Une petite liste des jeux confirmés pour cette année :
Armatus
Resident Evil Requiem
Resident Evil 7
Resident Evil Village
Final Fantasy 7 Remake
Dragon Quest VII Reimagined
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Fatal Frame 2 Remake
Legend of Heroes Beyond the Horizon
Trails in the Sky 2nd Chapter
Enter The Gungeon 2
PGA Tour 2K25
Indiana Jones and The Great Circle
Borderlands 4
Elden Ring
Monster Hunter Stories 3
007 First Light
Fallout 4
Grid Legends
Dynasty Warriors Origins
Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten
Yakuza 3
The Duskbloods (Exclusivité)
Ys Nordics
South of Midnight
Pragmata
Dispatch
Virtual Fighter 5 Revo
Orbitals (Exclusivité)
Project M (Exclusivité)
Et Jeux qui POURRAIENT sortir en 2026 :
Call of Duty
FF 7 Rebirth
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
High on Life 2
Monster Hunter Wilds
Final Fantasy XIV
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1pw8inv/third_party_support_in_2026_for_the_switch_2_is/
posted the 01/10/2026 at 12:59 PM by link49
Puis parfois même vendu moins cher
Sega apporte la totale des Yakuzas et également le Virtua Fighter 5.
Square Enix n'a plus le choix et apporte la totale FF et cela parle en rumeur de FF16.
A ce jour seule Bandai Namco n'est pas vraiment présent comme ils le devraient au vu des accords entre eux et Nintendo dans la production et Konami ne sont pas présent en force puisque konami n'a lancé son novueau Silent Hill F ni son remake MGS 3 Delta.
Falcom à cause du marché Japonais est dans l'obligation d'en faire sa console Lead pour l'avenir.
Level 5 n'a pas le choix et donc suit le chemin d'un soutien important comme c'était le cas avec la DS, la 3DS, la Switch.
Koei Tecmo est là mais pourrait mieux faire.
From Software aussi débarque avec Elden Ring et surtout l'exclu Dusk.
voilà pour les plus important mais bon je pense que c'ets aussi une histoire de timing, la Switch 2 est la nouveauté importante de cette année hardware et fait suite au succès d ela Switch 1, difficile pour eux de ne pas être présent et toujours dans le timing Sony n'a pas encore présenté son nouvel hardware. en conclusion ce solide soutien n'est pas étonnant.
Ici avec la Switch 2 les tiers sont déjà très nombreux, qui aurait imaginé il y a encore quelques semaines l’annonce de Pragmata dessus et qui plus est sortira en même temps que sur les autres supports ?
À voir maintenant si ça perdure dans le temps, mais je suis confiant, elle est d’ores et déjà assurée d’avoir le soutien massif des éditeurs et développeurs japonais, ce qui est déjà énorme en soit, pour les occidentaux tout va dépendre du succès de la console et surtout de leur jeux.
Sa sera sur ps5 encore
edgar : c'est ça entre la Switch 1 et la Switch 2 c'est le jour et la nuit, sans parler du fait qu'au lancement d'une nouvelle console, elle n'a jamais l'intégralité des jeux tiers hormis via la rétrocompatibilité, mais bon tant que TOUS les jeux tiers ne sortiront pas dessus, il y en aura toujours pour venir dire que la machine n'a pas de jeux tiers
Puis il y a des oublis dans ta liste ! Je pense notamment a Professeur Layton exclue Switch/Switch 2 et jouable en Joy-Con 2 mode souris
Que ce soit le framerate en 30 fps uniquement, les textures en low, le nombre d'éléments en moins et j'en passe.
Franchement faire les jeux tiers, surtout AAA n'a aucun intérêt sur Switch 2, a moins que d'avoir que celle ci.
"uniquement si tu as que ça comme console" comme pour la PS5/XSX si tu as que ça, bah tu es obligé de jouer dans un certain contexte contrairement à la Switch 2, donc encore une fois question de point de vue.
Oui d'ailleurs je m'attends a une annonce d'Onimusha Way of the Sword sur Switch 2 et pourquoi pas une sortie en meme temps que les autres supports comme RE9 et Pragmata
Je préfère jouer sur ma TV en meilleur qualité. Question de point de vue. Et de qualité encore
Pas vraiment une question de point de vue. Sur PS5/PC, voir même Xbox dans une moindre mesure, tu as tous les tiers en sup.
