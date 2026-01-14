profile
[Switch2] L'action Nintendo s'effondre au Japon !
L'action Nintendo s'effondre au Japon, avec des inquiétudes sur les jeux peu convaincants de la Switch 2 et l'augmentation du prix

Au début de l'année 2025, l'action Nintendo semblait être une valeur sûre pour les investisseurs. Elle a maintenant chuté de plus de 30 % par rapport à son plus haut niveau annuel, ce qui rend les traders moins optimistes pour 2026. Un consultant souligne l'anxiété liée à une augmentation potentielle du prix de la Switch 2 et à des jeux de première partie décevants comme facteurs.

Suite ventes fulgurantes de la Switch 2 le jour de la sortie de la console, L'action Nintendo a grimpé en flèche. Cependant, l'adoption de la nouvelle console portable ayant diminué, les investisseurs font preuve de prudence. Au Japon, après avoir culminé à 14 795 yens en août, l'action se négocie désormais à 9 950 yens. Face à une chute de 33 %, un consultant de l'industrie blâme les craintes d'éventuelles augmentations de prix et le manque de jeux passionnants pour la Switch 2 de jeux de première partie Switch 2.

Serkan Toto a fait part de son point de vue sur les médias sociaux, notant également l'absence de remises saisonnières. La tendance a incité certains analystes à se demander si 2026 sera une année de baisse pour le géant du jeu. À l'avenir, il y a lieu de craindre que l'entreprise ait du mal à trouver de nouveaux acheteurs.
https://www.notebookcheck.biz/L-action-Nintendo-s-effondre-au-Japon-avec-des-inquietudes-sur-les-jeux-peu-convaincants-de-la-Switch-2-et-l-augmentation-du-prix.1203883.0.html
    posted the 01/14/2026 at 02:12 AM by senseisama
    comments (64)
    aeris504 posted the 01/14/2026 at 02:30 AM
    Il est grand temps que Nintendo arrive a produire suffisamment de Switch 2 pour répondre a la demande extrêmement forte au Japon

    Ce n’est pas normal qu’on puisse en obtenir une facilement dans certain terrtoires mais pas au Japon ou des loteries sont encore organisés 7 mois apres le lancement
    ouroboros4 posted the 01/14/2026 at 02:33 AM
    Forcément vu l'absence de gros jeux.
    Va falloir que Nintendo se sorte un peu les doigts des fesses.
    kratoszeus posted the 01/14/2026 at 03:57 AM
    ouroboros4 Bah y a eu metroid prime 4 non?
    zerdow posted the 01/14/2026 at 04:04 AM
    Kratoszeus c’est un jeu de niche comme tout les MP. Donc difficile d’emballer les foules. Faut sortir un Mario 3D et un Smash pour relancer la machine.
    khazawi posted the 01/14/2026 at 04:21 AM
    kratoszeus Metroid ne s'est jamais bien vendu au Japon curieusement tout comme Star Fox ou F Zero.
    mrvince posted the 01/14/2026 at 04:29 AM
    La magie peut pas se faire toute seule non plus. C'est déjà assez fou qu'elle se soit vendu autant avec si peu de jeux attractifs. DK et MK sont pas mal mais c'est pas des folies non plus. On est loin de BOTW qui a lui seul valait le coup de prendre la console. Faut vraiment le nouveau Mario 3D ou un nouveau Zelda.
    jf17 posted the 01/14/2026 at 05:02 AM
    Donc en gros, les actions de nintendo ont grimpé en fleche au lancement vu l'engouement qu'il y a eue, et maintenant l'action est revenu a son prix normal, il y a quoi d'inquiétant ?
    oreillesal posted the 01/14/2026 at 05:41 AM
    jf17 à part l'auteur ? Rien.
    jacquescechirac posted the 01/14/2026 at 05:51 AM
    jf17 Oreillesal on est d'accord
    cyr posted the 01/14/2026 at 06:04 AM
    jf17 tous ce qui est monté fini par redescendre....n

