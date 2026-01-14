profile
name : Horizon Forbidden West
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Guerrilla
genre : action-aventure
other versions : PC - PlayStation 4
Horizon Burning Shores terminé: l'un des boss les plus impressionnants cette gen ?


Bon je viens de finir l'extention Burning shores et WOW le boss de fin
Bravo au designers, programmeurs, animateur parce que j'imagine même pas le boulot que ça a du réprésenter.
Le Horus n'est pas juste “un gros boss”, mais un événement. On sent que Guerrilla n’a pas voulu faire le piège classique du géant coincé dans une arène minuscule. Là, l’échelle est folle, l’espace respire, et tu as facilement 5/6 phases jusqu'au dénouement final. Les tentacules animés individuellement, la sensation de masse, d’inertie… c’est du très, très haut niveau technique et artistique.

Et clairement, même si la difficulté n’est pas punitive (je suis quand même mort 2/3 fois en hard), la tension vient de la mise en scène, du rythme, du spectacle. J'ai d'ailleurs été surpris que malgré la différence de taille le combat reste relativement très lisible..

Bon le scénar se suit..., mais ce n’est clairement pas lui qui porte l’expérience.

Sinon les décors… WOW
Les nuages volumétriques, la mer, l'éclairage, les transitions sol/air/fond marin avec la nouvelle monture… On sent que Burning Shores a été pensé comme une vitrine PS5 assumée. C’est probablement l’un des contenu les plus “current gen only” que j'ai vu:

On espère un 3 de la maturité qui finit la trilogie en apothéose sur PS5/PS6
















    posted the 01/14/2026 at 12:37 PM by beppop
    comments (17)
    neptonic posted the 01/14/2026 at 12:50 PM
    Et oui quand on se sort les doigts ces consoles ont en dans le ventre.

    En tout cas j’avais beaucoup aimé ce dlc (assez court)

    J’attends beaucoup H3, je veux voir comment ils vont conclure la trilogie avec ce qu’ils ont appris et surtout sans être bridé par la ps4.
    djfab posted the 01/14/2026 at 01:02 PM
    Neptonic : je pense qu'Horizon 3 ressemblera à ce Burning Shore (qui n'a pas été bridé), peut-être légèrement plus beau, mais vu le niveau déjà atteint, il n'y aura pas un grand écart, faut être réaliste. Surtout si le monde ouvert est gigantesque. Mais j'ai hâte aussi de le voir !
    neptonic posted the 01/14/2026 at 01:09 PM
    djfab ah oui je viens de voir que ce dlc n’est pas sortie sur ps4… ça explique pourquoi c’est un petit cran au dessus du jeu de base.

    J’avoue ça va être difficile de faire largement mieux
    Mais si y’a bien un studio capable de relever le défis c’est Guerrilla.

    Vivement en tout cas y’a plein de possibilités pour le 3
    beppop posted the 01/14/2026 at 01:27 PM
    Je pense pour le 3 ça gagnerait beaucoup à avoir un système de réputation et de choix conséquence avec plusieurs fin.