La Switch 2 c'est comme je disais plus haut, tu rates une tonne de tiers et tous tournent bien moins correctement.
Aucun intérêt a moins d'avoir qu'une Switch 2 encore une fois.
Mais normal, c'est pas tellement un reproche, la Switch 2 a une technologie portable.
Les XSX et PS5 sont beaucoup plus puissantes.
Et plus les années vont passer plus ça sera flagrant.
Bref la Switch 2 restera une console essentiellement pour les jeux Nintendo
Sauf exception majeur les consoles Nintendo ce sont pour moi pour les keux Nintendo et rien d'autre
Les tiers c'est sur PS5
De toutes façons sur les 16 millions de switch 2 vendu, beaucoup possede des jeux tiers et first-party de nintendo.
La question est pas de savoir si la plupart ont une PS5 ou XSX (là si tu veux jouer qu'une d'une certaine manière "sédentaire" ou pas), mais de savoir si les tiers vont suivre aussi sur Switch 2, c'est avec le temps que l'on sera.
Et plus les années vont passer plus ça sera flagrant.
Et plus les années vont passer plus ça sera flagrant." c'est plus nuancé que ça justement, car on a pas encore vu le réel potentiel de la Switch 2, les développeurs commencent juste à savoir l'utiliser, PS5/XSX ont a déjà vu ce qu'ils peuvent faire, on atteindra pas la même chose en "salon" que sur PS5/XSX mais ça sera suffisant (grâce en partie au DLSS) pour une machine que tu peux emmener n'importe ou.
J'ai une PS5 Pro mais j'acheterai tout les jeux tiers de la liste qui m'interessent sur Switch 2
Comme ca j'aurai de quoi bien m'occuper dans les gradins a devoir "supporter" les matchs de foot de mon fiston chose que ne permet pas une Xbox PS5 ou PC
"Prix ergonomie qualité" question de point de vue, tu peux avoir les mêmes pour la Switch 2, mais tout dépend à quoi tu compares et ce que tu veux privilégiés.
Si tu joues en salon je vois pas pourquoi je payerai plus cher pour une version moins joli.
Et bon sauf changement d'ici 2 ans on aura sans doute la nouvelle génération.
Et l'écart qui se creuse de nouveau encore plus.
nicolasgourry les jeux deviennent de plus en plus gourmand et la Switch 2 a déjà du mal sur certains jeux. Et je parle même pas du fait que ça sera pire avec la sortie des next gen.
On voit déjà le potentiel de la Switch 2. Quand on voit les concessions sur un jeu de 5 ans comme Cyberpunk c'est tout vu
Mais comme je le dit c'est une portable donc normal. Le Steam Deck a les même soucis même si la Switch 2 s'en sort mieux pour l'instant.
Mais bon sur la liste présente j avoue je suis content de voir re requiem et dq vii ^^
Les licences Nintendo sont la pour ca
Par contre niveau portages, la Switch 2 fait mieux que n’importe quelle machine pour un début.
ouroboros4 Je valide pour les tiers. C’est sur PS5 que ça se passe.
Oui je sais, et ils ont tort.
Apres je prend juste les gros jeux sur ps5 comme crimson desert ou resident evil requiem, mais voir le jeu de capcom arriver sur switch 2 ca fait plaisir aussi.
Maintenant jouer en 24/30 fps faut être motivé surtout si on possède une PS5, une Xbox et ou un PC
Y'a bien quelques jeux qui m'intéressent mais ça sera tout sur PS5 si c'est du GKC sur NS2, c'est bien simple.
Tous les retours des gens qui ont essayé la version Switch 2 a la Paris Games Week ou ailleurs sont élogieux
--> Et bien et bien ! Y en a qui vont faire RE9 dans des conditions optimales on dirait !!!
Faut pas oublier les paroles du developpeur de SW Outlaws : si il a opté pour une GKC ca na rien a voir avec les couts d'une carte Switch 2 ou son poids, c'est juste pour forcer l'installation du jeu sur SD Express ou memoire interne, car la vitesse d'une carte Switch 2 a été jugé insuffisante pour faire tourner le jeu correctement.
Donc je pense qu'a l'avenir les AAA sur Switch 2 resteront GKC, mais on peut esperer plus de cartes Switch 2 classique pour les jeux moins ambitieux
ouroboros4 : les batteries externes font parfaitement l'affaire, pas besoin de jouer à côté d'une prise.
