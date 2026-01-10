Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
The Duskbloods
name : The Duskbloods
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : FromSoftware
genre : action
[Switch 2] Le support des tiers en 2026 est excellent!


Une petite liste des jeux confirmés pour cette année :

Armatus
Resident Evil Requiem
Resident Evil 7
Resident Evil Village
Final Fantasy 7 Remake
Dragon Quest VII Reimagined
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Fatal Frame 2 Remake
Legend of Heroes Beyond the Horizon
Trails in the Sky 2nd Chapter
Enter The Gungeon 2
PGA Tour 2K25
Indiana Jones and The Great Circle
Borderlands 4
Elden Ring
Monster Hunter Stories 3
007 First Light
Fallout 4
Grid Legends
Dynasty Warriors Origins
Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten
Yakuza 3
The Duskbloods (Exclusivité)
Ys Nordics
South of Midnight
Pragmata
Dispatch
Virtual Fighter 5 Revo
Orbitals (Exclusivité)
Project M (Exclusivité)



Et Jeux qui POURRAIENT sortir en 2026 :

Call of Duty
FF 7 Rebirth
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
High on Life 2
Monster Hunter Wilds
Final Fantasy XIV

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1pw8inv/third_party_support_in_2026_for_the_switch_2_is/
    posted the 01/10/2026 at 12:59 PM by link49
    comments (74)
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 01:02 PM
    Et on n'a encore rien vu, on n'est pas prêt.
    skuldleif posted the 01/10/2026 at 01:03 PM
    dommage que quand tu possede deja une PS5 ou une Xbox il faille racheter une version switch 2 , ou juste la version switch 2 et donc privilegier une version au rabais full price
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 01:06 PM
    skuldleif ou version jouable partout contrairement aux autres, pour le même prix, question de point de vue.
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 01:09 PM
    skuldleif version PS5 c'est largement suffisant
    Puis parfois même vendu moins cher
    newtechnix posted the 01/10/2026 at 01:10 PM
    Capcom soutien fortement la Switch 2...avec la Switch 1 c'était pas tellement ça je trouve sauf avec l'exclusivité Rising.

    Sega apporte la totale des Yakuzas et également le Virtua Fighter 5.

    Square Enix n'a plus le choix et apporte la totale FF et cela parle en rumeur de FF16.

    A ce jour seule Bandai Namco n'est pas vraiment présent comme ils le devraient au vu des accords entre eux et Nintendo dans la production et Konami ne sont pas présent en force puisque konami n'a lancé son novueau Silent Hill F ni son remake MGS 3 Delta.

    Falcom à cause du marché Japonais est dans l'obligation d'en faire sa console Lead pour l'avenir.

    Level 5 n'a pas le choix et donc suit le chemin d'un soutien important comme c'était le cas avec la DS, la 3DS, la Switch.

    Koei Tecmo est là mais pourrait mieux faire.

    From Software aussi débarque avec Elden Ring et surtout l'exclu Dusk.

    voilà pour les plus important mais bon je pense que c'ets aussi une histoire de timing, la Switch 2 est la nouveauté importante de cette année hardware et fait suite au succès d ela Switch 1, difficile pour eux de ne pas être présent et toujours dans le timing Sony n'a pas encore présenté son nouvel hardware. en conclusion ce solide soutien n'est pas étonnant.
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 01:12 PM
    newtechnix c'est surtout que Nintendo est devenu le "porte drapeau" du Japon pour les tiers (d'ailleurs les Nintendo Direct sont regardé en grande partie pour ça et les jeux Nintendo maison), en même temps quand tu vois les ventes de consoles Nintendo là-bas.
    jenicris posted the 01/10/2026 at 01:15 PM
    Il manque une tonne de tiers.
    edgar posted the 01/10/2026 at 01:19 PM
    Sans commune mesure avec le soutien des tiers de la première Switch, qui au début de sa carrière n’avait presque aucun éditeur pour la soutenir.

    Ici avec la Switch 2 les tiers sont déjà très nombreux, qui aurait imaginé il y a encore quelques semaines l’annonce de Pragmata dessus et qui plus est sortira en même temps que sur les autres supports ?

