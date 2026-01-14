2025 a enfin vu l'arrivée tant attendue de la nouvelle console de Nintendo : la Switch 2. Mais il est temps maintenant de se tourner vers 2026 et de parler de ce que nous réserve la deuxième année de la Switch 2. Nintendo a déjà un calendrier de sorties bien rempli pour les deux consoles Switch, un film à succès est prévu au cinéma, et de nombreuses surprises sont sans doute au programme. Voici ce que Nintendo nous réserve en 2026.
Nous sommes dans une situation intéressante : Nintendo a déjà dévoilé une grande partie de ses cartes pour 2026, mais il reste encore quelques mystères. Prenons l'exemple de Splatoon Raiders, le spin-off solo pour Switch 2 annoncé l'année dernière, mais Nintendo ne s'est pas encore engagé à le sortir en 2026. À ce stade, une sortie début 2027 me semble plus probable.
Avec le mois de novembre probablement occupé par Pokémon, octobre est libre pour une franchise Nintendo parfaitement adaptée à Halloween : Luigi’s Mansion. Next Level Games s’est fait discret depuis Mario Strikers : Battle League en 2022 (à l’exception d’une petite contribution à Metroid Prime 4 : Beyond), et compte tenu de son délai habituel de trois ans pour les jeux Nintendo, il est grand temps pour Luigi’s Mansion 4. Le dernier opus a connu un immense succès commercial, une suite est donc une évidence. Pour le plaisir, j’imagine que l’action se déroulera sur un paquebot hanté dont Luigi a hérité pour une raison mystérieuse.
2026 marque également le 40e anniversaire de The Legend of Zelda. Avec un film prévu pour 2027 et la tendance de Nintendo à sortir au moins un jeu Zelda chaque année, on peut parier sans trop de risques qu’un titre lié à Zelda sortira cette année. Je ne pense pas qu'un nouveau Zelda 2D ou 3D soit près d'être prêt, il est donc probablement temps pour un nouveau remake ou remaster. J'imagine que les fans auront enfin droit au remake HD d'Ocarina of Time qu'ils attendent, mais il ne sera pas parfait : ce sera une version remasterisée HD du remake 3DS, disponible sur Switch et Switch 2, plutôt que la magnifique réinterprétation en 4K dont nous rêvons tous.
Dans un registre plus modeste, j'imagine que Nintendo prépare du contenu téléchargeable pour Mario Kart World, et tout porte à croire qu'il sera centré sur Donkey Kong. Étrangement, Donkey Kong et Pauline n'ont qu'un seul costume chacun dans World, il n'y a pas de circuits sur le thème de la jungle pour Donkey Kong, et la volonté de Nintendo de promouvoir davantage Donkey Kong justifierait un pack de DLC dédié à ce personnage. Et j'aimerais que 2026 soit l'année où nous obtiendrons enfin des réponses concernant le mystérieux programme de test en ligne de Nintendo Switch, en cours depuis 2024.
Je pense que c'est tout pour le calendrier de 2026, mais Nintendo annoncera cette année quelques jeux qui ne sortiront qu'en 2027. Le studio Monolith Soft, développeur de Xenoblade, n'a pas sorti de nouveau jeu depuis 2022, et j'ai le sentiment que nous aurons un petit aperçu de leurs projets lors du Nintendo Direct de septembre.
Et mon pronostic le plus audacieux est que nous aurons droit à un teaser cette année pour Super Smash Bros. Ultimate - Nintendo Switch 2 Edition, prévu pour 2027. Je pense qu'Ultimate pourrait bénéficier du même traitement que Mario Kart 8 Deluxe cette génération, avec un portage amélioré qui nous permettra de patienter plusieurs années, plutôt qu'un tout nouvel opus. Masahiro Sakurai, directeur de Smash Bros., a finalisé Kirby Air Riders il y a quelques mois, et il est fort probable qu'il travaille déjà d'arrache-pied pour porter Ultimate sur Switch 2 avec de nouveaux personnages. Ultimate n'a visiblement pas bénéficié d'un patch d'optimisation pour la Switch 2, contrairement à Super Mario Odyssey, aux Zelda en monde ouvert et à de nombreux autres titres à succès de la Switch 1. Sachant qu'un nouvel opus Smash sort presque toujours dans les deux premières années suivant la sortie d'une nouvelle console Nintendo, il semble être un candidat idéal pour une version Switch 2.
