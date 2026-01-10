accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
6
❤
Likers
Who likes this ?
yamy
,
destati
,
trungz
,
aozora78
,
styx
,
biboufett
name :
Kingdom Hearts IV
platform :
PC
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
14
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
575
visites since opening :
1216992
ouroboros4
> blog
Square-Enix : cette force de frappe mine de rien !
Même si Square-Enix traverse des moments difficiles, en y regardant de plus près, on se rend compte qu'ils disposent en réserve d'une sacré force de frappe, mine de rien !
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 01/10/2026 at 11:46 AM by
ouroboros4
comments (
7
)
chreasy97
posted
the 01/10/2026 at 11:51 AM
Je suis sur que Square souhaite communiquer au moins sur Dragon Quest XII ou Kingdom Hearts IV mais l'incertitude de la date de sortie de GTA VI avec les dernières rumeurs bloque tout...
ouroboros4
posted
the 01/10/2026 at 11:56 AM
chreasy97
jattend tellement plus FF7 et DQXII que GTA VI en vrai
natedrake
posted
the 01/10/2026 at 11:57 AM
En espérant que KH IV déchire tout comme le 2 en son temps...
aozora78
posted
the 01/10/2026 at 12:14 PM
Personellement j'ai très hâte mais j'ai aussi zéro confiance en ces trois projets.
kingkong13
posted
the 01/10/2026 at 12:16 PM
Entre les trois que tu cites et leurs dérivés tu as aussi en plus: vagrant story, tactics ogre, octopath traveler, secret of mana, parasite eve, star ocean, romancing saga, world ends with you, the last remnant (pitié une suite), infinité undiscovery (maybe not), tu as une flopée de licences potentielle
adamjensen
posted
the 01/10/2026 at 12:20 PM
Et encore, ces cons en ont bien plus dans leur tiroir.
Mais sinon, parmi ces trois-là, seul FF7 m'intéresse.
Vivement la partie 3 !
kingkong13
posted
the 01/10/2026 at 12:21 PM
Shame on me j'ai zappé chrono trigger et chrono cross
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Mais sinon, parmi ces trois-là, seul FF7 m'intéresse.
Vivement la partie 3 !