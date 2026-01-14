Bon je viens de finir l'extention Burning shores et WOW le boss de finBravo au designers, programmeurs, animateur parce que j'imagine même pas le boulot que ça a du réprésenter.Le Horus n'est pas juste “un gros boss”, mais un événement. On sent que Guerrilla n’a pas voulu faire le piège classique du géant coincé dans une arène minuscule. Là, l’échelle est folle, l’espace respire, et tu as facilement 5/6 phases jusqu'au dénouement final. Les tentacules animés individuellement, la sensation de masse, d’inertie… c’est du très, très haut niveau technique et artistique.Et clairement, même si la difficulté n’est pas punitive (je suis quand même mort 2/3 fois en hard), la tension vient de la mise en scène, du rythme, du spectacle. J'ai d'ailleurs été surpris que malgré la différence de taille le combat reste relativement très lisible..Bon le scénar se suit..., mais ce n’est clairement pas lui qui porte l’expérience.Sinon les décors… WOWLes nuages volumétriques, la mer, l'éclairage, les transitions sol/air/fond marin avec la nouvelle monture… On sent que Burning Shores a été pensé comme une vitrine PS5 assumée. C’est probablement l’un des contenu les plus “current gen only” que j'ai vu:On espère un 3 de la maturité qui finit la trilogie en apothéose sur PS5/PS6