie sur switch
    archesstat posted the 01/14/2026 at 02:10 PM
    cyr DuckTales, DuckTales 2, TaleSpin, Darkwing Duck, Chip'n Dale: Rescue Rangers et Chip'n Dale: Rescue Rangers 2 .
    cyr posted the 01/14/2026 at 02:13 PM
    archesstat merci.

    J'ai acheter en decembre dernier la compil le roi lion, le livre de la jungle, et aladin.
    cyr posted the 01/14/2026 at 02:19 PM
    archesstat bon je suis faible si ça sort.

    Par contre je viens de voir sur ebay, le pack super mario bros 3 GBA avec la game boy sp, affiché a 225 000€ (scellé)....

    J'ai rater un truc ou les vielle machine vaut de l'or aujourd'hui ?
    rogeraf posted the 01/14/2026 at 02:40 PM
    cyr ah oui tu es faible, t'as pas eu le temps de regarder pour un steamdeck dédiée avec emulateurs dessus ?
    cyr posted the 01/14/2026 at 02:49 PM
    rogeraf j'ai longtemps attendu pour prendre la compilation aladin, le roi lion, et le livre de la jungle, et encore il etais en promo en décembre, et j'ai eu une carte cadeau donc techniquement j'ai rien payer.

    L'autre compile j'ai commencer a regarder, car j'ai juste eu duck tales sur game boy (mon cinquième jeux de ma vie)....(j'ai tous mes anciens jeux en boîte, complet, sentimental)

    Mais tales spin, tic et tac, etc je vais avoir du mal a tenir.

    Après je préfère avoir 1 consoles, que 20.
    J'aurais pas le temps pour amortir un steam deck.
    zephon posted the 01/14/2026 at 02:49 PM
    cyr même les 3ds commencent à s'enflammer
    zephon posted the 01/14/2026 at 02:52 PM
    a quand le retour de quack shot/maui mallard/les mickey illusions et donald originaux issue de l'ére megadrive/snes ce sont des merveilles encore aujourd'hui.... deçus que island of illusion n'ai pas eu autant de magie que ces classiques
    cyr posted the 01/14/2026 at 02:59 PM
    zephon je viens de regarder pour la New 3DS ambassador.....
    J'ai 2 coque sceller.......lol....

    J'ai jeter un œil combien coûterais pour les jeux de cette compile en version game boy......
    Duck tales affiché a 130€......j'ai ratée un épisode (bon lui je m'en fous je le possède.
    Mais les jeux en loose, 40€....jamais je mettrais 40€ dans un jeux en loose.....

    Apres je peux comprendre que le carton, dans le temps ça s'abîme....donc celui qui a un exemplaire complet, en paraît état comme neuf, peut en tirer un bon prix.......

    Comment je regrette que ma new 3DS XL majora mask ai pris l'eau, ça m'a décoller en partie le revêtement du dessus.

    J'ignore si il y a moyen de restaurer/remplacer le dessus....car j'avoue si je trouve la même consoles, mais en rade a un prix pas trop hallucinant.....je ferais une greffe dans ce cas.
    zephon posted the 01/14/2026 at 03:03 PM
    cyr y a cabridy qui fait des restauration de console en direct sur twitch faut voir avec lui

    https://cabridiy.fr/
    pharrell posted the 01/14/2026 at 03:23 PM
    Cyr : Faut pas regarder les annonces en lignes sur le rétro pour avoir une vraie idée du prix mais plutôt les ventes qui ont été réalisées.

    Aujourd'hui faut se lever tôt pour arriver à vendre un JV/console rétro à 225000€...

    Y a que 1 ou 2 références de la Neo Geo qui seraient capable d'atteindre ces prix... Et encore.


    J'exclu les trucs un peu atypiques style Nintendo Playstation. Et même ça ça s'est pas vendu aussi cher il me semble.
    rogeraf posted the 01/14/2026 at 03:34 PM
    cyr OK, je te disais ca parce qu'avec un steamdeck, tu peux tout émuler (la switch n'est pas tres stable par contre). Fut un temps ou j'avais acheté une Ambernic, console chinoise pas cher. Elle émulait bien la dreamcast et avec un cable HDMI je la branchais sur ma TV 1080p c'etait excellent ! Achat dans les années 2010

    Sauf qu'un jour est elle tombée, boutons cassés, je l'ai jeté à la poubelle. Les consoles chinoises, leur qualité c'est malheureusement tres discutable
    forte posted the 01/14/2026 at 03:40 PM
    pharrell Faut surtout regarder les prix de vente au moment où tu achètes/vends. Si au 14 janvier je veux un Rule of Rose, je cherche par prix croissant, et je trouverai surement moins cher que le dernier vendu.

    cyr T'es extremement paradoxale (ou mytho) : Tu n'arrêtes pas de prôner que tu es full démat mais pourtant, et c'est pas la première fois que je lis ca ici, tu dis souvent que "ho j'ai ca en bon état" "ho j'ai ces jeux là" "ho j'ai ces consoles"

    Full démat... mais alors pourquoi tu ne les as pas revendu depuis ?

    Et comme le dit rogeraf, si tu es full démat, alors osef d'attendre la sortie d'une compile rétro... l'émulation, c'est bien full démat on est d'accord ?
    cyr posted the 01/14/2026 at 04:49 PM
    forte je suis devenu full demat apres le lancement de la wii u.

