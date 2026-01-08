profile
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
Citadelum aussi sur NS2 ?


La version Switch 2 intègre l’ensemble des fonctionnalités introduites dans la mise à jour 2.0 « Julius » ainsi que cinq campagnes historiques complètes : The Rise of the Roman Empire centrée sur Auguste, The Last Conqueror of Britannia, The Lost Eagles of Germania, The Gallic Wars mettant en scène Jules César, et The Third Punic War. L’interface utilisateur et les contrôles ont été entièrement optimisés pour la manette et le mode portable, avec une résolution de 1080p en mode nomade et une sortie 4K lorsque la console est dockée.

Le 22 Janvier 2026 ?

NintendoTown / Steam
    posted the 01/08/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    cyr posted the 01/08/2026 at 06:20 PM
    César 3 me manque .....vieux jeux pc