    Au moins il y en a qui jubile. Il a dû sauter de joie, voir déboucher un mousseux pour fêter ça.
    ghouledheleter posted the 01/14/2026 at 06:43 AM
    A ba évidemment c'est l'idiot du village qui fait l'article, j'aurais du m'en douter.
    ducknsexe posted the 01/14/2026 at 06:58 AM
    A court terme : l’action Nintendo baisse / stagne
    A long terme : l’action reste au-dessus des niveaux historiques par rapport à 2025.
    Il reviens juste a son pic initial, Donc rien d alarmant.
    kikoo31 posted the 01/14/2026 at 07:09 AM
    Nintendo va crever dans 3 2 1

    ghouledheleter
    taiko posted the 01/14/2026 at 07:13 AM
    Faut surtout que Nintendo se situe les doigts. Et surtout des jeux digne d'une Switch 2.
    Rien que bananza, sans parler de sa DA discutable, sincèrement techniquement et graphiquement, c'est juste un jeu switch. Pire, c'est pas très beau, mais dès l'accueil, ça arrive à scintiller.
    Sincèrement vu la puissance de la machine, ils peuvent faire 15 fois mieux mais ils s'en foutent. Aucun respect du joueur.
    Quand je vois ça, je me suis que la tronche de pokemon ZA, c'est bien la politique de Nintendo.
    On est très très loin du seal of quality.
    Toutes les constructeurs ont perdu leurs lettres de noblesse.
    metroidvania posted the 01/14/2026 at 07:16 AM
    ouroboros4 sortir les doigts des fasses? Genre y a pas assez de jeux dessus ? T as déjà 4 gros titres dessus, zelda, Mario kart, metroid et donkey, on peut pas dire qu'ils ont rien fait.
    shambala93 posted the 01/14/2026 at 07:28 AM
    metroidvania
    Y’a pas de nouveau Zelda dessus.
    Mario Kart est moyen.
    Metroid c’est très cool mais je ne sais pas si le grand public en a quelque chose à faire.
    Donkey, j’ai aimé mais visiblement beaucoup de joueurs ont été déçu.


    Sur la switch 1 on a eu Mario Odyssey et Zelda BOTW, ça avait une autre dimension !
    metroidvania posted the 01/14/2026 at 07:35 AM
    shambala93 si y a le nouveau hyrule. Âpres oui ca vaut pas le line up switch 1 mais de la a dire que y a rien dessus. Y a beaucoup de jeux disponibles depuis sa sortie et de tout genres
    krusty79 posted the 01/14/2026 at 07:44 AM
    aeris504 Ils sont punis par où ils ont péché. Il ne fallait simplement pas brider géographiquement ses stocks sur des régions spécifiques et vendre leur console au même prix à tous le monde... Je rappelle que la console est largement moins cher au Japon, ce qui explique aussi pourquoi elle se vend mieux là-bas.
    judebox posted the 01/14/2026 at 07:49 AM
    shambala93 Je crois que tu as tout dit
    judebox posted the 01/14/2026 at 07:59 AM
    krusty79 Mais c'est pas parceque le Yen est beaucoup moins fort en ce moment ?
    jenicris posted the 01/14/2026 at 08:05 AM
    Y a rien d'anormal au vu de ce qu'ils proposent
    ouroboros4 posted the 01/14/2026 at 08:06 AM
    shambala93 tu as tout dit
    kidicarus posted the 01/14/2026 at 08:15 AM
    En faite, elle reprend sont d'avant lancement switch2.
    Donc rien d'alarmant, mais si tu avais acheté des action avant lancement tu aurais une plus-value de 35% en les revendant courant août.

    Là, ton drama jubilatoire fait un peu un ballon baudruche percé.
    leonsilverburg posted the 01/14/2026 at 08:44 AM
    Parfait, c'est le moment d'acheter !!!
    pimoody posted the 01/14/2026 at 08:53 AM
    Ça remontera quand y aura une conf qui annoncera Pokémon Gen 10, Animal Crossing et compagnie, des packs de coloris ou de la console collector.
    potion2swag posted the 01/14/2026 at 08:55 AM
    Le problème c'est le prix et ça va pas changer.
    cyr posted the 01/14/2026 at 09:18 AM
    potion2swag le problème c'est le catalogue de jeux first party. Et le manque de visibilité, et le manque d'un titre grand public qui les faire acheter comme animal crossing par exemple

    Les jeux font vendre autant que la communication.


    Mais elle c'est tellement vendu a la sortie et après que forcément il y a un fond plat.....

    Les jeux qui sortiront seront essentiel pour garder une bonne dynamique.

