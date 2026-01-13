profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 585
visites since opening : 1241099
ouroboros4 > blog
Nintendo : les coûts de la douane auront des conséquences
Et pas seulement aux USA.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, affirme que leur politique consiste à répercuter les éventuels coûts tarifaires futurs sur leurs prix!
< Bien qu'il soit difficile d'évaluer précisément l'impact futur, notre politique de base consiste à considérer les droits de douane comme un coût et à les répercuter autant que possible sur les prix, et pas seulement aux États-Unis


Par ailleurs, cette période est cruciale pour notre activité jeux vidéo, car nous favorisons l'adoption de nouveaux matériels et maintenons la dynamique de nos plateformes. Nous y travaillons en analysant attentivement la situation.

Vive les USA !

https://x.com/i/status/2011019031587828148
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/13/2026 at 10:27 AM by ouroboros4
    comments (15)
    rogeraf posted the 01/13/2026 at 10:33 AM
    Va falloir etre riche pour jouer aux jeux-vidéo dans les prochaines années. Je vends ma Dreamcast à moins de 500 euros
    jenicris posted the 01/13/2026 at 10:43 AM
    Ca et la pénurie de mémoire. Biensur que ça va impacter les prix de tous les constructeurs
    magneto860 posted the 01/13/2026 at 10:54 AM
    D'où l'intérêt d'avoir déjà sa console et un bon backlog !
    ouroboros4 posted the 01/13/2026 at 11:01 AM
    magneto860 PC portable Switch 2 PS5 Pro je suis tranquille de mon côté
    darkxehanort94 posted the 01/13/2026 at 11:06 AM
    rogeraf Ca a toujours été le cas.
    lafibre posted the 01/13/2026 at 11:18 AM
    Bah... Comme n'importe quel fabricant en fait.

    Après il dit bien que pour le moment c'est pas à l'ordre du jour car ils veulent faire adopter le plus possible la nouvelle console.
    grospich posted the 01/13/2026 at 11:29 AM
    Ce que je retiens surtout c'est la fin de la phrase :

    "répercuter autant que possible sur les prix, et pas seulement aux États-Unis".

    En gros on va augmenter le prix ailleurs aussi pour pas que ça augmente trop pour les américains...
    kidicarus posted the 01/13/2026 at 11:35 AM
    C'est de l'homogénéisation des prix pour ne pas perdre un marché. Une pratique assez classique.
    liberty posted the 01/13/2026 at 11:36 AM
    Allez vous faire enculer Nintendo. Si vous devez augmenter ne le faite qu'au USA. Ce n'est pas notre problème.

    Faudrait pas s'étonner si les Asiatiques pondent une R4 SWITCH 1 ET 2 et Inonde l'Europe, l'Asie et l'Afrique avec... Le retour de l'époque DS
    newtechnix posted the 01/13/2026 at 11:42 AM
    "Bien qu'il soit difficile d'évaluer précisément l'impact futur, notre politique de base consiste à considérer les droits de douane comme un coût et à les répercuter autant que possible sur les prix, et pas seulement aux États-Unis"

    C'est très bizarre ce qu'il dit car dans les faits c'est automatique...Nintendo ne décide rien c'est du fait des états-unis...et c'est le client final qui encaisse la hausse. il est peu probable pour un produit sans doute vendu peut-être zéro bénéfices que Nintendo déclare 20% de hausse douanière ok c'est moi qui régale...

    Trump avait du faire machine arrière sur les produits Chinois pour éviter qu'à nowel le grand public découvre que tous les jouets sont fabriqués en Chine....sans parler qu'il aurait donc fracasser Hasbro et Mattel
    Le peuple auraient découvert directement les conséquences de la politique de Trump
    solarr posted the 01/13/2026 at 12:23 PM
    newtechnix Hasbro, des voleurs de royalties d'un ami inventeur. Bien que je ne souhaite pas les voir disparaître non plus.
    idd posted the 01/13/2026 at 03:14 PM
    tiens donc, avec les taxes de Trump, tout est une bonne excuse pour monter prix chez nous aussi ...
    mrnuage posted the 01/13/2026 at 09:01 PM
    Ok donc un président demeuré veut taxer les importations chez lui et ça se répercute aussi en Europe juste parce que faut répercuter les coûts? C'est juste dégueulasse...
    sardinecannibale posted the 01/13/2026 at 09:01 PM
    Bien évidemment qu'on va payer pour les conneries américaines. Cela a toujours été le cas. Mais nous payons avant tout pour la faiblesse et l'incompétence européenne. J'attendrai que des émulateurs arrivent ou que la Switch 2 soit piratable. L'arrogance de Nintendo va les perdre.
    rocan posted the 01/14/2026 at 09:37 AM
    Economiquement, répartir les coûts sur plusieurs territoires, c'est logique. Mais cela ne nous arrange pas du tout.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo