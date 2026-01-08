Selon Windows Central, la Xbox de nouvelle génération fonctionnerait sous Windows, proposerait une interface utilisateur Windows 11 exclusive aux consoles et serait entièrement rétrocompatible :
"En partenariat avec AMD, la prochaine Xbox exploitera l'expérience plein écran de Windows 11 via l'application Xbox pour PC afin d'offrir son interface console. Microsoft travaille actuellement sur des mises à jour majeures de l'application Xbox pour PC afin d'assurer cette compatibilité et de la rendre plus conforme aux attentes des joueurs Xbox lorsqu'ils utilisent leur console sur leur téléviseur plutôt que sur leur ordinateur.
Sa principale différence avec un PC traditionnel réside dans sa capacité à exécuter des jeux compatibles avec les Xbox One et Xbox Series X|S. Microsoft a annoncé un partenariat avec AMD pour permettre l'accès aux jeux Xbox sur cette console. Les bibliothèques des utilisateurs de consoles Xbox actuelles seront transférées vers la nouvelle Xbox, Microsoft réaffirmant ainsi son engagement fort en faveur de la rétrocompatibilité.
Je pense que nous en apprendrons davantage lors de la GDC 2026 sur la manière dont Xbox prévoit de moderniser ses pratiques d'édition pour accompagner cette nouvelle stratégie plus ouverte. Les développeurs qui publient des jeux sur PC bénéficient déjà d'une part plus importante des revenus que sur console, mais Microsoft peine toujours à inciter les développeurs à soutenir naturellement la plateforme Xbox PC. Le passage au PC contribuera à améliorer la situation, mais je pense que la Xbox Series X|S restera la plateforme de développement principale pour la plupart des développeurs pendant au moins quelques années."
Source : https://www.neogaf.com/threads/windows-central-next-gen-xbox-will-reportedly-run-full-windows-feature-a-console-first-windows-11-ui-and-support-full-backward-compatibility.1692050/
posted the 01/08/2026 at 06:31 PM by link49
Ce qui sera sur pc sera sur Xbox avec optimisation comme le permet armory crate .
La fin des exclusivités avant l’heure .