    Et il leur reste beaucoup de cartouches majeur, zelda, mario 3D, smash bross etc etc


    C'est même étonnant les scores quel a réalisé avec cette un mario kart, mais kirby air rides (franchement si 1 mec l'a acheter juste pour ce jeux , respect), donkey banansa, et eux, je sais plus. ( je parle en jeux first party EXCLU switch2)

    La switch 1 est encore la, mine de rien. Après heureusement que la switch2 est rétro a 99%.
    rocan posted the 01/14/2026 at 09:26 AM
    Ca n'est même pas lié spécifiquement à Nintendo. RAM, contexte économique.. la plupart des boites de jeux (Sony par exemple) ont perdu entre -15% et -40% depuis 3 mois... Nintendo est juste plus exposé car ils dépendent davantage de leur activité console, c'est tout.
    aeris504 posted the 01/14/2026 at 09:52 AM
    potion2swag Le problème c'est le prix et ça va pas changer.

    Le prix de la Switch 2 risque d’augmenter. Faut l’acheter maintenant !!!
    51love posted the 01/14/2026 at 09:55 AM
    Nintendo n'a pa forcément sorti que des jeux incroyables sur S1, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout sur la 2eme partie de vie de la console, avec rgulièrement avec peu de visibilité, mais ça n'a pas empêché l'action d'atteindre des sommets, vous expliquez ça comment?


    rocan effectivement, voilà l'analyse du dimanche de l'article de départ

    et forcément qui de mieux placé que l'auteur de l'article ici pour partager le torchon tout est bon pour certains pour rappeler que la console n'a pas un catalogue de jeu incroyable après 6 mois de vie

    Mais si on analyse la courbe, l'action a explosé à la hausse dernièrement, c'est normal dans le monde du trading qu'il y ait un pull back, en l'état l'action n'a pas quitté sa tendance haussière.

    Après les éléments que tu cites sont certainement les plus influents sur le pull pack car il affecte directement la confiance des investisseurs, que Metroid Prime 4 soit décevant, entre autre,en comparaison ils s'en foutent, la console se vend extrêmement bien, c'est la seule chose importante à leurs yeux.

    Maintenant faudra voir si 2026 est une année où les investisseurs ont malgré tout confiance en Nintendo et au contexte, pour continuer la tendance haussière, ou si ça s'effrite et si ça casse vers le bas.
    potion2swag posted the 01/14/2026 at 09:55 AM
    aeris504 Ce que j'ai fait
    aeris504 posted the 01/14/2026 at 09:58 AM
    potion2swag
    ducknsexe posted the 01/14/2026 at 10:00 AM
    La switch 2 se porte bien. Les jeux first-party sont bien présent. ( Hyrule, DK, MKW, MP4 ) mais j'ai l'impression que les gens veulent bouffer toujours la même soupe du mario 3D et du zelda 3D. Apres ca viens pleurer que Nintendo ne diversifie pas ces licenses, On sais que cest deux jeux vont sortir sur la durée de vie de la switch 2.

    Profité de vos execellent jeux switch 2 au lieu de joué les actionnaires
    cyr posted the 01/14/2026 at 10:16 AM
    potion2swag faible
    aeris504 posted the 01/14/2026 at 10:16 AM
    ducknsexe Profité de vos execellent jeux switch 2 au lieu de joué les actionnaires


