Ces jeux encensés par la critique mais…
…que vous n’avez pas fait car vous ne supportez pas le héro ( design, sa tronche…)

J’en ai deux qui me viennent :

Zelda Windwaker

Quand il a été dévoilé j’étais dégoûté, j’ai jamais pu accroché à son design, le pire de toute la série pour moi.

Le deuxième

Star Wars Jedi Fallen Order, le perso a aucun charisme, limite tête à claques.

Et vous, quel perso vous répulse au point de ne pas avoir touché au jeu ?
    posted the 01/11/2026 at 03:47 PM by janolife
    comments (3)
    vyse posted the 01/11/2026 at 03:49 PM
    ok
    sdkios posted the 01/11/2026 at 04:03 PM
    Juste pour le perso, ca m'a jamais empeché de faire un jeu. Mais je me souviens que le reboot de DMC avait ete pas mal boycotté juste a cause du changement de perso. Pourtant le jeu etait bon
    jacquescechirac posted the 01/11/2026 at 04:08 PM
    xenoblade chronicles 2; je crois qu'on peut pas faire pire que Rex, à TOUT point de vue.
