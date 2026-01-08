profile
jaysennnin
jaysennnin
jaysennnin > blog
Le XBOX Dev Direct a sa date
Ce sera pour le 22 Janvier à 19h je crois bien

Si on en croit l'image FABLE et Forza Horizon 5 seront montrés

et y'a aussi un jeu de Gamefreak le studio derrière les récents pokemon si j'ai bonne mémoire, après quelques recherches il se trouve que ce sera Beast of Reincarnation


https://x.com/Xbox/status/2009263864987218405
    posted the 01/08/2026 at 02:32 PM by jaysennnin
    comments (5)
    skuldleif posted the 01/08/2026 at 02:33 PM
    "2026 is going to be an incredible year for Xbox players – you might even call it a… fabled year. "
    annee de fifou


    "Fittingly for Xbox’s 25th anniversary year, that includes the return of some of our most legendary franchises"

    fable est reconfirmé pour cette annee

    Gears a été confirmé pour cette annee avant

    c'est bon ya tout qui sort cette annee halo gears fable forza
    taiko posted the 01/08/2026 at 02:46 PM
    Playground games conférence !
    jaysennnin posted the 01/08/2026 at 02:58 PM
    taiko en général y'a toujours une ou deux surprises en plus de ce qui est annoncé
    deathegg posted the 01/08/2026 at 03:12 PM
    jaysennnin Heu c'est pas plutot forza 6 que forza 5 ? ^^'
    cyr posted the 01/08/2026 at 03:12 PM
    Gamfreak? Faut pas avoir peur du rendu.
