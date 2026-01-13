- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Une date, une durée et un teaser pour le Resident Evil Showcase


Capcom a publié une très courte vidéo mêlant scènes inédites et extraits de gameplay pour son Resident Evil Showcase, qui se tiendra le 15 janvier à 23h précises (heure française).

L’éditeur en a également profité pour confirmer que l’événement durera 12 minutes et qu’il sera entièrement centré sur le retour de Leon S. Kennedy.

Le Showcase sera présenté par Shunsuke Takeuchi, acteur japonais prêtant sa voix à un personnage du jeu, sans plus de précisions. Avant d’imaginer l’introduction d’un nouveau protagoniste, il est toutefois plus probable qu’il s’agisse simplement de la voix japonaise de Leon.

Un rendez-vous court mais qui promet d’aller droit à l’essentiel et de lever enfin le voile sur le gameplay action de Leon.


    tags : resident evil resident evil showcase resident evil showcase teaser resident evil 9 resident evil requiem resident evil showcase news resident evil showcase heures resident evil showcase durée resident evil requiem showcase date leon s.kennedy
    2
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, gameslover
    posted the 01/13/2026 at 11:16 AM by marchand2sable
    comments (10)
    marchand2sable posted the 01/13/2026 at 11:24 AM
    Je préfère ça plutôt que les longs blabla des Silent Hill Transmission. La courte durée permet en plus de ne pas trop en montrer.
    senseisama posted the 01/13/2026 at 11:42 AM
    marchand2sable faut rien regardez pour pas gâcher aucune surprise. Faut résister
    patrickleclairvoyant posted the 01/13/2026 at 11:48 AM
    La démo
    bigsnake posted the 01/13/2026 at 11:51 AM
    Je préfère me garder la surprise et ne rien regarder .
    marchand2sable posted the 01/13/2026 at 11:59 AM
    senseisama

    Impossible je suis trop faible.
    burningcrimson posted the 01/13/2026 at 12:19 PM
    Moi je regarderais pas.
    cyr posted the 01/13/2026 at 12:53 PM
    Je regarderai, le lendemain.... 23H trop tard pour moi.

    J'en attends rien de particulier. Comme ça je vois si je conserve ma preco ou non.
    mrpopulus posted the 01/13/2026 at 01:01 PM
    Je regarde pas c'est mort le jeu sort dans 2 mois
    noishe posted the 01/13/2026 at 03:28 PM
    Je doute qu'ils changent son seiyuu actuel, Toshiyuki Morikawa, qui double Leon depuis plusieurs années déjà (également la voix légendaire de Sephiroth et de Dante, entre autres). Surtout que le host Shunsuke Takeuchi n'a que 28 ans, un peu jeune pour doubler un Leon vétéran Du coup je suis bien curieux de savoir s'ils vont présenter un nouveau personnage.
    sdkios posted the 01/14/2026 at 02:30 PM
    mrpopulus meme pas deux mois la !
