Bon je viens de finir l'extention Burning shores et WOW le boss de fin
Bravo au designers, programmeurs, animateur parce que j'imagine même pas le boulot que ça a du réprésenter.
Le Horus n'est pas juste “un gros boss”, mais un événement. On sent que Guerrilla n’a pas voulu faire le piège classique du géant coincé dans une arène minuscule. Là, l’échelle est folle, l’espace respire, et tu as facilement 5/6 phases jusqu'au dénouement final. Les tentacules animés individuellement, la sensation de masse, d’inertie… c’est du très, très haut niveau technique et artistique.
Et clairement, même si la difficulté n’est pas punitive (je suis quand même mort 2/3 fois en hard), la tension vient de la mise en scène, du rythme, du spectacle. J'ai d'ailleurs été surpris que malgré la différence de taille le combat reste relativement très lisible..
Bon le scénar se suit..., mais ce n’est clairement pas lui qui porte l’expérience.
Sinon les décors… WOW
Les nuages volumétriques, la mer, l'éclairage, les transitions sol/air/fond marin avec la nouvelle monture… On sent que Burning Shores a été pensé comme une vitrine PS5 assumée. C’est probablement l’un des contenu les plus “current gen only” que j'ai vu:
On espère un 3 de la maturité qui finit la trilogie en apothéose sur PS5/PS6
En tout cas j’avais beaucoup aimé ce dlc (assez court)
J’attends beaucoup H3, je veux voir comment ils vont conclure la trilogie avec ce qu’ils ont appris et surtout sans être bridé par la ps4.
J’avoue ça va être difficile de faire largement mieux
Mais si y’a bien un studio capable de relever le défis c’est Guerrilla.
Vivement en tout cas y’a plein de possibilités pour le 3
Je suis curieux de voir aussi je jeu coop/multi avec les potentielles idées qui vont être repris pour le 3
Du coup j'imagine pas ce qu'il vont faire comme combat final de la trilogie.
akinen malhreusement c'est l'avantage de jouer sur PC tu peux récupéré une save ng+ et directement lancer le dlc pour pas se taper tout le jeu principale
J'ai pas trouvé le DLC si fou que ça sinon. J'ai préféré la fin du jeu.
Le jeu est d'une beauté.. sur PC c'était assez ouf les performances élevées avec ce niveau de détail. Je me souviens des débuts un peu compliqué sur archi Nvidia pour Horizon ZD, mais depuis l'eau à coulé sous les ponts. Ils ont fait du super boulot pour rendre leur moteur adaptable et portable.
Après j'espère qu'ils arriveront à faire un contenu et aspects narratifs plus haut de gamme dans leurs prochains jeux, cest pour moi le principal défaut... Et un moteur qui supporte mieux les interactions avec l'environnement.
Je demande pas à ce que ce soit aussi performant que le moteur des derniers Zelda, mais un minimum pour éviter l'effet 'fake' décors, qui casse un peu l'immersion surtout avec ce niveau visuel.
Ils ont l'ambition, les artistes, la technique, l'argent, mais ils reste dans du AAA classique sans ambition autre que la technique... façon Ubisoft.
ça fait seulement trois ans depuis le dernier Horizon, qu'ils prennent vraiment leur temps pour le prochain et surtout qu'ils se concentrent sur les forces de la licence en améliorant ce qui leur fait défaut depuis tout ce temps.
Je le souhaite de pas tomber face à un géant de l'industrie à nouveau avec le prochain épisode.
J'aimerai en voir plus dans le jv. Dans Gow 3 on en avait pas mal, dans Lord Of Shadow aussi et là le Horus qui est juste monstrueux.
Magnifique jeu au passage. Une vraie claque.