Source : https://www.ign.com/articles/what-to-expect-from-nintendo-in-2026/
J'aimerais vraiment un remake de Zelda TP qui est à mon sens le seul candidat viable pour réunir la vision traditionnelle de la série et l'apport de la forme nouvelle de BOTW le monde ouvert et organique .
en effet TP à une map immenses trop pour son support trop de limite technique on conduit à trop peu de vie de nature d' à-côtés un monde du crépuscule limité... en revanche il pause un scénario mature marquant de bout en bout des donjons et Boss MÉMORABLE des personnages incroyable épicnaisse en veux-tu en voilà les meilleures Zelda midona/ princesse du crépuscule link GANONNNN .. sauf le loup on peut le laisser à okami land lui ..des PNJ what the fuck comme il faut ,des objets incroyable au gameplay top .....
Bref c'est là direction à prendre mr nintendo soit un remake soit une extension d'univers.
Mode ermite off.
Ou de nouvelles itérations des licences phares plutôt que des remake aussi non?
J’ai hâte de voir tout ça mais les fans de Nintendo me gonflent toujours autant avec leur aveuglement et leur sadomasochisme.
A moins d'une évolution majeur , mais on parle de nintendo, je suis pas sûr qu'il oserais transformer une telle licence vendeuse au risque de perdre le public.....
shinz0 j'espère et je dit pas non.
Mais vu la récente sortie de pokemon ZA (qui a bien fonctionné, mais sans moi lol) je doute que c'est pour cette année....
J'espère un jeux, en décalage avec leur habitude. Un peu comme un donkey banansa mais dans un autre univers.....
Mais bon va falloir attendre le prochain Nintendo direct qui arrivera normalement, logiquement, entre janvier et mars......
Est-ce que les rachats de studios soutien comme par exemple Bandai Singapour sont un aveu de difficulté dans la production de titres?
J’espère que sur Switch 2 il y aura beaucoup de licences qui n’etait pas sur la premiere (Kid Icarus, Punch Out, F-Zero), car avoir encore un Animal Crossing, un Splatoon, un Smash, ok mais ils ont interet a avoir de grosses nouveautés car sinon ca risque de faire doublon, et je ne pense pas que ce soit l’image que Nintendo a envie de donner à sa Switch 2
Mais malheureusement le succès n'est pas tjrs au rendez-vous et ce n'est pas non plus toujours ce que nous on souhaite voir également.
Mais sur une console Nintendo on veut majoritairement manger Nintendo après remastered edition ou remake chacun vote avec son argent et visiblement sa vote pas mal.
Beaucoup de nouveaux jeux Nintendo du GC à aujourd'hui sont des bide donc le signal envoyé pas ici dans les forums communautaire non celui des chiffres indique remastered edition rom au prix de l'or .
Quand Nintendo donne un prix aussi bas, c'est qu'il y a pas eu grand chose a faire lol.
J'hésite de faire la mage.
Mais bon si je regarde la retroperspective 2025, c'est le jeux que j'ai le plus jouer en janvier et février
J'ai pas souvenir d'avoir passer une 20ene d'heure sur l'année entière, alors juste en janvier je suis un peu étonné.
Mais la palme d'or, c'est pokemon épée avec 1500 heure (confinement, et la shasse)
Pour monolith se sera pas avant 2027-2028 il recrute activement pour leur prochaine prod en plus c'est une partie de leur équipe qui est dessus