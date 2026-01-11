GameStop fermerait des centaines de magasins aux États-Unis, tandis que son PDG vise une rémunération de 35 milliards de dollars



« Il ne reste plus qu'un seul magasin à environ une heure de chez moi et je suis sûr que ce sera le prochain. »



Alors que le PDG Ryan Cohen s'apprête à empocher une rémunération de 35 milliards de dollars (26 milliards de dollars) s'il parvient à porter la capitalisation boursière de GameStop à 100 milliards de dollars, soit dix fois sa valeur actuelle, Polygon rapporte que des centaines d'employés ont été licenciés suite à une série de fermetures de magasins abruptes.



Certains employés affirment que ces fermetures ont été un « choc » et qu'elles ont été annoncées très tardivement, affectant même les équipes et les magasins les plus performants.



Selon la liste des fermetures de GameStop , plus de 400 magasins ont confirmé leur fermeture ou prévoient de fermer en janvier 2026. C'est le chiffre le plus élevé jamais enregistré pour un mois donné et cela représente 20 à 25 % de tous les magasins GameStop aux États-Unis.



« J'avais entendu dire que mon GameStop local allait fermer et je voulais y faire un dernier tour, car ce magasin a bercé mon enfance. À mon arrivée, il était déjà fermé », a écrit un client mécontent. « Je voulais remercier le responsable. Il était là depuis que j'étais enfant et je le reconnaissais toujours quand j'allais au magasin. Merci pour tous ces souvenirs. Ce n'était peut-être qu'un travail pour vous, mais ce magasin m'a offert de très beaux souvenirs. »



« Il ne reste plus qu'un seul magasin à une heure de chez moi et je suis sûr que ce sera le prochain », a ajouté un autre. « C'est vraiment dommage, car j'aime bien entrer et acheter le jeu en version physique le jour de sa sortie, ou fouiller dans les rayons d'occasion. »



Par ailleurs, RNZ (merci à GamesIndustry.biz ) rapporte que l'entreprise envisage également la fermeture de sa filiale EB Games en Nouvelle-Zélande. Le personnel aurait reçu des courriels les informant qu'ils sont concernés par des licenciements, mais aucune décision définitive ne sera prise « avant la fin d'une consultation complète et transparente avec les membres de l'équipe concernés ».



Si cela se confirme, la Nouvelle-Zélande rejoindra l'Irlande, l'Allemagne et l'Autriche parmi les pays où GameStop a récemment fermé ses activités locales.





https://www.eurogamer.net/gamestop-reportedly-shuts-hundreds-of-us-stores-as-ceo-strives-for-35bn-pay-packet