En plus il suffit de laisser le jeu s'installer sur la mémoire interne comme sur PS5, par besoin que la cartouche soit forcément une coquille vide pour autant.
Bah c'est ce que je viens de dire : "Donc je pense qu'a l'avenir les AAA sur Switch 2 resteront GKC, mais on peut esperer plus de cartes Switch 2 classique pour les jeux moins ambitieux"
Et concernant ta derniere phrase, entre une carte de jeu pleine et une carte de jeu vide c'est pas le meme cout
senseisama Pas encore essayer mais c'est chaud
Perso ça me va
De base c’est sur PS4-PS5, mais parfois j’en prends sur Switch selon le jeu en question.
Mais je regarde surtout quelle version tourne le mieux avant d’acheter.
Mais ceux qui ont plusieurs supports devraient privilégier les versions qui tournent mieux, sauf si certains veulent jouer en portable.
Et non je le redis, la première Switch était blindée de tiers d’entrée. C’est juste qu’il y avait très peu de AAA.
Mais pour les jeux Japonais, c’était juste la folie.
hyoga57 : je comprends tout à fait, chacun ayant ses priorités quand il joue à un jeu, certains en ont rien à foutre du 4k/60fps et privilégeront d'autres choses comme le fait de pouvoir jouer où et quand ils veulent, moi perso c'est la liberté complète offerte par le PC qui me convient le plus.
C'est pour ça que certains commentaires me font bien rire, car on dirait qu'ils imaginent que leur vision du JV est universel et que tous les joueurs consomment ce média de la même manière
Dire "On voit déjà le potentiel de la Switch 2" c'est se mentir à soi-même. Personne d'honnête intellectuellement qui connaît le jeu vidéo ne peut dire que l'on utilise le réel potentiel d'une console au bout de 7 mois. Il faut un temps d'adaptation, d'autant que le "DLSS" n'est pas encore courant.
Tu prédis que "ça sera pire avec la prochaine génération", mais il faudrait déjà savoir quand elle est prévue. De plus, quand on voit une PS5 Pro à 800€, je suis curieux de connaître le prix de la future génération de salon (si c'est encore 100% salon et non 100% dématérialisée, comme le montre la dernière sortie de Sony au Japon avec la PS5 Digital Edition).
Effectivement je ne vois personne jouer à la switch 2 dans les transports. En réalité c’est une console portable pour jouer chez soit. Mais quand tu as une grande TV 4K oled, j’avoue que l’expérience portable, bof.
Comme pour les smartphone. Avec une faible autonomie.
Avec de powerbank ça reste un mauvais point.
La notion "jeu d'expérience", c'est le principe de tout jeu, il me semble.
Nous sommes à une époque ou tu as par exemple dans les trains de quoi brancher la console, vous allez me dirent "bah on peut donc brancher la console de salon et la TV", je pense que c'est moins courant que la console "Hybride" en mode portable.
Pour les transports, tu n'as pas dû bien regarder, car pourquoi y aurait-il de plus en plus de branchements dans les gares, les trains, les aéroports et les avions etc si cela ne servait pas à brancher un appareil pour jouer, par exemple ? C'est juste pour la déco ?
Sauf qu'ici tu as le choix : la Switch 2 fonctionne aussi sur une grande TV 4K OLED.
Etant véhiculé je ne prend pas les transports en commun style bus tram et depuis la sortie de la Switch 2 je n'ai pas eu l'occasion de prendre l'avion mais j'y jouerai certainement quand ca arrivera, comme je l'ai toujours fait avec la 1. En attendant je joue a la Switch 2 dans mon jardin, dans les salles d'attente, j'ai mon fils qui joue au foot et ma fille au handball donc j'y joue dans ces occasions la, ou quand je les enmenne voir leurs grands parents, et biensur sous la couette, qui est mon utilisation preferé
Jouer a Metroid Prime 4 en mode table top sous la couette avec les joy-con 2 en mode souris, et qui fonctionne vachement bien sur un matelas c'est ouf
De plus, l'autonomie dépend énormément du jeu lancé (tu as des jeux indés tiers qui permettent de jouer plus longuement et ça reste des bons jeux).
Joue ou tu veux mais jamais trop loin d'une prise.
Triste époque.
Mieux vaut encore jouer à la maison
L'avantage avec la Switch 2, c'est que tu peux t'occuper le temps que le courant revienne.
Les jeux deviennent de plus en plus gourmand et on déjà des concessions
C'est juste de la logique