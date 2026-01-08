South Town, décor familier d’un épisode qui l'est moins !



Blue Mary

L’Ombre des Jin et la Chute d’un Empire



Les nouveaux venus

Héros, Nouveaux Visages et Retours Inattendus

Les Fondateurs

Les Nouveaux Combattants

Les Boss et Antagonistes

Les Absents Notables



Les boss

Gameplay : Innovations et lourdeurs d’un système en transition

Qualités Techniques et Artistiques

Graphismes et animation :

Musique et ambiance sonore :

Conversion PC :

Bilan : un épisode de transition nécessaire

Une pierre angulaire oubliée

Fiche Technique:

NOTE PRESSE (NexGam Novembre 2020)

Screenshots:

Développé par SNK et édité par Gamebank sur PC,est la conversion sur ordinateur de l’opus sorti en arcade et sur Neo-Geo CD en 1995. Ce troisième volet de la série marque un tournant narratif et technique. Alors que la scène du jeu de combat est dominée par Capcom et l’arrivée des Street Fighter Alpha, SNK tente d’imposer sa propre vision, plus adulte et ambitieuse, avec un système de jeu repensé et une direction artistique signée Shinkiro. La version PC, basée sur la Neo-Geo CD, offre des temps de chargement réduits, préservant l’intensité des combats et la fluidité relative de l’action.L’intrigue plonge le joueur dans un South Town en pleine tourmente, deux ans après Fatal Fury 2 (Fatal Fury Special n’étant pas scénarisé). La rumeur affirme que Geese Howard est mort, tombé du haut de sa tour après un âpre combat contre Terry Bogard. La réalité est différente : Geese a survécu mais a perdu son influence sur South Town, relégué désormais au rang de simple ombre manipulatrice. Ce pouvoir laissé vacant donne des idées à la voyoucratie locale notamment à un certain Ryuji Yamazaki, tueur psychopathe, qui cherche à imposer sa loi par la terreur et la violence, exploitant le chaos pour contrôler la ville.Mais en réalité, la véritable menace vient des frères Jin, Chonshu et Chonrei, guerriers chinois descendants d’une lignée millénaire. Leur objectif est de récupérer les Parchemins des Jin, artefacts sacrés de leurs ancêtres détenant des techniques ancestrales et un pouvoir mystérieux. Eux aussi tirent les ficelles dans l’ombre, transformant South Town en champ de bataille où héros, criminels et chasseurs de trésors se confrontent.S’ajoute Sokaku Mochizuki, autre nouveau personnage, moine bouddhiste provenant d’un clan ancien rival des Shiranui de Mai. Son objectif narratif est clair : les Parchemins des Jin sont, pour lui, une source de mal qu’il faut détruire, car ils risquent de libérer des forces dangereuses. C’est pourquoi il se rend à South Town pour empêcher quiconque, y compris Geese, de les utiliser. Sa présence donne au scénario une dimension mystique absente des épisodes précédents, et montre que les enjeux dépassent le simple combat de rue ou la vengeance personnelle.Terry Bogard, Andy Bogard, Joe Higashi et Mai Shiranui sont de retour. Ils interviennent pour protéger South Town et leurs proches. Leur design a été entièrement redessiné, gagnant en expressivité et en détail.Geese Howard apparaît ici en simple personnage jouable et non en boss, confirmant sa survie et son influence toujours présente.Hon Fu est un policier hongkongais qui pratique le kung-fu, spécialiste dans le maniement du nunchaku. Durant les événements de Fatal Fury 3 , il enquête sur un vaste trafic de drogue en Asie. Il soupçonne Ryuji Yamazaki d'être l'un des principaux trafiquants dans son pays et le suit jusqu'à South Town, sans toutefois parvenir à l'arrêter. Kim Kaphwan est un de ses amis et l'aurait présenté à Myeng Swuk. Kim et Hon Fu partagent un sens aigu de la justice, bien que celui de Hon Fu soit moins excessif que celui de Kim.Blue Mary, détective privée et experte en close-combat, enquête sur les disparitions liées aux Jin.Sokaku Mochizuki est un moine bouddhiste qui pratique le style authentique sans chemin ( Seiden Mudō Ryū Bujutsu ), un art martial créé pour traquer les Shura après la défaite de son fondateur face au style Shiranui. Il est réputé posséder le pouvoir psychokinétique le plus puissant de toute l'histoire de cet art. Dans Fatal Fury 3 (et Fatal Fury Real Bout), son objectif est de retrouver les parchemins des Jin et de les détruire.Franco Bash est un ancien champion de kickboxing poids super-lourds. Il travaille comme mécanicien à l'aéroport de South Town pour subvenir aux besoins de sa femme Emilia et de leur fils Junior. Dans Fatal Fury 3, son fils est