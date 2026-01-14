Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[IGN] Ce que Nintendo pourrait nous réserver avec la Switch 2


2025 a enfin vu l'arrivée tant attendue de la nouvelle console de Nintendo : la Switch 2. Mais il est temps maintenant de se tourner vers 2026 et de parler de ce que nous réserve la deuxième année de la Switch 2. Nintendo a déjà un calendrier de sorties bien rempli pour les deux consoles Switch, un film à succès est prévu au cinéma, et de nombreuses surprises sont sans doute au programme. Voici ce que Nintendo nous réserve en 2026.

Nous sommes dans une situation intéressante : Nintendo a déjà dévoilé une grande partie de ses cartes pour 2026, mais il reste encore quelques mystères. Prenons l'exemple de Splatoon Raiders, le spin-off solo pour Switch 2 annoncé l'année dernière, mais Nintendo ne s'est pas encore engagé à le sortir en 2026. À ce stade, une sortie début 2027 me semble plus probable.

Avec le mois de novembre probablement occupé par Pokémon, octobre est libre pour une franchise Nintendo parfaitement adaptée à Halloween : Luigi’s Mansion. Next Level Games s’est fait discret depuis Mario Strikers : Battle League en 2022 (à l’exception d’une petite contribution à Metroid Prime 4 : Beyond), et compte tenu de son délai habituel de trois ans pour les jeux Nintendo, il est grand temps pour Luigi’s Mansion 4. Le dernier opus a connu un immense succès commercial, une suite est donc une évidence. Pour le plaisir, j’imagine que l’action se déroulera sur un paquebot hanté dont Luigi a hérité pour une raison mystérieuse.

2026 marque également le 40e anniversaire de The Legend of Zelda. Avec un film prévu pour 2027 et la tendance de Nintendo à sortir au moins un jeu Zelda chaque année, on peut parier sans trop de risques qu’un titre lié à Zelda sortira cette année. Je ne pense pas qu'un nouveau Zelda 2D ou 3D soit près d'être prêt, il est donc probablement temps pour un nouveau remake ou remaster. J'imagine que les fans auront enfin droit au remake HD d'Ocarina of Time qu'ils attendent, mais il ne sera pas parfait : ce sera une version remasterisée HD du remake 3DS, disponible sur Switch et Switch 2, plutôt que la magnifique réinterprétation en 4K dont nous rêvons tous.

Dans un registre plus modeste, j'imagine que Nintendo prépare du contenu téléchargeable pour Mario Kart World, et tout porte à croire qu'il sera centré sur Donkey Kong. Étrangement, Donkey Kong et Pauline n'ont qu'un seul costume chacun dans World, il n'y a pas de circuits sur le thème de la jungle pour Donkey Kong, et la volonté de Nintendo de promouvoir davantage Donkey Kong justifierait un pack de DLC dédié à ce personnage. Et j'aimerais que 2026 soit l'année où nous obtiendrons enfin des réponses concernant le mystérieux programme de test en ligne de Nintendo Switch, en cours depuis 2024.



Je pense que c'est tout pour le calendrier de 2026, mais Nintendo annoncera cette année quelques jeux qui ne sortiront qu'en 2027. Le studio Monolith Soft, développeur de Xenoblade, n'a pas sorti de nouveau jeu depuis 2022, et j'ai le sentiment que nous aurons un petit aperçu de leurs projets lors du Nintendo Direct de septembre.

Et mon pronostic le plus audacieux est que nous aurons droit à un teaser cette année pour Super Smash Bros. Ultimate - Nintendo Switch 2 Edition, prévu pour 2027. Je pense qu'Ultimate pourrait bénéficier du même traitement que Mario Kart 8 Deluxe cette génération, avec un portage amélioré qui nous permettra de patienter plusieurs années, plutôt qu'un tout nouvel opus. Masahiro Sakurai, directeur de Smash Bros., a finalisé Kirby Air Riders il y a quelques mois, et il est fort probable qu'il travaille déjà d'arrache-pied pour porter Ultimate sur Switch 2 avec de nouveaux personnages. Ultimate n'a visiblement pas bénéficié d'un patch d'optimisation pour la Switch 2, contrairement à Super Mario Odyssey, aux Zelda en monde ouvert et à de nombreux autres titres à succès de la Switch 1. Sachant qu'un nouvel opus Smash sort presque toujours dans les deux premières années suivant la sortie d'une nouvelle console Nintendo, il semble être un candidat idéal pour une version Switch 2.