    À voir maintenant si ça perdure dans le temps, mais je suis confiant, elle est d’ores et déjà assurée d’avoir le soutien massif des éditeurs et développeurs japonais, ce qui est déjà énorme en soit, pour les occidentaux tout va dépendre du succès de la console et surtout de leur jeux.
    narustorm posted the 01/10/2026 at 01:23 PM
    Mouais rien pour moi 10€ de plus pour une gkc ...
    Sa sera sur ps5 encore
    skuldleif posted the 01/10/2026 at 01:28 PM
    ouroboros4 je pars du principe que les tiers sur switch 2 sont un argument
    tripy73 posted the 01/10/2026 at 01:28 PM
    Pour infos tous les tiers et leurs studios ont enfin obtenus des kits dév et la version 5.7 de l'UE qui est enfin correctement optimisée va rendre les portages beaucoup plus simples, attendez-vous donc à avoir beaucoup d'annonces de jeux tiers dans les mois à venir.

    edgar : c'est ça entre la Switch 1 et la Switch 2 c'est le jour et la nuit, sans parler du fait qu'au lancement d'une nouvelle console, elle n'a jamais l'intégralité des jeux tiers hormis via la rétrocompatibilité, mais bon tant que TOUS les jeux tiers ne sortiront pas dessus, il y en aura toujours pour venir dire que la machine n'a pas de jeux tiers
    senseisama posted the 01/10/2026 at 01:28 PM
    nicolasgourry partout certe mais en version daubé
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 01:33 PM
    Link49 Pour cette année, non seulement le soutiens tiers sur Switch 2 est excellent mais il y aura a coup sur un tas d'autres annonces. Faut se rappeler que le portage d'Assassin Creed Shadows a été annoncé a la derniere min avant la sortie


    Puis il y a des oublis dans ta liste ! Je pense notamment a Professeur Layton exclue Switch/Switch 2 et jouable en Joy-Con 2 mode souris
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 01:34 PM
    senseisama comme la version console de salon PS5/XSX par rapport à une version PC "haut de gamme", question de point du vue, encore une fois.
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 01:36 PM
    skuldleif uniquement si tu as que ça comme console
    jenicris posted the 01/10/2026 at 01:38 PM
    nicolasgourry c'est un peu différent. Même sur un jeu comme Cyberpunk on le voit. Outlaw ou autre.
    Que ce soit le framerate en 30 fps uniquement, les textures en low, le nombre d'éléments en moins et j'en passe.
    Franchement faire les jeux tiers, surtout AAA n'a aucun intérêt sur Switch 2, a moins que d'avoir que celle ci.
    senseisama posted the 01/10/2026 at 01:39 PM
    nicolasgourry la haute de gamme coûte un bras contrairement a la ps5/xbox
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 01:40 PM
    ouroboros4 "version PS5 c'est largement suffisant" pourquoi tu évoques pas aussi la XSX ?

    "uniquement si tu as que ça comme console" comme pour la PS5/XSX si tu as que ça, bah tu es obligé de jouer dans un certain contexte contrairement à la Switch 2, donc encore une fois question de point de vue.
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 01:42 PM
    newtechnix Capcom soutien fortement la Switch 2.

    Oui d'ailleurs je m'attends a une annonce d'Onimusha Way of the Sword sur Switch 2 et pourquoi pas une sortie en meme temps que les autres supports comme RE9 et Pragmata
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 01:43 PM
    senseisama donc c'est "daubé", mais ça passe par rapport au prix ? Je ne comprends pas ta cohérence...
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 01:43 PM
    nicolasgourry oui rajoute la SX si tu veux. Ça ne change rien à mon message.
    Je préfère jouer sur ma TV en meilleur qualité. Question de point de vue. Et de qualité encore
    senseisama posted the 01/10/2026 at 01:45 PM
    nicolasgourry ici on parle du même prix voir beaucoup moins chère avec les promos. Tu as une ps5 digital avec un jeu et une manette complète pour 350€ contrairement a la switch 2 a 420€ en promo et sans manette avec la moitié des jeux cités sur cette article beaucoup mieux fini et beaucoup moins chère vu leur ancienneté. Le choix est vite fait...
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 01:47 PM
    jenicris ouroboros4 comme j'ai dit plus haut, tout dépend de ce que vous privilégiez.
    jenicris posted the 01/10/2026 at 01:47 PM
    nicolasgourry car en France, la plupart ont une PS5. Peu ont une XSX

    "uniquement si tu as que ça comme console" comme pour la PS5/XSX si tu as que ça, bah tu es obligé de jouer dans un certain contexte contrairement à la Switch 2, donc encore une fois question de point de vue.

    Pas vraiment une question de point de vue. Sur PS5/PC, voir même Xbox dans une moindre mesure, tu as tous les tiers en sup.
    La Switch 2 c'est comme je disais plus haut, tu rates une tonne de tiers et tous tournent bien moins correctement.
    Aucun intérêt a moins d'avoir qu'une Switch 2 encore une fois.