    Je suis curieux de voir aussi je jeu coop/multi avec les potentielles idées qui vont être repris pour le 3
    pcverso posted the 01/14/2026 at 01:56 PM
    Je l'ai pas fait tellement le jeu ma lasser mais c'est clair que ca envoie .
    gamerdome posted the 01/14/2026 at 02:09 PM
    Ce combat était teasé depuis le 1er épisode, mais je m'attendais à l'avoir comme boss de fin du 3ème épisode : un Horus contrôlé par Nemesis.
    Du coup j'imagine pas ce qu'il vont faire comme combat final de la trilogie.
    djfab posted the 01/14/2026 at 02:29 PM
    Sinon oui, boss le plus impressionnant de la gen ! J'avais été très très impressionné !
    akinen posted the 01/14/2026 at 02:58 PM
    Pas fait puisque DLC. Tjrs une idée excellente d’ailleurs ces bouts de jeu fait pas un pourcentage minime des possesseurs du jeu principal
    zekk posted the 01/14/2026 at 03:02 PM
    les images sont dingues, alors je n'imagine même pas manette en main
    maxx posted the 01/14/2026 at 03:14 PM
    Le DLC est vraiment cool et oui, il est magnifique. Mais le jeu de base est déjà ultra impressionnant. Un jeu très tôt dans la vie du lancement de la PS5, cross plateforme, mais aujourd'hui il est au top. La, graphiquement c'est au dessus de pratiquement tous les jeux de cette gen et en open world, techniquement c'est aussi tout là haut avec une qualité d'image qui est exceptionnelle et fluidité parfaite malgré ce qui peut se passer à l'écran. Puis en plus de ça, Guerilla gère les animations donc le tout en mouvement est vraiment canon
    beppop posted the 01/14/2026 at 03:24 PM
    zekk les images ne rendent clairement pas justice, avec la musique et les effets sonores qui accompagnent la scène

    akinen malhreusement c'est l'avantage de jouer sur PC tu peux récupéré une save ng+ et directement lancer le dlc pour pas se taper tout le jeu principale
    gat posted the 01/14/2026 at 03:46 PM
    La licence de la poisse par excellence. Le 1 s’est tapé BOTW et le 2 Elden Ring
    akinen posted the 01/14/2026 at 04:08 PM
    beppop ben j’ai fini le jeu principal mais je n’ai pas acheté le DLC
    magneto860 posted the 01/14/2026 at 04:18 PM
    Je ne pense pas que le 3 terminera l'histoire. J'aimerais bien mais je ne pense pas.

    J'ai pas trouvé le DLC si fou que ça sinon. J'ai préféré la fin du jeu.
    51love posted the 01/14/2026 at 04:58 PM
    Les mecs sont des brutes sur la partie visuelle, ya pas grand monde qui peuvent s'assoir sur la même table que Guerilla et leur Decima engine.

    Le jeu est d'une beauté.. sur PC c'était assez ouf les performances élevées avec ce niveau de détail. Je me souviens des débuts un peu compliqué sur archi Nvidia pour Horizon ZD, mais depuis l'eau à coulé sous les ponts. Ils ont fait du super boulot pour rendre leur moteur adaptable et portable.

    Après j'espère qu'ils arriveront à faire un contenu et aspects narratifs plus haut de gamme dans leurs prochains jeux, cest pour moi le principal défaut... Et un moteur qui supporte mieux les interactions avec l'environnement.

    Je demande pas à ce que ce soit aussi performant que le moteur des derniers Zelda, mais un minimum pour éviter l'effet 'fake' décors, qui casse un peu l'immersion surtout avec ce niveau visuel.
    aozora78 posted the 01/14/2026 at 05:14 PM
    Guerrilla a une technique qui est folle. Si le studio arrivait à écrire et dessiner des personnages et une histoire saisissante, ainsi qu'un gameplay moins lassant, ils seraient dans le top 3 des développeurs au monde.

    Ils ont l'ambition, les artistes, la technique, l'argent, mais ils reste dans du AAA classique sans ambition autre que la technique... façon Ubisoft.

    ça fait seulement trois ans depuis le dernier Horizon, qu'ils prennent vraiment leur temps pour le prochain et surtout qu'ils se concentrent sur les forces de la licence en améliorant ce qui leur fait défaut depuis tout ce temps.

    Je le souhaite de pas tomber face à un géant de l'industrie à nouveau avec le prochain épisode.
    kujotaro posted the 01/14/2026 at 07:36 PM
    Excellent dlc et excellent Boss oui, j'adore les boss gigantesques comme ça.
    J'aimerai en voir plus dans le jv. Dans Gow 3 on en avait pas mal, dans Lord Of Shadow aussi et là le Horus qui est juste monstrueux.

    Magnifique jeu au passage. Une vraie claque.