Source : https://www.ign.com/articles/what-to-expect-from-nintendo-in-2026/
    posted the 01/14/2026 at 05:13 AM by link49
    cyr posted the 01/14/2026 at 06:08 AM
    Le vrai mystère, c'est avec quoi Nintendo a prévu pour la fin 2026....
    link49 posted the 01/14/2026 at 06:14 AM
    cyr je vois bien le prochain Mario 3d et le nouveau Animal Crossing.
    jf17 posted the 01/14/2026 at 06:33 AM
    link49 Mario 3d avec la sortie du film je suis d'accord, pour animal crossing je ne pense pas, vu la maj qui sort et les extensions qui arrive
    badeuh posted the 01/14/2026 at 06:52 AM
    Mario 3D et Luigi's Mansion 4, pour AC ça attendra au moins 2028 comme Zelda attendra 2027 et son film.
    ducknsexe posted the 01/14/2026 at 06:56 AM
    On devrais avoir une annonce et peut-être une sortie cette années d un jeu d horreur Projet M du studio bloober team
    legato posted the 01/14/2026 at 07:02 AM
    Mode ermite on :
    J'aimerais vraiment un remake de Zelda TP qui est à mon sens le seul candidat viable pour réunir la vision traditionnelle de la série et l'apport de la forme nouvelle de BOTW le monde ouvert et organique .
    en effet TP à une map immenses trop pour son support trop de limite technique on conduit à trop peu de vie de nature d' à-côtés un monde du crépuscule limité... en revanche il pause un scénario mature marquant de bout en bout des donjons et Boss MÉMORABLE des personnages incroyable épicnaisse en veux-tu en voilà les meilleures Zelda midona/ princesse du crépuscule link GANONNNN .. sauf le loup on peut le laisser à okami land lui ..des PNJ what the fuck comme il faut ,des objets incroyable au gameplay top .....

    Bref c'est là direction à prendre mr nintendo soit un remake soit une extension d'univers.

    Mode ermite off.
    link49 posted the 01/14/2026 at 07:23 AM
    jf17 Justement la version Switch 2 est un amuse bouché en attendant le nouvel opus.
    alozius posted the 01/14/2026 at 07:31 AM
    Des nouvelles licences un jour peut être aussi non?
    Ou de nouvelles itérations des licences phares plutôt que des remake aussi non?
    J’ai hâte de voir tout ça mais les fans de Nintendo me gonflent toujours autant avec leur aveuglement et leur sadomasochisme.
    krusty79 posted the 01/14/2026 at 07:47 AM
    L'art de faire du pas neuf avec du vieux
    jenicris posted the 01/14/2026 at 08:07 AM
    Hors Monolith ça fait pas rêver
    shinz0 posted the 01/14/2026 at 08:40 AM
    cyr le Pokémon "canonique"
    kidicarus posted the 01/14/2026 at 08:57 AM
    Il va falloir attendre ND de mai ou juin pour voir les poids lourds arrivé, car jusqu'à là on a quasi leur planning.
    cyr posted the 01/14/2026 at 09:10 AM
    link49 animal crossing? Avec l'update switch2, je suis pas sur....
    A moins d'une évolution majeur , mais on parle de nintendo, je suis pas sûr qu'il oserais transformer une telle licence vendeuse au risque de perdre le public.....

    shinz0 j'espère et je dit pas non.
    Mais vu la récente sortie de pokemon ZA (qui a bien fonctionné, mais sans moi lol) je doute que c'est pour cette année....

    J'espère un jeux, en décalage avec leur habitude. Un peu comme un donkey banansa mais dans un autre univers.....


    Mais bon va falloir attendre le prochain Nintendo direct qui arrivera normalement, logiquement, entre janvier et mars......
    newtechnix posted the 01/14/2026 at 09:11 AM
    Cela a l'air assez pessimiste et l'année 2026 semble pourrie...

