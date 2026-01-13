Ce n’est un secret pour personne, les ventes de Xbox Series X|S ne sont pas bonnes et n’en finissent plus de dégringoler ces dernières années. Alors que Xbox semble avoir définitivement jeté l’éponge à ce sujet, on a aujourd’hui la confirmation que près de la moitié des Xbox Series se sont vendues durant les 18 premiers mois de commercialisation.Dans un message partagé sur LinkedIn, Mark Stanley, qui a travaillé chez Microsoft de 2020 à 2023 et a notamment piloté la stratégie de lancement des Xbox Series X|S, confirme que les consoles se sont vendues à plus de 12 millions d’unités au cours des 18 premiers mois.Alors que les consoles fêtaient leur 5e anniversaire il y a quelques semaines et que Microsoft aurait vendu à ce jour à peine 30 millions de machines, cela signifie que près de la moitié des unités vendues l’ont été durant la première année et demie de vie des consoles.Ce chiffre révélé par Stanley est par ailleurs inférieur aux estimations de VGChartz, qui affirmaient de son côté que 13 à 14 millions de consoles avaient été écoulées au cours des 18 premiers mois de commercialisation des machines.De son côté, Sony affirmait avoir vendu 20 millions de PS5 sur la même période, ce qui signifie que l’écart avec Xbox commençait déjà à se creuser, sans pour autant être totalement catastrophique pour Microsoft.C’est même une performance plutôt louable quand on sait qu’aucun gros jeu exclusif n’était disponible au lancement des Xbox Series X|S, Halo Infinite et Forza Horizon 5 n’arrivant qu’un an plus tard.Rappelons par ailleurs que la période de lancement des consoles était marquée par de grosses pénuries de stock alors que le monde sortait doucement de la pandémie liée au COVID-19. On sait aussi que la Xbox Series S était la machine la plus populaire au début de la génération et représentait 75 % des Xbox Series vendues ; il aura fallu attendre octobre 2024 pour que le ratio s’équilibre.Sony a aujourd’hui vendu officiellement plus de 84 millions de PS5, tandis que Microsoft ne partage plus ces chiffres depuis longtemps. On sait cependant que les ventes de Xbox Series tournent autour des 30 millions de consoles vendues, et que cela ne devrait pas évoluer drastiquement dans les prochains mois.PlayStation a de son côté revu ses prévisions à la hausse en août dernier, et il ne fait aucun doute que la sortie de titres comme GTA 6 devrait largement contribuer à vendre davantage de PS5 en fin d’année, Sony étant partenaire du jeu de Rockstar.