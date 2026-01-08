A l’occasion d’une interview accordée à Edge Magazine, Michel Nohra, le concepteur principal du jeu, a notamment expliqué:Broche admet que:De son côté, Tom Guillermin estime que ce petit souci s’explique en partie par "l’humilité" des développeurs de Sandfall Interactive:Guillaume Broche est cependant allé un petit peu plus loin dans sa justification et si le dernier acte de Clair Obscur : Expedition 33 est tel qu’il est, c’est en partie de la faute aux JRPG. En effet, Sandfall Interactive ne s’est jamais caché de s’inspirer des jeux de rôles japonais et le directeur du jeu a justement cité une de ses inspirations pour faire le parallèle avec son propre jeu.(Hum... c'est pas vraiment une question de puissance de souvenir).Je continue de penser que caper le niveau du boss de fin sur le niveau de l’équipe reste une bonne idée pour ceux qui rush ou alors tout simplement faire un vrai boss de fin hard.