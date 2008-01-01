profile
all
De la "mise à jour gratuite" du coté de chez Level-5 pour début 2026



Les jeux concernés sont Inazuma Eleven : Victory Road et Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time qui auront des mises à jour "Gratuit" pour Janvier/Février 2026.

レベルファイブ社内向けの2025年の年末仕事納め時の映像です。なかなか面白い出来だったので皆様にも共有します。改めまして、2026年もよろしくお願いいたします。1月と2月はイナズマイレブンとファンジーライフ、共に無料大型更新があります。1月13日にはイナダイもやります。お楽しみに！
Traduction : Voici une vidéo de fin d'année 2025 réalisée pour les employés de Level-5. Le résultat est plutôt amusant, je vous invite à la découvrir.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2026.
En janvier et février, nous prévoyons de proposer des mises à jour gratuites importantes pour « Inazuma Eleven » et « Fantasy Life ».
Le 13 janvier, nous diffuserons également un « Inazuma Eleven Direct ».
    posted the 01/10/2026 at 12:40 PM by nicolasgourry
