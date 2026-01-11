Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Ps5] 5 millions pour Forza Horizon 5, soit 300 millions de $ générés pour Microsoft


Forza Horizon 5 se serait vendu à plus de 5 millions d'exemplaires sur PS5. Selon Rhys Elliott, analyste chez Alinea Analytics, ce portage, sorti il ​​y a quatre ans, aurait généré environ 300 millions de dollars (223 millions de livres sterling) pour Microsoft, propriétaire de la licence.

« Le choix de Xbox de se tourner vers les éditeurs tiers n'est pas un mystère, surtout compte tenu des objectifs de rentabilité ambitieux de Microsoft », a déclaré Elliott.



Plus tôt cette semaine, nous avons appris que Microsoft avait annoncé un nouveau Developer Direct, prévu le 22 janvier. Au programme : Fable et Beast of Reincarnation, ainsi qu'une présentation approfondie de Forza Horizon 6, axée sur le gameplay et la révélation de nouvelles fonctionnalités.Forza Horizon 6 se déroulera au Japon, comme l'a révélé Microsoft lors du Tokyo Game Show de cette année. De plus, sa carte sera la plus vaste et la plus riche jamais créée pour la série.

« Cette carte que nous avons conçue pour le Japon, ou plutôt la version du Japon dans Horizon, est immense, mais aussi très dense », a récemment déclaré le directeur artistique Don Arceta. « Il y a toujours quelque chose à découvrir au détour d'un chemin. » Par ailleurs, la carte inclura également Tokyo, « la plus grande ville jamais réalisée dans un jeu Horizon ».

Source : https://www.eurogamer.net/forza-horizon-5-ps5-port-tops-5-million-sales-securing-300m-in-additional-sales-for-xbox/
    posted the 01/11/2026 at 05:50 AM by link49
    comments (6)
    kikoo31 posted the 01/11/2026 at 07:05 AM
    La GDC est fini depuis l'année dernière voire 2 ans pour Microsoft.
    badeuh posted the 01/11/2026 at 08:10 AM
    Cool en attendant FH6, mais je note la mention de Concord autant dire que le Niko est malicieux.
    jenicris posted the 01/11/2026 at 08:34 AM
    Alinea donc mouais.

    Après que FH5 cartonne y a aucun doute mais faudrait de vrais chiffres.
    zekk posted the 01/11/2026 at 08:38 AM
    La part de Sony est compté dans ces chiffres ?
    shambala93 posted the 01/11/2026 at 08:42 AM
    Cool, vivement le suivant au Japon !
    djfab posted the 01/11/2026 at 08:57 AM
    Zekk : non. En fait c'est 200M pour Microsoft et 100M pour Sony !