    Mais normal, c'est pas tellement un reproche, la Switch 2 a une technologie portable.
    Les XSX et PS5 sont beaucoup plus puissantes.

    Et plus les années vont passer plus ça sera flagrant.

    Bref la Switch 2 restera une console essentiellement pour les jeux Nintendo
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 01:49 PM
    jenicris idem.
    Sauf exception majeur les consoles Nintendo ce sont pour moi pour les keux Nintendo et rien d'autre
    Les tiers c'est sur PS5
    yanssou posted the 01/10/2026 at 01:51 PM
    Une énorme erreur ces tiers sur cette console. Jamais compris le délire, payé pour une sous version cherchez l'erreur.
    ducknsexe posted the 01/10/2026 at 01:55 PM
    La ps5 et la SX c'est seulement pour les gros jeux comme resident evil requiem, GTA6. Et encore. Tout le reste tourne facile sur switch 2 qui sont de la meme qualité que les autres consoles. Et cest très bien comme ça

    De toutes façons sur les 16 millions de switch 2 vendu, beaucoup possede des jeux tiers et first-party de nintendo.
    senseisama posted the 01/10/2026 at 01:55 PM
    nicolasgourry ça passe par tout. Prix ergonomie qualité. Tout
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 01:56 PM
    jenicris
    La question est pas de savoir si la plupart ont une PS5 ou XSX (là si tu veux jouer qu'une d'une certaine manière "sédentaire" ou pas), mais de savoir si les tiers vont suivre aussi sur Switch 2, c'est avec le temps que l'on sera.
    De plus dire "Les XSX et PS5 sont beaucoup plus puissantes.
    Et plus les années vont passer plus ça sera flagrant." c'est plus nuancé que ça justement, car on a pas encore vu le réel potentiel de la Switch 2, les développeurs commencent juste à savoir l'utiliser, PS5/XSX ont a déjà vu ce qu'ils peuvent faire, on atteindra pas la même chose en "salon" que sur PS5/XSX mais ça sera suffisant (grâce en partie au DLSS) pour une machine que tu peux emmener n'importe ou.
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 01:57 PM
    skuldleif dommage que quand tu possede deja une PS5 ou une Xbox il faille racheter une version switch 2 , ou juste la version switch 2 et donc privilegier une version au rabais full price

    J'ai une PS5 Pro mais j'acheterai tout les jeux tiers de la liste qui m'interessent sur Switch 2

    Comme ca j'aurai de quoi bien m'occuper dans les gradins a devoir "supporter" les matchs de foot de mon fiston chose que ne permet pas une Xbox PS5 ou PC
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 02:00 PM
    senseisama ça passe surtout en "salon" pour PS5/XSX, donc partout, pas vraiment, c'est ça justement toute la nuance.
    "Prix ergonomie qualité" question de point de vue, tu peux avoir les mêmes pour la Switch 2, mais tout dépend à quoi tu compares et ce que tu veux privilégiés.
    micheljackson posted the 01/10/2026 at 02:01 PM
    On n'achète pas une Switch 2 pour jouer à des jeux tiers.
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 02:01 PM
    nicolasgourry ça reste globalement meilleur.
    Si tu joues en salon je vois pas pourquoi je payerai plus cher pour une version moins joli.
    Et bon sauf changement d'ici 2 ans on aura sans doute la nouvelle génération.
    Et l'écart qui se creuse de nouveau encore plus.
    jenicris posted the 01/10/2026 at 02:04 PM
    ouroboros4 pour la plupart en effet. Et c'est parfaitement logique

    nicolasgourry les jeux deviennent de plus en plus gourmand et la Switch 2 a déjà du mal sur certains jeux. Et je parle même pas du fait que ça sera pire avec la sortie des next gen.

    On voit déjà le potentiel de la Switch 2. Quand on voit les concessions sur un jeu de 5 ans comme Cyberpunk c'est tout vu
    Mais comme je le dit c'est une portable donc normal. Le Steam Deck a les même soucis même si la Switch 2 s'en sort mieux pour l'instant.
    drybowser posted the 01/10/2026 at 02:04 PM
    Perso je suis pas fan de voir des jeux multi a la pelle comme ça j'aime qu'une console ait des jeux exclusifs qui lui donnent un peu une personnalité
    Mais bon sur la liste présente j avoue je suis content de voir re requiem et dq vii ^^
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 02:06 PM
    drybowser Perso je suis pas fan de voir des jeux multi a la pelle comme ça j'aime qu'une console ait des jeux exclusifs qui lui donnent un peu une personnalité

    Les licences Nintendo sont la pour ca
    hyoga57 posted the 01/10/2026 at 02:08 PM
    jenicris Rien de nouveau, sachant que la première Switch avait encore un meilleur soutien.

