Ce sera pour le 22 Janvier à 19h
je crois bien
Si on en croit l'image FABLE et Forza Horizon 5
seront montrés
et y'a aussi un jeu de Gamefreak le studio derrière les récents pokemon si j'ai bonne mémoire, après quelques recherches il se trouve que ce sera Beast of Reincarnation
posted the 01/08/2026 at 02:32 PM by jaysennnin
annee de fifou
"Fittingly for Xbox’s 25th anniversary year, that includes the return of some of our most legendary franchises"
fable est reconfirmé pour cette annee
Gears a été confirmé pour cette annee avant
c'est bon ya tout qui sort cette annee halo gears fable forza