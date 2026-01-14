L'action Nintendo s'effondre au Japon, avec des inquiétudes sur les jeux peu convaincants de la Switch 2 et l'augmentation du prix



Au début de l'année 2025, l'action Nintendo semblait être une valeur sûre pour les investisseurs. Elle a maintenant chuté de plus de 30 % par rapport à son plus haut niveau annuel, ce qui rend les traders moins optimistes pour 2026. Un consultant souligne l'anxiété liée à une augmentation potentielle du prix de la Switch 2 et à des jeux de première partie décevants comme facteurs.



Suite ventes fulgurantes de la Switch 2 le jour de la sortie de la console, L'action Nintendo a grimpé en flèche. Cependant, l'adoption de la nouvelle console portable ayant diminué, les investisseurs font preuve de prudence. Au Japon, après avoir culminé à 14 795 yens en août, l'action se négocie désormais à 9 950 yens. Face à une chute de 33 %, un consultant de l'industrie blâme les craintes d'éventuelles augmentations de prix et le manque de jeux passionnants pour la Switch 2 de jeux de première partie Switch 2.



Serkan Toto a fait part de son point de vue sur les médias sociaux, notant également l'absence de remises saisonnières. La tendance a incité certains analystes à se demander si 2026 sera une année de baisse pour le géant du jeu. À l'avenir, il y a lieu de craindre que l'entreprise ait du mal à trouver de nouveaux acheteurs.