kidnappé par Yamazaki , qui le fait chanter pour qu'il l'aide à obtenir les Parchemins Secrets des Jin.Bob Wilson, adepte de capoeira et disciple de Richard Meyer réduit ici au simple rôle de patron du Pao Pao Café, cherche à s’imposer sur la scène internationale, à devenir une star, et à mettre des bimbos brésiliennes avec des énormes bbl dans son lit (véridique). Bon, plus sérieusement, au début de Fatal Fury 3, Richard et Bob assistaient à l'inauguration du « Pao Pao Cafe 2 » et tout se déroulait à merveille. C'est alors que les mystérieux jumeaux Jin ( Jin Chonrei et Jin Chonshu ) surgirent de nulle part et les attaquèrent, saccageant le restaurant de l'intérieur.Pendant que Richard restait sur place pour s'occuper des réparations du restaurant, Bob décida de s'allier à Terry Bogard et à de nombreux autres combattants afin d'empêcher les jumeaux Jin et Geese Howard de s'emparer des « Parchemins Sacrés Jin d'Immortalité ».Ryuji Yamazaki est l’antagoniste principal, sociopathe brutal qui utilise un style imprévisible et violent.Jin Chonshu & Jin Chonrei, jumeaux et maîtres du clan Jin, sont les véritables boss finaux, chacun avec un style énergétique et rapide. Le joueur peut affronter l’un ou les deux selon ses performances.Par rapport à Fatal Fury Special, plusieurs personnages populaires sont écartés : Tung Fu Rue, Kim Kaphwan, Lawrence Blood, Jubei Yamada, Duck King ou encore Cheng Sinzan. Cette sélection resserrée permet de concentrer l’histoire sur les nouveaux enjeux liés aux parchemins.SNK repense entièrement les mécaniques, mais l’exécution reste mitigée. Le systèmeintroduit trois plans de jeu : un plan principal et deux plans secondaires pour avancer ou reculer. Les attaques entre plans ajoutent une dimension stratégique inédite dans la série. Les combats deviennent plus dynamiques et permettent de surprendre l’adversaire par des déplacements rapides ou des contres inattendus.Le jeu introduit les Target Combos, enchaînements préétablis propres à chaque personnage, ancêtres des combos modernes. Les feintes (fake attacks) permettent d’annuler certaines attaques normales pour ouvrir astucieusement la garde adverse. Les personnages disposent également d’une Super Special Move, et d’une version plus puissante unique par manche, la Super Double. Enfin, l’air-blocking donne la possibilité de se protéger en sautant, modifiant les affrontements aériens.Pour autant, le ressenti à l’exécution souffre de certaines limites. Les commandes paraissent parfois rigides et “métalliques”, certains coups sortent difficilement, et les priorités d’attaque peuvent surprendre le joueur, provoquant des passes d’armes frustrantes. « Putain mais pourquoi il a gardé mon reversal, mais comment cette merde d’attaque unsafe peut être safe sérieux ????? » Autant de questions métaphysiques qui ne connaitront pas de réponse dans Fatal Fury 3. Tu fais le bon timing, tu prends le bon risque… et l’adversaire bloque quand même. C’est vraiment frustrant d’autant que le reversal ne casse pas la pression et le jeu ne “récompense” pas le skill et certains mindgames comme attenduLa sensation de raideur technique limite la fluidité, surtout pour ceux habitués aux VS fighters plus nerveux. Le système de ranking arcade (de S à D), innovant et bienvenue, n’efface pas ce sentiment.les sprites sont redessinés, plus réalistes et proportionnés, avec des décors vivants et détaillés. South Town est magnifiquement rendu et l’ensemble possède un charme rétro indéniable.l’OST qui grâce au support CD est en réalité l’A.S.T. du jeu réalisée par Akihiro Uchida et Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan s’avère franchement excellente, si ce n’est exceptionnelle à mes oreilles. Les thèmes oscillent entre jazz, rock et ambiances sombres, et collent parfaitement à la tension de la ville. Même si elle a moins marqué que d’autres AST de la firme, elle occupe une place particulière dans mon coeur.fidèle à la Neo-Geo CD, avec des temps de chargement réduits. La compatibilité sur matériel moderne peut nécessiter des patches ou émulation. Les compilations PS2/PS4 ou Neo-Geo originale restent plus fiables et à recommander pour bien y profiter.direction artistique et OST remarquables, scénario sombre et ambitieux, innovations techniques (trois plans, target combos, air block), introduction de personnages iconiques (Blue Mary, Yamazaki, Sokaku Mochizuki).gameplay rigide, commandes peu indulgentes, priorités parfois incohérentes, roster quand même un peu réduit, on a vu mieux comme jeu gratifiant.