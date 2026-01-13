Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Fire Emblem : Fortune's Wave
link49 > blog
[Ps5/Xbox Series/Switch 2] Les jeux que j'attends le plus en 2026
Je vais faire le classement des jeux que j'attends le plus cette année :



15 - Phantom Blade 0

J'avoues que sur le papier, ce titre est plus qu'alléchant.

14 - Dragon Quest VII Reimagined

J'ai adoré l'opus 3DS et la Démo sur Switch 2, alors je fonce.

13 - The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Là aussi, j'ai adoré la Démo. Le jeu est artistiquement parlant très beau.



12 - Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Je fais actuellement les opus Kiwami 1, Kiwami 2 et 0 sur Switch 2, et j'adore cette saga.

11 - Pragmata

Ca m'intrigue, mais j'attends la Démo pour me prononcer un peu plus.

10 - Halo: Campaign Evolved

Le retour de la Saga, même si j'aurais préféré un nouvel opus.



9 - Saros

Son annonce m'a emballé. Je dois d'ailleurs faire Returnal avant sa sortie.

8 - Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

J'ai adoré les deux précédents opus, alors j'ai hâte d'y replonger une troisième fois.

7 - 007 : First Light

J'ai bien accroché dès son annonce.



6 - Resident Evil Requiem

J'ai saigné les autres opus, il en sera de même avec celui-là.

5 -Wolverine

J'ai adoré les opus Spider-Man sur Ps4/Ps5. J'attends impatiemment ce super-héros.

4 - Gears of War : E-Day

Enfin le retour de cette licence que j'adore.



3 - Pokopia

Ca changera de la formule classique, en attendant la dixième génération.

2 -Beast of Reincarnation

Du Game Freak ambitieux graphiquement, j'ai hâte de voir ça.

1 - Fire Emblem : Fortune's Waves

Le jeu que j'attends le plus cette année. C'est l'une des saga que j'apprécies le plus. Bref, une bonne année en perspective se dessine.

Source : https://x.com/Archangel491/
    tags :
    3
    Likes
    idd, kisukesan, killia
    idd, kisukesan, killia
    posted the 01/13/2026 at 01:57 PM by link49
    comments (26)
    richterbelmont posted the 01/13/2026 at 02:34 PM
    Y a un problème d'affichage des mots ... C'est pénible à lire ...
    delabayko posted the 01/13/2026 at 02:39 PM
    Super choix , Toute ta liste Switch 2 je la prendrai aussi , ainsi que ta liste Séries X ,
    link49 posted the 01/13/2026 at 02:41 PM
    Normalement le problème d'affichage est corrigé.
    senseisama posted the 01/13/2026 at 02:42 PM
    Jamais compris ce délire de faire les aaa sur switch 2 dans une qualité immonde alors que tu as une ps5. J'aurais compris si tu avais que la switch 2 mais la...

    Ça me dépasse
    judebox posted the 01/13/2026 at 02:58 PM
    senseisama L'intérêt c'est le côté portable je dirais. Après, effectivement chacun voit ses limites en terme de qualité. Perso je me voit mal jouer à The Wither 3 sur Switch...

    link49 Les jeux que tu attends le plus, en fait c'est tous les jeux de 2026 non ?
    rogeraf posted the 01/13/2026 at 03:10 PM
    Rassuré, je vois que tu as mis Pokemon dans ta liste
    yogfei posted the 01/13/2026 at 03:16 PM
    Il y a clairement déjà trop de jeu en 2026... Je vais devoir faire bcp de choix...

    Dragon quest 7 reimagined 5 février
    Nioh 3 6 février
    Romeo is a dead man 11 février
    Yakuza kiwami 3 12 février
    Reanimal 13 février
    Resident evil 9 27 février
    Toxic commando 12 mars
    Replaced 12 mars
    Fatal frame 2 remake 12 mars
    Mouse PI for hire 19 mars
    Screamer 26 mars
    Pragmata 24 avril
    007 : first light 27 mai
    Phantom blade zero 9 septembre
    GTA 6 19 novembre
    Wolverine 2026
    Intergalactic 2026
    The blood of dawnwalker 2026
    Onimusha way of the sword 2026
    Tomb raider legacy of the atlantis 2026
    Tomb raider catalyst 2026
    The eternal life of goldman 2026
    Okami 2 2026
    Final fantasy 7 part 3 2026
    Dawn of war 4 2026
    Total war 40k 2026
    Fable 2026
    Duskbloods 2026
    Dragon quest 12 2026
    ILL 2026
    Trails in the sky 2nd chapter 2026
    Fire emblem fortune's weave 2026
    The wolf among us 2 2026
    Heroes of might and magic olden era 2026
    Stranger than heaven 2026
    Jurassic park survival 2026
    Yoshi and the mysterious book 2026
    Bloodstained : the scarlet engagement 2026
    Tides of annihilation 2026
    Half life 3 2026
    Resonance a plague tale legacy 2026
    The expanse osiris reborn 2026
    Slay the spire 2 2026
    End of abyss 2026
    The adventures of Elliott 2026
    Beast of Reincarnation 2026
    rogeraf posted the 01/13/2026 at 03:20 PM
    yogfei ou tu revends ta machine pc/console et tu prends des livres ? Mais tu peux pas tout faire y a trop de jeux
    geralttw posted the 01/13/2026 at 03:20 PM
    senseisama Tout simplement que les graphismes des AAA sur S2 sont très largement suffisant pour les gens moyens qui sortent de temps en temps de leur chambre.
    yogfei posted the 01/13/2026 at 03:20 PM
    rogeraf Le problème est que je lis aussi des livres et que j'adore les voyages et les sorties entre potes Mon temps est de plus en plus réduit niveau jeux vidéo...
    yogfei posted the 01/13/2026 at 03:24 PM
    rogeraf Clairement si j'en fais entre 10/15 sur l'année ca sera déjà bien
    yogfei posted the 01/13/2026 at 03:27 PM
    geralttw Sur switch 2 je suis entièrement d'accord sur switch 1 c'était rude quand même...
    rogeraf posted the 01/13/2026 at 03:29 PM
    yogfei C'est sur
    djfab posted the 01/13/2026 at 04:29 PM
    Geralttw : on est d'accord si on a que la Switch 2. Mais si on a une PS5, c dommage de ne pas prendre la meilleure version. Le problème c'est que la raison pour certains c'est juste pour soutenir Nintendo et avoir le plus de jeux possible sur Switch et le moins possible sur PS5...
    link49 posted the 01/13/2026 at 08:21 PM
    judebox Oui.

    Et pour les jeux multi, vu que je me déplace beaucoup, je privilégie les versions Switch 2.
    cyr posted the 01/13/2026 at 08:42 PM
    djfab .....la switch2 permet le jeux en nomade.

    Bref c'est aussi simple que ça...

    Après la meilleur version reste la.version pc......

    La switch2 permet quand même des choses sympa...c'est pas la switch
    taiko posted the 01/13/2026 at 10:17 PM
    yogfei tu peux enlever tomb raider catalyst, c'est 2027.
    link49 posted the 01/14/2026 at 05:15 AM
    cyr C'est pour ça que je préfère acheté les jeux sur Switch 2. Et puis moi, les beaux graphismes qui tuent, c'est pas ma priorité dans un jeu.
    djfab posted the 01/14/2026 at 05:23 AM
    cyr : non c pas si simple que ça ! Il y a des pro N qui ne jouent pas du tout en nomade et qui vont quand meme privilégié les versions switch 2 alors qu'ils ont une PS5 ou une series X.
    link49 posted the 01/14/2026 at 05:24 AM
    yogfei On va clairement pas s'ennuyer en 2026.
    yogfei posted the 01/14/2026 at 06:31 AM
    taiko Oui il y en a d'autres ou ca sera sans doute 2027...
    taiko posted the 01/14/2026 at 07:14 AM
    yogfei là c'est pas un doute, c'est annoncé pour 2027
    hyoga57 posted the 01/14/2026 at 07:49 AM
    link49 Pas mal de jeux en commun, mais les tiers ce sera sur PS5 de mon côté.
    cyr posted the 01/14/2026 at 08:25 AM
    djfab j'ai une xbox série X, mais explique moi comment je peux faire pour jouer a un jeux sur ma switch2 pendant la pause déjeuner au taf quand je l'ai acheter sur ma xbox serie X?

    J'ai même racheter farming simulator , pourtant je l'ai sur ma xbox série....

    Mais pour ce jeux la, c'est le parfait type de jeux que je joue pendant ma pause déjeuner.... et le résultat franchement c'est convenable. Toute les innovations du dernier épisode, sont bien présent dans la version switch2

    Bref si encore en achetant 1 jeux, on pouvais récupérer les autres version, la question se poserai même pas....

    Mais non tu achète une version, et tu dois repayer pour les autres versions....
    Personne fais ça, donc on prend la version qui nous convient, en accord avec notre façon de jouer.

    Je précise, a la maison c'est 95% du temps sur la télé..... sauf certains type, genre jeux de gestion qui se prête mieux en nomade...


    Mais je parle qu'en mon nom. Chacun fait comme il veut.

    (Perso, metroid prime 4 c'est sur la télé only, ça rend beaucoup mieux qu'en portable )
    djfab posted the 01/14/2026 at 11:07 AM
    cyr : tu n'as pas lu ce que j'ai écrit : "Il y a des pro N qui ne jouent pas du tout en nomade et qui vont quand meme privilégié les versions switch 2 alors qu'ils ont une PS5 ou une series X."
    geralttw posted the 01/14/2026 at 08:24 PM
    djfab Pour moi ça ça rentre dans la catégorie fanboy ( à différencier de fan ) ou tu ne réfléchis plus et seul importe l’amour que t’a envers un certain constructeur ( qui peut s’entendre mais doit pas te pousse à des choix debiles )

    yogfei Oui la Sw1 c’était insupportable depuis des années, la la switch 2 j’ai vu aucun jeu que j’ai trouvé « moche », passable au pire des cas, et très joli pour beaucoup.
