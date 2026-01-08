Conçu par Fumi Games et publié par PlaySide Studios Limited, Mousse : P.I. For Hire est un jeu de tir à la première personne qui évoque l'univers des films polar, tout en s'inspirant des dessins animés américains des années 1930.
Le style visuel monochromatique de l'animation « rubber hose » dessinée à la main et la bande-son jazz rétro sont créés avec les mêmes procédés qu'à l'époque. Incarnez le détective Jack Pepper et découvrez une ville corrompue remplie d'escrocs où le danger ne fait que commencer. Explorez cette ville inspirée des films noirs peuplée de gangs lourdement armés, de mafieux et de personnages louches afin de percer les secrets enfouis à Sourisville.
Le jeu met en avant le détective Jack Pepper, ancien héros de guerre, (incarné par l'acteur Troy Baker), qui exerce son métier à Sourisville, un lieu où chaque recoin recèle des dangers. L'intrigue promet d’être captivante, mêlant meurtres à des affaires de corruption avec de nombreux retournements de situation.
Dans ce jeu de tir déjanté, Jack Pepper disposera d'un arsenal unique inspiré des plus grands cartoons, en plus des armes classique qui offrent des affrontements comique face au boss, la dynamite, les boulettes cartoon, ou encore les conserves d’épinards "Spike-D", qui le transforment en brute (en hommage à Popeye) seront tout aussi efficace pour écraser les ennemis avec violence et créativité.
En reliant sa queue de souris à son grappin pour accéder à des zones inaccessibles, les lieux de SourisVille proposeront une vaste exploration, incluant des égouts , un marais , des quais, un casino et des lieux de tournage.
Le titre inclura également des quêtes annexes, des mini-jeux et des objets à collectionner en hommage aux dessins animés de l'époque.
MOUSE: P.I. For Hire sortira le 19 mars sur tout les supports.