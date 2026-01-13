Coup dur : les ventes de Xbox seraient pires que prévu, un ancien cadre divulgue des chiffres
Ce n’est un secret pour personne, les ventes de Xbox Series X|S ne sont pas bonnes et n’en finissent plus de dégringoler ces dernières années. Alors que Xbox semble avoir définitivement jeté l’éponge à ce sujet, on a aujourd’hui la confirmation que près de la moitié des Xbox Series se sont vendues durant les 18 premiers mois de commercialisation.
12 millions de Xbox Series X|S vendues dans les 18 premiers mois
Dans un message partagé sur LinkedIn, Mark Stanley, qui a travaillé chez Microsoft de 2020 à 2023 et a notamment piloté la stratégie de lancement des Xbox Series X|S, confirme que les consoles se sont vendues à plus de 12 millions d’unités au cours des 18 premiers mois.
Hardware & Devices : a piloté l’exécution cross-fonctionnelle de la stratégie de mise sur le marché pour le lancement mondial des Xbox Series X|S, en composant avec les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, tout en atteignant plus de 12 millions d’unités vendues au cours des 18 premiers mois dans plus de 40 pays
Alors que les consoles fêtaient leur 5e anniversaire il y a quelques semaines et que Microsoft aurait vendu à ce jour à peine 30 millions de machines, cela signifie que près de la moitié des unités vendues l’ont été durant la première année et demie de vie des consoles.
Ce chiffre révélé par Stanley est par ailleurs inférieur aux estimations de VGChartz, qui affirmaient de son côté que 13 à 14 millions de consoles avaient été écoulées au cours des 18 premiers mois de commercialisation des machines.
20 millions de PS5 vendues sur la même période
De son côté, Sony affirmait avoir vendu 20 millions de PS5 sur la même période, ce qui signifie que l’écart avec Xbox commençait déjà à se creuser, sans pour autant être totalement catastrophique pour Microsoft.
C’est même une performance plutôt louable quand on sait qu’aucun gros jeu exclusif n’était disponible au lancement des Xbox Series X|S, Halo Infinite et Forza Horizon 5 n’arrivant qu’un an plus tard.
Rappelons par ailleurs que la période de lancement des consoles était marquée par de grosses pénuries de stock alors que le monde sortait doucement de la pandémie liée au COVID-19. On sait aussi que la Xbox Series S était la machine la plus populaire au début de la génération et représentait 75 % des Xbox Series vendues ; il aura fallu attendre octobre 2024 pour que le ratio s’équilibre.
Sony a aujourd’hui vendu officiellement plus de 84 millions de PS5, tandis que Microsoft ne partage plus ces chiffres depuis longtemps. On sait cependant que les ventes de Xbox Series tournent autour des 30 millions de consoles vendues, et que cela ne devrait pas évoluer drastiquement dans les prochains mois.
PlayStation a de son côté revu ses prévisions à la hausse en août dernier, et il ne fait aucun doute que la sortie de titres comme GTA 6 devrait largement contribuer à vendre davantage de PS5 en fin d’année, Sony étant partenaire du jeu de Rockstar.
https://www.xboxygen.com/News/346395-coup-dur-les-ventes-de-xbox-seraient-pires-que-prevu-un-ancien-cadre-divulgue-des-chiffres
Mais on avait compris avec les propos de Amy Hood début 2024 qu'ils en avait plus rien a foutre du hardware, sinon tu n'aurais pas enchainé avec plusieurs augmentations des Series, plus de bundles voir ca préfère en faire sur Playstation (COD), plus de promotions contrairement à la concurrence et surtout plus de marketing tout court.
Ah si, ils se sont rappelés de la sortie prochaine (ou pas) de GTA 6 et ont prévus une augmentation de production de 4.5 millions de Series X-S.
skuldleif Ca fait 3 ans que ca reste bloqué à 25 millions.
« Ça revient à se poser la question des ventes de dvd/bluray depuis l’avènement généralisé de la VOD type netflix »
Analyse de beauf OFF
Nan mais c’est complexe comme questionnement. Attendons de prendre du recul
On verra si l'histoire leur donne raison ou pas.
Le marché de la VHS a aussi morflé à l'avènement du dvd divx.
Fin de l'intervention beauf.
Intervention en mode ermite on
Microsoft à la maladie des grands groupes l'orgueil à sont Max ils ont pensée prendre un marché comme ça avec des $$$
Sauf que là création le talent le respect ça se mérite et ça ne s'achète pas .
Fin du mode ermite.
On pourrait se dire que les joueurs console pourraient être contents car l'abo GP pc est moins cher, oui mais je pense qu'ils vont le virer, l'augmenter ou supprimer les day one, car aujourd'hui le joueur console paye en théorie 27 euros, là ce serait 15 (je connais pas le prix exact).
Malgré tout ça, ils vont vendre des jeux et vu les jeux qui arrivent cette année, c'est peut être la meilleure.
Xbox n'est qu'une branche et c'est sûr que tout en haut ils en ont rien à faire du gaming si ça n'amène pas une croissance à 2 chiffres, sinon le focus est mis sur l'IA.
05/31/2022 : +12M (Mark Stanley)
06/29/2023 : +21M (BIG Festival)
06/30/2025 : < 30M (KeplerL2)
Même pas 700 000 par mois usa+europe+japon réunis
nikolastation il va être maintenant difficile de connaitre la situation d'Xbox...avoir une télé samsung compatible gamepass ne voudra pas dire que les possesseurs utilisent le système cela va devenir encore plus compliqué de savoir la situation réelle...une console c'était un acte d'achat ferme et donc reflétait un vrai potentiel client.
Y'a un côté opaque mais on verra