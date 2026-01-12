accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49
[Switch 2]Animal Crossing: New Horizons sort ce jeudi : Allez vous craquer?
Message du compte officiel d'Animal Crossing concernant la Switch 2 Edition et la mise à jour gratuite 3.0 :
Source :
Source :
posted the 01/12/2026 at 05:16 AM by link49
kidicarus
posted
the 01/12/2026 at 05:27 AM
Non, j'ai lâché le jeu depuis un moment malgré la premier grosse mise à jour et celle-ci ne fera rien.(il me manque un poisson
)
J'attends le prochain épisode avec un vrai évolution comme exploration sous-marine réel, création d'événement, carte plus grande, véhicule valide, élément de sport actif comme par exemple quand tu as les éléments de boxe qu'on puisse en faire et organiser de vra combat ou compétition etc.
cyr
posted
the 01/12/2026 at 05:57 AM
Mise a jour gratuite ?
Alors pourquoi il me propose la mise a niveau a 4,99€?
ocyn
posted
the 01/12/2026 at 06:06 AM
cyr
C'est au cas par cas. Nintendo privilégie les clients qui pourraient à l'avenir ne plus acheter du Nintendo.
kidicarus
posted
the 01/12/2026 at 06:10 AM
cyr
la mise est payante comme annoncée lors de la présentation.
link49
posted
the 01/12/2026 at 06:13 AM
Perso j'ai revendu ma version Switch à un très bon prix. Cette version Switch 2 va me coûter une bouché de pain
aggrekuma
posted
the 01/12/2026 at 06:15 AM
cyr
La mise à jour des contenus de la 3.0 comme par exemple Rêveur'Ile, la Gestion de l'Hotel et autres petits ajouts sont gratuit.
Cependant, pour les fonctionnalités uniques de la Switch 2, comme par exemple la prise en charge 4K, le mode souris des Joy-Con 2, le mégaphone via le micro et le gamechat à 12 joueurs, c'est ce qui est payant.
burningcrimson
posted
the 01/12/2026 at 06:26 AM
Jamais fait celui-là du coup je sais pas.
