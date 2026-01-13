Capcom a publié une très courte vidéo mêlant scènes inédites et extraits de gameplay pour son Resident Evil Showcase, qui se tiendra le 15 janvier à 23h précises (heure française).
L’éditeur en a également profité pour confirmer que l’événement durera 12 minutes et qu’il sera entièrement centré sur le retour de Leon S. Kennedy.
Le Showcase sera présenté par Shunsuke Takeuchi, acteur japonais prêtant sa voix à un personnage du jeu, sans plus de précisions. Avant d’imaginer l’introduction d’un nouveau protagoniste, il est toutefois plus probable qu’il s’agisse simplement de la voix japonaise de Leon.
Un rendez-vous court mais qui promet d’aller droit à l’essentiel et de lever enfin le voile sur le gameplay action de Leon.
Impossible je suis trop faible.
J'en attends rien de particulier. Comme ça je vois si je conserve ma preco ou non.