    Par contre niveau portages, la Switch 2 fait mieux que n’importe quelle machine pour un début.

    ouroboros4 Je valide pour les tiers. C’est sur PS5 que ça se passe.
    ducknsexe posted the 01/10/2026 at 02:08 PM
    micheljackson si tu savais le nombre de joueurs switch qui achète des jeux multi
    jenicris posted the 01/10/2026 at 02:09 PM
    hyoga57 c'est vrai en plus
    senseisama posted the 01/10/2026 at 02:12 PM
    hyoga57 la switch 2 a cartonné du faite de son retard tardive d'un ans. Ce qui explique son stock monstre. Tu donne le même stock a la switch 1 ps5 ps5 ils auraient fait pareille. Maintenant que les fanboy sont passer au front, ont va voir si le grand public va assurer l'arrière garde
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 02:12 PM
    ducknsexe Oui, actuellement sur Switch 2 les jeux multi c'est ce que j'ai le plus, et c'est bien parti pour ne pas changer vu la tonne d'annonces
    micheljackson posted the 01/10/2026 at 02:15 PM
    ducknsexe
    Oui je sais, et ils ont tort.
    ducknsexe posted the 01/10/2026 at 02:20 PM
    aeris504 tu a de quoi faire poir les années a venir . Exact beaucoup de joueurs switch 2 moi y compris je prend les tiers + les First-party et beaucoup de joueurs sur switch 2 font comme nous.

    Apres je prend juste les gros jeux sur ps5 comme crimson desert ou resident evil requiem, mais voir le jeu de capcom arriver sur switch 2 ca fait plaisir aussi.
    shambala93 posted the 01/10/2026 at 02:21 PM
    Top pour ceux qui n’ont que la switch 2.

    Maintenant jouer en 24/30 fps faut être motivé surtout si on possède une PS5, une Xbox et ou un PC
    senseisama posted the 01/10/2026 at 02:22 PM
    nicolasgourry "partout" mais qui joue partout en mini rikiki a cyberpunk resident evil etc????. C'est dss jeux a expérience ces titres. Si tu me dit mario kart, bananza, pokemon en portables je te dit ok Nintendo savent switché entre portables et salon. Mais les tiers ces des jeux gourmands a expérience. Ça se joue pas en portables
    fdestroyer posted the 01/10/2026 at 02:24 PM
    Ca serait quand-même bien que Nintendo réagisse (même si y'a déjà des rumeurs en ce sens) pour fournir des cartouches 16/32GO.

    Y'a bien quelques jeux qui m'intéressent mais ça sera tout sur PS5 si c'est du GKC sur NS2, c'est bien simple.
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 02:26 PM
    ducknsexe En ce qui me concerne, RE Requiem day one sur Switch 2

    Tous les retours des gens qui ont essayé la version Switch 2 a la Paris Games Week ou ailleurs sont élogieux
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 02:32 PM
    senseisama et surtout bon jouer en portable mais jamais trop loin d'une prise non plus quand tu dépasses péniblement les deux heures.
    djfab posted the 01/10/2026 at 02:36 PM
    Aeris04 : "J'ai une PS5 Pro mais j'acheterai tout les jeux tiers de la liste qui m'interessent sur Switch 2" "de quoi bien m'occuper dans les gradins a devoir "supporter" les matchs de foot de mon fiston"

    --> Et bien et bien ! Y en a qui vont faire RE9 dans des conditions optimales on dirait !!!
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 02:36 PM
    fdestroyer Quelque soit la taille des cartes Switch 2, ca ne reglera pas le probleme de leurs vitesse jugé trop lente par rapport a une SD Express ou mieux le stockage interne de la console.

    Faut pas oublier les paroles du developpeur de SW Outlaws : si il a opté pour une GKC ca na rien a voir avec les couts d'une carte Switch 2 ou son poids, c'est juste pour forcer l'installation du jeu sur SD Express ou memoire interne, car la vitesse d'une carte Switch 2 a été jugé insuffisante pour faire tourner le jeu correctement.

