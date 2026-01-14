L’Entertainment Software Rating Board (ESRB), encore lui, est à l’origine d’une possible fuite
de versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pour The Disney Afternoon Collection. Une fiche (voir ci-dessous) à cet effet est disponible dans sa base de données. Capcom n’a pas encore officialisé ces informations.
The Disney Afternoon Collection est disponible sur PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One depuis le 17 avril 2017.
J'ai acheter en decembre dernier la compil le roi lion, le livre de la jungle, et aladin.
Par contre je viens de voir sur ebay, le pack super mario bros 3 GBA avec la game boy sp, affiché a 225 000€ (scellé)....
J'ai rater un truc ou les vielle machine vaut de l'or aujourd'hui ?
L'autre compile j'ai commencer a regarder, car j'ai juste eu duck tales sur game boy (mon cinquième jeux de ma vie)....(j'ai tous mes anciens jeux en boîte, complet, sentimental)
Mais tales spin, tic et tac, etc je vais avoir du mal a tenir.
Après je préfère avoir 1 consoles, que 20.
J'aurais pas le temps pour amortir un steam deck.
J'ai 2 coque sceller.......lol....
J'ai jeter un œil combien coûterais pour les jeux de cette compile en version game boy......
Duck tales affiché a 130€......j'ai ratée un épisode (bon lui je m'en fous je le possède.
Mais les jeux en loose, 40€....jamais je mettrais 40€ dans un jeux en loose.....
Apres je peux comprendre que le carton, dans le temps ça s'abîme....donc celui qui a un exemplaire complet, en paraît état comme neuf, peut en tirer un bon prix.......
Comment je regrette que ma new 3DS XL majora mask ai pris l'eau, ça m'a décoller en partie le revêtement du dessus.
J'ignore si il y a moyen de restaurer/remplacer le dessus....car j'avoue si je trouve la même consoles, mais en rade a un prix pas trop hallucinant.....je ferais une greffe dans ce cas.
https://cabridiy.fr/
Aujourd'hui faut se lever tôt pour arriver à vendre un JV/console rétro à 225000€...
Y a que 1 ou 2 références de la Neo Geo qui seraient capable d'atteindre ces prix... Et encore.
J'exclu les trucs un peu atypiques style Nintendo Playstation. Et même ça ça s'est pas vendu aussi cher il me semble.
Sauf qu'un jour est elle tombée, boutons cassés, je l'ai jeté à la poubelle. Les consoles chinoises, leur qualité c'est malheureusement tres discutable
cyr T'es extremement paradoxale (ou mytho) : Tu n'arrêtes pas de prôner que tu es full démat mais pourtant, et c'est pas la première fois que je lis ca ici, tu dis souvent que "ho j'ai ca en bon état" "ho j'ai ces jeux là" "ho j'ai ces consoles"
Full démat... mais alors pourquoi tu ne les as pas revendu depuis ?
Et comme le dit rogeraf, si tu es full démat, alors osef d'attendre la sortie d'une compile rétro... l'émulation, c'est bien full démat on est d'accord ?
J'ai un passif avant, normal le demat n'existait pas avant.
J'ai une tonne de jeux boite. Je vais pas racheter des jeux que je possède déjà (enfin mario kart 8 si il y a une bonne promo sur l'eshop un jour, je ferai l'échange) surtout que pour la majorité, il n'a pas eu de réédition.
rogeraf en vrai, j'ai un principe, je reste dans la légalité.
Avoir tous un catalogue, trop de jeux, tue le jeu. Je l'ai vu avec le gamepass)
Le steamdeck j'en parle mais comme tu as dis, j'ai déja une tonne de jeux Steam / Epic / Amazon / Gog dessus
rogeraf Après faut faire la part des choses : sur PS2 j'ai un HDD uniquement remplis des jeux que j'ai en physiques et d'autres qui coûtent un bras et que je veux (sans parler des fantrads) La Wii c'est la même, mes isos GC et Wii sont sur HDD, et tout les jeux que j'aime en 8/16 bits c'est dessus aussi, pour jouer sur CRT, mais j'ai pas le full set des machines, juste les jeux que j'aime (et que j'ai en physique pour la plupart) Ma Saturn j'ai mon Saroo, ma Wii U et ma N3DS son craquées (donc j'ai encore accès aux shop) etc.
Mais si on parle de Pc pur, Retrobat et t'es vraiment bien. Surtout que parfois l'émulation est mieux que le réel : les meilleurs versions de Castlevania 2, SOTN, Zelda II et j'en passe, grâce aux homebrew et aux hack, t'as pas mieux. Par exemple la version ultime de SOTN c'est un hack Saturn : tu mets ca dans ton Saroo et en avant !
J'ai trouver des coques sur ebay...je vais voir ce que je vais recevoir, et si ça va pas, je ferrais appel a lui.
Mais je vois pas trop comment il pourra faire, tout le côté gauche est a nu (couleur aluminium au lieu d'être doré avec l'image.....a moins d'avoir un moyen de reproduire le dessin , de l'imprimer et de le remettre sur la coque.....
J'imagine que c'est du même ressort que quand nintendo veut des films au cinéma et peu importe les ventes car l'objectif étant de faire connaitre les licences.
archesstat le seul que je n'ai pas terminé est Talespin