    J'ai un passif avant, normal le demat n'existait pas avant.

    J'ai une tonne de jeux boite. Je vais pas racheter des jeux que je possède déjà (enfin mario kart 8 si il y a une bonne promo sur l'eshop un jour, je ferai l'échange) surtout que pour la majorité, il n'a pas eu de réédition.

    rogeraf en vrai, j'ai un principe, je reste dans la légalité.
    Avoir tous un catalogue, trop de jeux, tue le jeu. Je l'ai vu avec le gamepass)
    rogeraf posted the 01/14/2026 at 05:05 PM
    cyr c'est vrai, il faut sélectionner. Moi la légalité j'y suis et non. L'exemple de la Dreamcast ou j'y achetais bcp de jeux. En gros mort de faim je gravais aussi. Je ne peux pas acheter tous les jeux, mais je pirate moins maintenant avec l'Age (sur console c'est devenu impossible si tu veux jouer en reseau). Je dois bien avoir sur un DD quelques milliers de jeux et émulateurs comme bcp ! Ca prend la poussière

    Le steamdeck j'en parle mais comme tu as dis, j'ai déja une tonne de jeux Steam / Epic / Amazon / Gog dessus
    forte posted the 01/14/2026 at 05:21 PM
    cyr Ok je comprends.

    rogeraf Après faut faire la part des choses : sur PS2 j'ai un HDD uniquement remplis des jeux que j'ai en physiques et d'autres qui coûtent un bras et que je veux (sans parler des fantrads) La Wii c'est la même, mes isos GC et Wii sont sur HDD, et tout les jeux que j'aime en 8/16 bits c'est dessus aussi, pour jouer sur CRT, mais j'ai pas le full set des machines, juste les jeux que j'aime (et que j'ai en physique pour la plupart) Ma Saturn j'ai mon Saroo, ma Wii U et ma N3DS son craquées (donc j'ai encore accès aux shop) etc.

    Mais si on parle de Pc pur, Retrobat et t'es vraiment bien. Surtout que parfois l'émulation est mieux que le réel : les meilleurs versions de Castlevania 2, SOTN, Zelda II et j'en passe, grâce aux homebrew et aux hack, t'as pas mieux. Par exemple la version ultime de SOTN c'est un hack Saturn : tu mets ca dans ton Saroo et en avant !
    archesstat posted the 01/14/2026 at 06:03 PM
    cyr J'ai aussi acheté la compile avec le roi lion, le livre de la jungle, et aladin . Rien que déjà pour les deux Duck tales je la prendrai.
    cyr posted the 01/14/2026 at 06:21 PM
    archesstat ouai obligé. Et punaise c'est plus dur que les jeux de maintenant. Bon avec la console virtuel, on peux sauvegarder quand on veut...voir renbobiné je crois.
    cyr posted the 01/14/2026 at 06:34 PM
    zephon merci

    J'ai trouver des coques sur ebay...je vais voir ce que je vais recevoir, et si ça va pas, je ferrais appel a lui.
    Mais je vois pas trop comment il pourra faire, tout le côté gauche est a nu (couleur aluminium au lieu d'être doré avec l'image.....a moins d'avoir un moyen de reproduire le dessin , de l'imprimer et de le remettre sur la coque.....
    forte posted the 01/14/2026 at 07:02 PM
    cyr La difficulté n'existe plus avec les saves states et le rewind, comme tu le dis. Très souvent dans les portages tu as cette option. Autant j'ai roulé sur Ecclesia dans la compile autant je me suis ouvert les veines à le terminer sur DS. Et il fait partie du longue série, même le prochain DQ7R tu rouleras dessus les yeux fermés avec un doigt et t'auras le platine.
    newtechnix posted the 01/14/2026 at 09:31 PM
    Amusant la démarche de cette compilation semble venir de Disney (vu que le dev de l'époque était Capcom)...et cela rejoins la rumeur comme quoi des Star wArs vont encore arriver sur Switch 2 par la volonté direct de Disney qui souhaite que tous les Star Wars soit sur Switch...

    J'imagine que c'est du même ressort que quand nintendo veut des films au cinéma et peu importe les ventes car l'objectif étant de faire connaitre les licences.


    archesstat le seul que je n'ai pas terminé est Talespin
    zephon posted the 01/14/2026 at 10:22 PM
    archesstat y a les deux alladin dans la compil ?
    archesstat posted the 01/15/2026 at 12:01 PM
    zephon Oui dans la Disney Classic Games Collection il y bien le aladdin Snes et Megadrive.
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 02:20 PM
    forte Je suis d'accord, je joue pas bcp en émulation mais faudrait que je m'y remette pour tester la VR comme Soolar qui a l'air de bien s'y connaitre. Apres j'aime bien aussi les protos, les trucs jamais sorti qu'on peut récupérer des fois. Comme le Goldeneye PC Prototype XBOX 360 diffusé bien avant les sorties Switch et Xbox, ou le starfox advendures en version demo E3 de nintendo etc
    zephon posted the 01/15/2026 at 03:25 PM
    archesstat
    forte posted the 01/15/2026 at 06:23 PM
    rogeraf C'est clair que j'adore aussi les béta et autre protos. Quand l'une des early beta de 1.5 est sortie en 2013 j'étais fou, un rêve de gosse. Maintenant, c'est la démo du TTS de Sonic que j'aimerai voir !