    Donc je pense qu'a l'avenir les AAA sur Switch 2 resteront GKC, mais on peut esperer plus de cartes Switch 2 classique pour les jeux moins ambitieux
    ducknsexe posted the 01/10/2026 at 02:37 PM
    aeris504 c'est parfait ça encore un argument de poid pour la switch 2 hehehe
    tripy73 posted the 01/10/2026 at 02:38 PM
    hyoga57 : oui sur PC quand tu as du matos qui tiens la route, perso la Switch 2 et la PS5 c'est juste pour les exclusivités (ou quand elles sortent sur PC).

    ouroboros4 : les batteries externes font parfaitement l'affaire, pas besoin de jouer à côté d'une prise.
    fdestroyer posted the 01/10/2026 at 02:39 PM
    aeris504 Ouais enfin pour les gros jeux AAA je comprends l'arguments, mais pour du Puyo Puyo Tetris ça tombe un peu à l'eau :P

    En plus il suffit de laisser le jeu s'installer sur la mémoire interne comme sur PS5, par besoin que la cartouche soit forcément une coquille vide pour autant.
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 02:42 PM
    fdestroyer mais pour du Puyo Puyo Tetris ça tombe un peu à l'eau :P

    Bah c'est ce que je viens de dire : "Donc je pense qu'a l'avenir les AAA sur Switch 2 resteront GKC, mais on peut esperer plus de cartes Switch 2 classique pour les jeux moins ambitieux"

    Et concernant ta derniere phrase, entre une carte de jeu pleine et une carte de jeu vide c'est pas le meme cout
    senseisama posted the 01/10/2026 at 02:43 PM
    ouroboros4 2h t'ai gentil. Sur cyberpunk ou outlaws c'est une 1h30. Et si tu joue avec le son a fond cest 1h max????
    sonilka posted the 01/10/2026 at 02:45 PM
    J'attends de voir Duskbloods meme si la composante multi du jeu me rebute en l'état. Les gros tiers ca sera sur PS5. Pour le reste, tout dépendra si les éditeurs persistent avec le support GKC.
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 02:45 PM
    tripy73 Ah chouette ça doit être tellement pratique

    senseisama Pas encore essayer mais c'est chaud
    ziggourat posted the 01/10/2026 at 02:45 PM
    hyoga57 Je n'ai plus qu'une S2, donc non, les tiers ce sera sur S2 pour moi et pas PS5. Je ne suis pas technophile, le 18K 2530fps, j'en ai rien à cirer et je suis persuadé que le grand public aussi. Je fais partie des joueurs contents que les tiers soient de retour chez Nintendo. Et dire que la Switch a bénéficiait d'un meilleur soutien tiers à son lancement, c'est factuellement faux. Etant joueur Nintendo, ça fait des lustres que je n'ai pas vu autant de tiers débarquer aussi fortement et rapidement sur une console de la marque surtout avec des gros projets comme RE9 ou Pragmata en day one.

    Perso ça me va
    hyoga57 posted the 01/10/2026 at 02:46 PM
    tripy73 Perso je fais aussi bien du multi sur PlayStation que sur Switch.

    De base c’est sur PS4-PS5, mais parfois j’en prends sur Switch selon le jeu en question.

    Mais je regarde surtout quelle version tourne le mieux avant d’acheter.
    hyoga57 posted the 01/10/2026 at 02:49 PM
    ziggourat Si t’as pas le choix oui.

    Mais ceux qui ont plusieurs supports devraient privilégier les versions qui tournent mieux, sauf si certains veulent jouer en portable.

    Et non je le redis, la première Switch était blindée de tiers d’entrée. C’est juste qu’il y avait très peu de AAA.

    Mais pour les jeux Japonais, c’était juste la folie.
    tripy73 posted the 01/10/2026 at 02:55 PM
    ouroboros4 : c'est le même problème avec tous les appareils portables que tu utilises longtemps et de manière intensive, donc oui c'est beaucoup plus pratique que de devoir rester à côté d'une prise comme à l'époque de la Game Gear.

    hyoga57 : je comprends tout à fait, chacun ayant ses priorités quand il joue à un jeu, certains en ont rien à foutre du 4k/60fps et privilégeront d'autres choses comme le fait de pouvoir jouer où et quand ils veulent, moi perso c'est la liberté complète offerte par le PC qui me convient le plus.

