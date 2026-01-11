…que vous n’avez pas fait car vous ne supportez pas le héro ( design, sa tronche…)
J’en ai deux qui me viennent :
IGN
Walkthrough - The Legend of Zelda: The Wind Waker Guide - IGN
Zelda Windwaker
Quand il a été dévoilé j’étais dégoûté, j’ai jamais pu accroché à son design, le pire de toute la série pour moi.
Le deuxième
IGN
Walkthrough - The Legend of Zelda: The Wind Waker Guide - IGN
Star Wars Jedi Fallen Order, le perso a aucun charisme, limite tête à claques.
Et vous, quel perso vous répulse au point de ne pas avoir touché au jeu ?
tags :
posted the 01/11/2026 at 03:47 PM by janolife