…que vous n’avez pas fait car vous ne supportez pas le héro ( design, sa tronche…)



J’en ai deux qui me viennent :



Zelda Windwaker



Quand il a été dévoilé j’étais dégoûté, j’ai jamais pu accroché à son design, le pire de toute la série pour moi.



Le deuxième



Star Wars Jedi Fallen Order, le perso a aucun charisme, limite tête à claques.



Et vous, quel perso vous répulse au point de ne pas avoir touché au jeu ?