    C'est pour ça que certains commentaires me font bien rire, car on dirait qu'ils imaginent que leur vision du JV est universel et que tous les joueurs consomment ce média de la même manière
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 02:55 PM
    jenicris
    Dire "On voit déjà le potentiel de la Switch 2" c'est se mentir à soi-même. Personne d'honnête intellectuellement qui connaît le jeu vidéo ne peut dire que l'on utilise le réel potentiel d'une console au bout de 7 mois. Il faut un temps d'adaptation, d'autant que le "DLSS" n'est pas encore courant.
    Tu prédis que "ça sera pire avec la prochaine génération", mais il faudrait déjà savoir quand elle est prévue. De plus, quand on voit une PS5 Pro à 800€, je suis curieux de connaître le prix de la future génération de salon (si c'est encore 100% salon et non 100% dématérialisée, comme le montre la dernière sortie de Sony au Japon avec la PS5 Digital Edition).
    shambala93 posted the 01/10/2026 at 02:56 PM
    senseisama
    Effectivement je ne vois personne jouer à la switch 2 dans les transports. En réalité c’est une console portable pour jouer chez soit. Mais quand tu as une grande TV 4K oled, j’avoue que l’expérience portable, bof.
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 02:57 PM
    tripy73 pas du tout la même époque.
    Comme pour les smartphone. Avec une faible autonomie.
    Avec de powerbank ça reste un mauvais point.
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 03:01 PM
    ouroboros4 senseisama
    La notion "jeu d'expérience", c'est le principe de tout jeu, il me semble.
    Nous sommes à une époque ou tu as par exemple dans les trains de quoi brancher la console, vous allez me dirent "bah on peut donc brancher la console de salon et la TV", je pense que c'est moins courant que la console "Hybride" en mode portable.
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 03:09 PM
    shambala93
    Pour les transports, tu n'as pas dû bien regarder, car pourquoi y aurait-il de plus en plus de branchements dans les gares, les trains, les aéroports et les avions etc si cela ne servait pas à brancher un appareil pour jouer, par exemple ? C'est juste pour la déco ?

    Sauf qu'ici tu as le choix : la Switch 2 fonctionne aussi sur une grande TV 4K OLED.
    aeris504 posted the 01/10/2026 at 03:14 PM
    shambala93 Effectivement je ne vois personne jouer à la switch 2 dans les transports.

    Etant véhiculé je ne prend pas les transports en commun style bus tram et depuis la sortie de la Switch 2 je n'ai pas eu l'occasion de prendre l'avion mais j'y jouerai certainement quand ca arrivera, comme je l'ai toujours fait avec la 1. En attendant je joue a la Switch 2 dans mon jardin, dans les salles d'attente, j'ai mon fils qui joue au foot et ma fille au handball donc j'y joue dans ces occasions la, ou quand je les enmenne voir leurs grands parents, et biensur sous la couette, qui est mon utilisation preferé

    Jouer a Metroid Prime 4 en mode table top sous la couette avec les joy-con 2 en mode souris, et qui fonctionne vachement bien sur un matelas c'est ouf
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 03:15 PM
    nicolasgourry ça reste quand même rédhibitoire. Est sûrement pas une excuse pour tenté de justifié une autonomie aussi mauvaise.
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 03:20 PM
    ouroboros4 Euh, tu sais qu'on peut recharger tout en jouant ? Tu n'es donc pas obligé d'être branché en permanence.
    De plus, l'autonomie dépend énormément du jeu lancé (tu as des jeux indés tiers qui permettent de jouer plus longuement et ça reste des bons jeux).
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 03:24 PM
    nicolasgourry ça change rien. Ça déplace juste le soucis.
    Joue ou tu veux mais jamais trop loin d'une prise.
    Triste époque.
    Mieux vaut encore jouer à la maison
    nicolasgourry posted the 01/10/2026 at 03:27 PM
    ouroboros4 Ah oui, le bon vieux temps où il n'y avait jamais de coupure de courant... Ah non, ça existait déjà.
    L'avantage avec la Switch 2, c'est que tu peux t'occuper le temps que le courant revienne.
    ouroboros4 posted the 01/10/2026 at 03:29 PM
    nicolasgourry sympa la console portable ou tu dois avoir un œil en permanence sur l'autonomie
    senseisama posted the 01/10/2026 at 03:30 PM
    nicolasgourry 1h30 en plus en cas de coupures... c'est déjà ça
    jenicris posted the 01/10/2026 at 03:31 PM
    nicolasgourry on connaît les specs de la console et c'est une portable.
    Les jeux deviennent de plus en plus gourmand et on déjà des concessions
    C'est juste de la logique