    Oui profitons d’Hades II et d’Hollow Knight Silksong en 120fps sur le bel ecran de la Switch 2
    cyr posted the 01/14/2026 at 10:17 AM
    aeris504 ha non, moi c'est metroid prime 4 sur la télé en 4k 60/fps
    krusty79 posted the 01/14/2026 at 10:32 AM
    ducknsexe Hyrule Warrior, un jeu first-party? Je crois pas non...
    rendan posted the 01/14/2026 at 10:38 AM
    Encore un article de rageux/ frustré boutonneux ALLEZ NEXT
    micheljackson posted the 01/14/2026 at 11:02 AM
    Nintendo c'est "une console sur deux", maintenant on le sait,
    la prochaine permettra de redresser la barre
    micheljackson posted the 01/14/2026 at 11:20 AM
    aeris504 cyr
    Et dire que ces mêmes gens prétendaient que la résolution et les fps n'avaient aucune importance
    aeris504 posted the 01/14/2026 at 11:23 AM
    micheljackson Ah bon ? Moi Aeris, j'ai dis que la resolution et les fps n'avaient aucune importance ?
    ghouledheleter posted the 01/14/2026 at 11:25 AM
    kikoo31 a ba merde alors.
    Je vais vite revendre ma switch 2 dans ce cas
    ghouledheleter posted the 01/14/2026 at 11:29 AM
    aeris504 non, micheljackson ne parle pas de toi tu as mal compris.
    ghouledheleter posted the 01/14/2026 at 11:31 AM
    micheljackson si ils veulent que la switch 2 cartonne faut qu'ils arretent de suite le cross gen.
    Si pokemon ZA n'était sortie que sur la switch 2 elle aurait péter les records.
    senseisama posted the 01/14/2026 at 11:31 AM
    ghouledheleter attend encore. Quand Nintendo vont annoncer une augmentation le prix, elle va encore prendre de la valeur
    xylander posted the 01/14/2026 at 12:35 PM
    Si la flambée des prix de la RAM et des SSD continue, on va au krach du marché des consoles (et ce sera à l'image de 1983). Moins de consoles vendues, moins de jeux vendus et plus de clients potentiels sur leur smartphone ou le PC familial.
    xylander posted the 01/14/2026 at 12:37 PM
    Pour un fan hardcore, dépenser 500 ou 800 euros, c'est normal. Pour des familles sous pression sociale, c'est une autre affaire.
    xylander posted the 01/14/2026 at 12:41 PM
    N'empêche, c'est bien la première qu'une console est "presque" un investissement
    shido posted the 01/14/2026 at 12:51 PM
    console de merde sans jeu, rien de surprenant
    iglooo posted the 01/14/2026 at 12:52 PM
    Que c'est "débile" la Bourse...
    xylander +1
    senseisama posted the 01/14/2026 at 12:55 PM
    shido
    amario posted the 01/14/2026 at 01:33 PM
    Quand tu regardes que leurs jeux first c'est doit des repêché de la switch 1 soit des S2 édition. Tu remarques qu'il y a un problème. Ils n'ont rien sous le coude la première année. A part Mario kart qui déçoit car sorti incomplet et trop cher, les autres jeux transpire la S1
    pcverso posted the 01/14/2026 at 02:01 PM
    Il faut que nintendo anonce un zelda
    shambala93 posted the 01/14/2026 at 03:39 PM
    metroidvania
    Non mais quelle blague. J’ai rien contre les Dynasty Like mais … enfin j’imagine que c’était une boutade.
    shambala93 posted the 01/14/2026 at 03:41 PM
    iglooo
    Y’a rien de debiles. Par contre les français ne sont pas « éduqués » à l’investissement.

    C’est très bien d’avoir des actions et/ou des obligations.
    hyoga57 posted the 01/14/2026 at 04:30 PM
    shido Et c’est une excellente nouvelle pour cette boîte d’enculé.
    shido posted the 01/14/2026 at 04:34 PM
    hyoga57
    nyseko posted the 01/14/2026 at 06:24 PM
    C'est normal, il y a eu un décollage après la sortie de la nouvelle console puis le court revient à la normal, sachant qu'ils sont à +11.5% sur un an.

    C'était pareil pour Sony en 2020, un décollage à la sortie de la console puis ça redescend.

    Mais personne n'en avait parlé car il n'y a pas de haters décérébrés Sony.
    jackfrost posted the 01/14/2026 at 06:25 PM
    Je viens de regarder la courbe sur les 5 dernières années, elle est loin d'être la plus marquante. Pourquoi faire un article ?
    senseisama posted the 01/14/2026 at 07:47 PM
    jackfrost pour faire du putaclic tiens. On nourrie le site nous
    cyr posted the 01/15/2026 at 09:46 AM
    hyoga57 si eu c'est une boite d'enculer, j'ose pas imaginer les autres......

    Putain cette haine qui t'habite..... tu a perdu trop de vie dans un jeux mario pour avoir autant le seum?
    hyoga57 posted the 01/15/2026 at 11:47 AM
    cyr Les autres ne valent pas mieux. T’as visiblement trop dormi pour voir que je taille régulièrement Sony.

    Et puis bon, pourquoi tu me notifie comme un idiot dès qu’il s’agit de Nintendo ? Pour remplir ton quota de posts de VRP ?
    cyr posted the 01/15/2026 at 12:05 PM
    hyoga57 desoler je te vois plus poignardée nintendo que les autres. Je vais regarder ton historique. J'ai peut-être louper des truc.
    iglooo posted the 01/15/2026 at 10:18 PM
    shambala93 les mouvements de manip' en bourse si c'est débile: une chute de 33% dans le cas présent, pour quelles raisons? Ça phagocyte le réel la Bourse, mais bon c'est dans l'air du temps de ne pas voir la chaîne de conséquences...
    En France tu ne peux pas forcément acheter ce que tu veux pour investir par exemple, et on a pas forcément la culture du pognon pour le pognon.