    Est-ce que les rachats de studios soutien comme par exemple Bandai Singapour sont un aveu de difficulté dans la production de titres?
    aeris504 posted the 01/14/2026 at 09:17 AM
    cyr Oui on a pas de visibilité sur la seconde moitié de 2026, et j’aime bien cette stratégie de Nintendo qui consiste à dévoiler les jeux à la dernière minute. Il y aura certainement un direct à la fin fevrier pour la découvrir

    J’espère que sur Switch 2 il y aura beaucoup de licences qui n’etait pas sur la premiere (Kid Icarus, Punch Out, F-Zero), car avoir encore un Animal Crossing, un Splatoon, un Smash, ok mais ils ont interet a avoir de grosses nouveautés car sinon ca risque de faire doublon, et je ne pense pas que ce soit l’image que Nintendo a envie de donner à sa Switch 2
    rocan posted the 01/14/2026 at 09:28 AM
    link49 Animal Crossing arrivera en 2027 au minimum, sinon ils n'auraient pas pris la peine de faire la MAJ en cette mi-janvier. C'est Mario 3D le gros jeu de 2026.
    link49 posted the 01/14/2026 at 09:30 AM
    cyr rocan Je ne pense pas que la MAJ AC ait demander un travail monstre à Nintendo.
    rocan posted the 01/14/2026 at 09:36 AM
    link49 Oh c'est pas ce que je dis, je pense juste qu'ils vont traire jusqu'au bout ACNH avant de sortir un nouvel épisode
    link49 posted the 01/14/2026 at 09:50 AM
    rocan 11 mois de traite, c'est largement suffissant.
    legato posted the 01/14/2026 at 09:58 AM
    alozius des nouvelles licences Nintendo et tiers exclusives oui bien sûr
    Mais malheureusement le succès n'est pas tjrs au rendez-vous et ce n'est pas non plus toujours ce que nous on souhaite voir également.
    Mais sur une console Nintendo on veut majoritairement manger Nintendo après remastered edition ou remake chacun vote avec son argent et visiblement sa vote pas mal.
    Beaucoup de nouveaux jeux Nintendo du GC à aujourd'hui sont des bide donc le signal envoyé pas ici dans les forums communautaire non celui des chiffres indique remastered edition rom au prix de l'or .
    alozius posted the 01/14/2026 at 10:12 AM
    legato Après réflexion je suis bien d’accord avec toi l’ami
    cyr posted the 01/14/2026 at 10:25 AM
    link49 c'est vrai puisque que le prix demander est de 4,99€

    Quand Nintendo donne un prix aussi bas, c'est qu'il y a pas eu grand chose a faire lol.
    J'hésite de faire la mage.

    Mais bon si je regarde la retroperspective 2025, c'est le jeux que j'ai le plus jouer en janvier et février

    J'ai pas souvenir d'avoir passer une 20ene d'heure sur l'année entière, alors juste en janvier je suis un peu étonné.
    rogeraf posted the 01/14/2026 at 10:41 AM
    Nintendo a tout prévu et fera l'annonce de la Switch 3 meme cette année !
    cyr posted the 01/14/2026 at 01:19 PM
    link49 j'ai passer 125 heure en tous sur animal crossing.
    Mais la palme d'or, c'est pokemon épée avec 1500 heure (confinement, et la shasse)
    hyoga57 posted the 01/14/2026 at 01:47 PM
    jenicris Il y a zéro visibilité, c’est ça le pire.
    hirogami posted the 01/14/2026 at 03:27 PM
    Les 40 ans de zelda une compile OOT+MJ serai cool mais c'est trop léger une compile de tout les zelda 3d comme a l'époque GC ,bref une compil achetable uniquement sur le nintendo store avec OOT+MJ+WW+TW ca passe sur leur cartouche 64Go lol
    Pour monolith se sera pas avant 2027-2028 il recrute activement pour leur prochaine prod en plus c'est une partie de leur équipe qui est dessus
    rogeraf posted the 01/14/2026 at 04:16 PM
    link49 y a une promo sur la peluche Yoshi https://www.dealabs.com/bons-plans/simba-peluche-super-mario-yoshi-30-cm-3250683
