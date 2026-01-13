Je vais faire le classement des jeux que j'attends le plus cette année :
15 - Phantom Blade 0
J'avoues que sur le papier, ce titre est plus qu'alléchant.
14 - Dragon Quest VII Reimagined
J'ai adoré l'opus 3DS et la Démo sur Switch 2, alors je fonce.
13 - The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Là aussi, j'ai adoré la Démo. Le jeu est artistiquement parlant très beau.
12 - Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Je fais actuellement les opus Kiwami 1, Kiwami 2 et 0 sur Switch 2, et j'adore cette saga.
11 - Pragmata
Ca m'intrigue, mais j'attends la Démo pour me prononcer un peu plus.
10 - Halo: Campaign Evolved
Le retour de la Saga, même si j'aurais préféré un nouvel opus.
9 - Saros
Son annonce m'a emballé. Je dois d'ailleurs faire Returnal avant sa sortie.
8 - Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
J'ai adoré les deux précédents opus, alors j'ai hâte d'y replonger une troisième fois.
7 - 007 : First Light
J'ai bien accroché dès son annonce.
6 - Resident Evil Requiem
J'ai saigné les autres opus, il en sera de même avec celui-là.
5 -Wolverine
J'ai adoré les opus Spider-Man sur Ps4/Ps5. J'attends impatiemment ce super-héros.
4 - Gears of War : E-Day
Enfin le retour de cette licence que j'adore.
3 - Pokopia
Ca changera de la formule classique, en attendant la dixième génération.
2 -Beast of Reincarnation
Du Game Freak ambitieux graphiquement, j'ai hâte de voir ça.
1 - Fire Emblem : Fortune's Waves
Le jeu que j'attends le plus cette année. C'est l'une des saga que j'apprécies le plus. Bref, une bonne année en perspective se dessine.
Source : https://x.com/Archangel491/
Ça me dépasse
link49 Les jeux que tu attends le plus, en fait c'est tous les jeux de 2026 non ?
Dragon quest 7 reimagined 5 février
Nioh 3 6 février
Romeo is a dead man 11 février
Yakuza kiwami 3 12 février
Reanimal 13 février
Resident evil 9 27 février
Toxic commando 12 mars
Replaced 12 mars
Fatal frame 2 remake 12 mars
Mouse PI for hire 19 mars
Screamer 26 mars
Pragmata 24 avril
007 : first light 27 mai
Phantom blade zero 9 septembre
GTA 6 19 novembre
Wolverine 2026
Intergalactic 2026
The blood of dawnwalker 2026
Onimusha way of the sword 2026
Tomb raider legacy of the atlantis 2026
Tomb raider catalyst 2026
The eternal life of goldman 2026
Okami 2 2026
Final fantasy 7 part 3 2026
Dawn of war 4 2026
Total war 40k 2026
Fable 2026
Duskbloods 2026
Dragon quest 12 2026
ILL 2026
Trails in the sky 2nd chapter 2026
Fire emblem fortune's weave 2026
The wolf among us 2 2026
Heroes of might and magic olden era 2026
Stranger than heaven 2026
Jurassic park survival 2026
Yoshi and the mysterious book 2026
Bloodstained : the scarlet engagement 2026
Tides of annihilation 2026
Half life 3 2026
Resonance a plague tale legacy 2026
The expanse osiris reborn 2026
Slay the spire 2 2026
End of abyss 2026
The adventures of Elliott 2026
Beast of Reincarnation 2026
Et pour les jeux multi, vu que je me déplace beaucoup, je privilégie les versions Switch 2.
Bref c'est aussi simple que ça...
Après la meilleur version reste la.version pc......
La switch2 permet quand même des choses sympa...c'est pas la switch
J'ai même racheter farming simulator , pourtant je l'ai sur ma xbox série....
Mais pour ce jeux la, c'est le parfait type de jeux que je joue pendant ma pause déjeuner.... et le résultat franchement c'est convenable. Toute les innovations du dernier épisode, sont bien présent dans la version switch2
Bref si encore en achetant 1 jeux, on pouvais récupérer les autres version, la question se poserai même pas....
Mais non tu achète une version, et tu dois repayer pour les autres versions....
Personne fais ça, donc on prend la version qui nous convient, en accord avec notre façon de jouer.
Je précise, a la maison c'est 95% du temps sur la télé..... sauf certains type, genre jeux de gestion qui se prête mieux en nomade...
Mais je parle qu'en mon nom. Chacun fait comme il veut.
(Perso, metroid prime 4 c'est sur la télé only, ça rend beaucoup mieux qu'en portable )
yogfei Oui la Sw1 c’était insupportable depuis des années, la la switch 2 j’ai vu aucun jeu que j’ai trouvé « moche », passable au pire des cas, et très joli pour beaucoup.