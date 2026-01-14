L'action Nintendo s'effondre au Japon, avec des inquiétudes sur les jeux peu convaincants de la Switch 2 et l'augmentation du prix
Au début de l'année 2025, l'action Nintendo semblait être une valeur sûre pour les investisseurs. Elle a maintenant chuté de plus de 30 % par rapport à son plus haut niveau annuel, ce qui rend les traders moins optimistes pour 2026. Un consultant souligne l'anxiété liée à une augmentation potentielle du prix de la Switch 2 et à des jeux de première partie décevants comme facteurs.
Suite ventes fulgurantes de la Switch 2 le jour de la sortie de la console, L'action Nintendo a grimpé en flèche. Cependant, l'adoption de la nouvelle console portable ayant diminué, les investisseurs font preuve de prudence. Au Japon, après avoir culminé à 14 795 yens en août, l'action se négocie désormais à 9 950 yens. Face à une chute de 33 %, un consultant de l'industrie blâme les craintes d'éventuelles augmentations de prix et le manque de jeux passionnants pour la Switch 2 de jeux de première partie Switch 2.
Serkan Toto a fait part de son point de vue sur les médias sociaux, notant également l'absence de remises saisonnières. La tendance a incité certains analystes à se demander si 2026 sera une année de baisse pour le géant du jeu. À l'avenir, il y a lieu de craindre que l'entreprise ait du mal à trouver de nouveaux acheteurs.
Ce n’est pas normal qu’on puisse en obtenir une facilement dans certain terrtoires mais pas au Japon ou des loteries sont encore organisés 7 mois apres le lancement
Va falloir que Nintendo se sorte un peu les doigts des fesses.
Au moins il y en a qui jubile. Il a dû sauter de joie, voir déboucher un mousseux pour fêter ça.
A long terme : l’action reste au-dessus des niveaux historiques par rapport à 2025.
Il reviens juste a son pic initial, Donc rien d alarmant.
Rien que bananza, sans parler de sa DA discutable, sincèrement techniquement et graphiquement, c'est juste un jeu switch. Pire, c'est pas très beau, mais dès l'accueil, ça arrive à scintiller.
Sincèrement vu la puissance de la machine, ils peuvent faire 15 fois mieux mais ils s'en foutent. Aucun respect du joueur.
Quand je vois ça, je me suis que la tronche de pokemon ZA, c'est bien la politique de Nintendo.
On est très très loin du seal of quality.
Toutes les constructeurs ont perdu leurs lettres de noblesse.
Y’a pas de nouveau Zelda dessus.
Mario Kart est moyen.
Metroid c’est très cool mais je ne sais pas si le grand public en a quelque chose à faire.
Donkey, j’ai aimé mais visiblement beaucoup de joueurs ont été déçu.
Sur la switch 1 on a eu Mario Odyssey et Zelda BOTW, ça avait une autre dimension !
Donc rien d'alarmant, mais si tu avais acheté des action avant lancement tu aurais une plus-value de 35% en les revendant courant août.
Là, ton drama jubilatoire fait un peu un ballon baudruche percé.
Les jeux font vendre autant que la communication.
Mais elle c'est tellement vendu a la sortie et après que forcément il y a un fond plat.....
Les jeux qui sortiront seront essentiel pour garder une bonne dynamique.
Et il leur reste beaucoup de cartouches majeur, zelda, mario 3D, smash bross etc etc
C'est même étonnant les scores quel a réalisé avec cette un mario kart, mais kirby air rides (franchement si 1 mec l'a acheter juste pour ce jeux , respect), donkey banansa, et eux, je sais plus. ( je parle en jeux first party EXCLU switch2)
La switch 1 est encore la, mine de rien. Après heureusement que la switch2 est rétro a 99%.
Le prix de la Switch 2 risque d’augmenter. Faut l’acheter maintenant !!!
et forcément qui de mieux placé que l'auteur de l'article ici pour partager le torchon tout est bon pour certains pour rappeler que la console n'a pas un catalogue de jeu incroyable après 6 mois de vie
Mais si on analyse la courbe, l'action a explosé à la hausse dernièrement, c'est normal dans le monde du trading qu'il y ait un pull back, en l'état l'action n'a pas quitté sa tendance haussière.
Après les éléments que tu cites sont certainement les plus influents sur le pull pack car il affecte directement la confiance des investisseurs, que Metroid Prime 4 soit décevant, entre autre,en comparaison ils s'en foutent, la console se vend extrêmement bien, c'est la seule chose importante à leurs yeux.
Maintenant faudra voir si 2026 est une année où les investisseurs ont malgré tout confiance en Nintendo et au contexte, pour continuer la tendance haussière, ou si ça s'effrite et si ça casse vers le bas.
Profité de vos execellent jeux switch 2 au lieu de joué les actionnaires
Oui profitons d’Hades II et d’Hollow Knight Silksong en 120fps sur le bel ecran de la Switch 2
la prochaine permettra de redresser la barre
Et dire que ces mêmes gens prétendaient que la résolution et les fps n'avaient aucune importance
Je vais vite revendre ma switch 2 dans ce cas
Si pokemon ZA n'était sortie que sur la switch 2 elle aurait péter les records.
Non mais quelle blague. J’ai rien contre les Dynasty Like mais … enfin j’imagine que c’était une boutade.
Y’a rien de debiles. Par contre les français ne sont pas « éduqués » à l’investissement.
C’est très bien d’avoir des actions et/ou des obligations.
C'était pareil pour Sony en 2020, un décollage à la sortie de la console puis ça redescend.
Mais personne n'en avait parlé car il n'y a pas de haters décérébrés Sony.
Putain cette haine qui t'habite..... tu a perdu trop de vie dans un jeux mario pour avoir autant le seum?
Et puis bon, pourquoi tu me notifie comme un idiot dès qu’il s’agit de Nintendo ? Pour remplir ton quota de posts de VRP ?
En France tu ne peux pas forcément acheter ce que tu veux pour investir par exemple, et on a pas forcément la culture du pognon pour le pognon.