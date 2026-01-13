Et pas seulement aux USA.
Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, affirme que leur politique consiste à répercuter les éventuels coûts tarifaires futurs sur leurs prix!
< Bien qu'il soit difficile d'évaluer précisément l'impact futur, notre politique de base consiste à considérer les droits de douane comme un coût et à les répercuter autant que possible sur les prix, et pas seulement aux États-Unis
Par ailleurs, cette période est cruciale pour notre activité jeux vidéo, car nous favorisons l'adoption de nouveaux matériels et maintenons la dynamique de nos plateformes. Nous y travaillons en analysant attentivement la situation.
Vive les USA !
Après il dit bien que pour le moment c'est pas à l'ordre du jour car ils veulent faire adopter le plus possible la nouvelle console.
"répercuter autant que possible sur les prix, et pas seulement aux États-Unis".
En gros on va augmenter le prix ailleurs aussi pour pas que ça augmente trop pour les américains...
Faudrait pas s'étonner si les Asiatiques pondent une R4 SWITCH 1 ET 2 et Inonde l'Europe, l'Asie et l'Afrique avec... Le retour de l'époque DS
C'est très bizarre ce qu'il dit car dans les faits c'est automatique...Nintendo ne décide rien c'est du fait des états-unis...et c'est le client final qui encaisse la hausse. il est peu probable pour un produit sans doute vendu peut-être zéro bénéfices que Nintendo déclare 20% de hausse douanière ok c'est moi qui régale...
Trump avait du faire machine arrière sur les produits Chinois pour éviter qu'à nowel le grand public découvre que tous les jouets sont fabriqués en Chine....sans parler qu'il aurait donc fracasser Hasbro et Mattel
Le peuple auraient découvert directement les conséquences de la politique de Trump