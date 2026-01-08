Le boss de fin de Clair Obscur est une déception sans nom pour ceux qui ont fait l'erreur d'explorer un peu avant d'aller l'affronter. Pour ma part, il m'a suffit de 4 tours pour le tuer sans être haut level ou avoir une technique particulière. L'équipe de Sandall avoue enfin qu'ils ont merdé sur ce point.
A l’occasion d’une interview accordée à Edge Magazine, Michel Nohra, le concepteur principal du jeu, a notamment expliqué:
"La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir précisé plus clairement que si vous voulez que le boss ait le niveau de difficulté prévu, vous devez le battre dès maintenant [ndlr : après l’acte 2]. Souvent, les gens ne veulent pas terminer le jeu, alors ils font tout le contenu secondaire avant de le terminer, car une fois l'histoire terminée, on est généralement moins motivé pour faire le contenu secondaire.
C'est quelque chose que j'ai sous-estimé, ce qui a un peu déçu les personnes qui voulaient un combat de boss final difficile. Je ne regrette pas d'avoir procédé ainsi, mais nous aurions pu donner plus d'explications sur votre choix dans l'acte 3. Il explique que " l'objectif " était de proposer une structure similaire à celle des RPG de la PS1, où le dernier disque, qui représente pour nous le dernier acte, offre une grande liberté d'action. On peut affronter directement le boss final ou explorer les quêtes annexes ".
Broche admet que:
"Nous avons peut-être rendu le jeu un peu trop facile à maîtriser, mais nous voulions que les joueurs qui souhaitent se concentrer sur le récit puissent passer directement de la fin de l'acte 2 à la fin du jeu."
De son côté, Tom Guillermin estime que ce petit souci s’explique en partie par "l’humilité" des développeurs de Sandfall Interactive:
"Nous n'étions pas sûrs que notre jeu serait aussi bon. Et s'il ne l'était pas, les gens auraient peut-être voulu simplement voir l'histoire et aller directement à la fin. Nous avons donc été surpris de voir que les gens faisaient tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu avant d'aller au donjon final. Nous en sommes ravis, mais nous ne l'avions pas prévu."
Guillaume Broche est cependant allé un petit peu plus loin dans sa justification et si le dernier acte de Clair Obscur : Expedition 33 est tel qu’il est, c’est en partie de la faute aux JRPG. En effet, Sandfall Interactive ne s’est jamais caché de s’inspirer des jeux de rôles japonais et le directeur du jeu a justement cité une de ses inspirations pour faire le parallèle avec son propre jeu.
"Si vous repensez à Final Fantasy X, si vous êtes surpuissant, vous pouvez tuer le boss final d'un seul coup."
(Hum... c'est pas vraiment une question de puissance de souvenir).
Je continue de penser que caper le niveau du boss de fin sur le niveau de l’équipe reste une bonne idée pour ceux qui rush ou alors tout simplement faire un vrai boss de fin hard.
Mais effectivement si tu arrives à infliger Zombie à Yu-Yevon tu le tues en une Queue de Phénix de mémoire
Perso j'étais pas assez haut level quand j'y suis arrivé, j'ai farme un peu et puis j'ai retenter même si j'étais encore sous level (en difficile). Du coup j'ai apprécié le boss final moi ^^
J'ai pas reussi du premier coup mais ça m'a pas découragé.
FF10 c'est un mauvais exemple, c'est un jeu PS2 et non un jeu PS1. Mais on peut effectivement one shot le boss au corps à corps si le sphérier classique est optimisé au max.
Faut trouver un équilibre, par exemple Persona 5 j'ai presque roulé sur le jeu et galéré pour le dernier boss abusé
Un ptit patch et c'est changé !
Ah oui, j’ai fais 100% du contenu annexe et endgame avant d’aller le voir
C’est lunaire de voir Sandfall s’excuser, ils sont bien trop gentils. La bêtise grandissante des gens doit être combattue et non pas valorisée.
En difficulté histoire pourquoi pas mais dans les modes normal et plus, le challenge devrait rester jusqu'au bout. Déjà que les modes de difficultés ne sont plus ce qu'ils étaient... ( L'expert étant plus un mode normal et le normal un facile)
J'ai adoré trails 1st Chapter mais rouler sur le dernier chapitre en cauchemar, m'a fait un peu perdre l'intérêt du gameplay.
Je confirme, que j'ai massacrer le boss de fin, et j'ai pris aucun plaisir contre lui, même en Expert. Ils auraient du faire un truc spécial comme dans quelques rares RPG où quand tu bas le boss le plus puissant ou que tu remplis des conditions spécifiques, le Boss de fin deviens plus dur. Il y avait un truc du genre dans un Tales Of.
Ou alors une difficulté adaptatif au niveau du joueur pour ce cas précis.
Le jeu reste quand même génial.
Je le répète, depuis la maj du mode facile 2 semaines après la sortie du jeu, t'as quasiment même plus besoin de faire d'esquive, avant les coups te bouffaient 200 PV, avec la maj, tu peux enlever un zéro. Et je te parle pas si t'as équipé les bons pictos, tu doubles roule sur le jeu.
C'est quand même dingue. Ils ont oublié qu'ils avaient mis un mode facile total pété sérieusement... et gratos ?
Perso j'ai fait le jeu en difficile et je voulais connaître le fin mot de l'histoire du coup j'y suis allé des la fin de l'acte 2, j'ai pris cher, donc je suis revenu quelques heures plus tard, c'était encore compliqué...
Par contre si j'y retourne maintenant avec ma team, c'est sur qu'il passe pas les 1er tours
Donc oui mieux vaut ne pas trop trop trainer après la fin de l'acte 2, et faire les zones dans le bon ordre.
Sur PC il y a d'ailleurs un mod qui t'affiche le niveau recommandé si je me souviens bien ou alors suivre un guide, ideal pour faire les zones dans le bon ordre quand c'est aussi ouvert a l'exploration.
En tou cas, ça reste un combat final et une séquence de fin exceptionnelle et marquante
Une de mes préférées dans le genre RPG, rien que ça
Si on souhaite garder en challenge après avoir fait le endgame et avant le Boss final, il suffit d'activer une option au drapeau qui permet de plafonner les dégâts à 9999 ou 99999...
Sinon fallait garder ça après la fin du jeu.
Au final les boss de fin de l'acte 1 et 2 sont plus marquant.
dalbog Nop trés bon titre et pas besoin de faire le end game pour atomiser le boss de fin en deux tours, je devais être autour de 75/80 et j'avais meme pas la technique pété de Maëlle.