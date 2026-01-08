Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Grand Theft Auto VI
link49
link49
link49 > blog
[Rumeur] GTA6 : Vers un autre report du jeu à 2027?


Malgré la confiance affichée par Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, la société mère, quant à la date de sortie de Grand Theft Auto 6, fixée au 19 novembre 2026, les nombreux reports du jeu ont semé le doute quant à sa sortie effective cette fois-ci. Dans un récent épisode du podcast Button Mash, Jason Schreier de Bloomberg a suggéré que ces reports pourraient être dus au fait que Grand Theft Auto 6 n'est toujours pas considéré comme ayant un contenu finalisé.

Évoquant le cycle de développement habituel de Rockstar Games depuis la sortie de Grand Theft Auto 5, Schreier a cité l'exemple de Red Dead Redemption 2, dont la sortie, initialement prévue pour 2017, a finalement eu lieu en 2018. « C'est ainsi que Rockstar fonctionne, ou du moins, c'était le cas ces dernières décennies », a-t-il déclaré.

« Au cours des dix dernières années, avec Red Dead Redemption 2, si vous regardez l'historique, la sortie a été annoncée pour l'automne 2017, puis repoussée au printemps 2018, puis à nouveau à l'automne 2018, pour finalement sortir en octobre de la même année. Je ne serais donc pas surpris que le même scénario se répète. »

Bien que Schreier n'ait pas précisé la date à laquelle il avait eu des nouvelles de GTA 6 concernant un contenu incomplet, il a indiqué que le jeu était toujours en développement, les équipes travaillant encore sur ses différents aspects. Cela inclut les niveaux, les missions et la finition générale. Malgré cela, il a estimé que la date de sortie actuellement prévue pour novembre 2026 lui semblait « plus réaliste » que la fenêtre de lancement de l'automne 2025 annoncée l'année dernière.

« C'est un jeu vaste et complexe », a-t-il déclaré. « D'après les dernières nouvelles, le contenu n'est pas encore finalisé. Autrement dit, les équipes travaillent encore sur les derniers détails, finalisent les niveaux et les missions, et déterminent ce qui sera intégré au jeu. »

« Il est vraiment difficile de donner une date de sortie précise pour le moment », a-t-il poursuivi. « Je ne pense pas que quiconque chez Rockstar puisse garantir à 100 % une sortie en novembre. Mais cela me semble un peu plus réaliste que l'annonce d'une sortie à l'automne 2025. »

Malgré cette incertitude concernant la sortie de Grand Theft Auto 6, Schreier a indiqué que Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, espère une sortie avant mars 2027, ce qui correspondrait à la fin de l'exercice financier. Bien que les actionnaires puissent exercer une forte pression pour respecter ce calendrier, l'entreprise semble toujours privilégier la qualité du jeu.

« Avec un jeu comme celui-ci, les enjeux sont considérables, n'est-ce pas ? », a conclu Schreier. « Ils ne peuvent absolument pas se permettre de se contenter de moins que la perfection pour cette sortie, car les enjeux sont colossaux. L'avenir de Take-Two, son cours en bourse, repose entièrement sur ce jeu. À chaque retard, leurs actions chutent de 10 %. Ils ne sortiront jamais un jeu bâclé. Donc, même si la sortie arrive en octobre et qu'ils admettent que le jeu n'est pas prêt à 100 %, je pense qu'ils préféreront reporter la sortie plutôt que de la commercialiser. »

Source : https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6-still-not-content-complete-current-release-date-feels-more-real-rumour/
    tags :
    posted the 01/08/2026 at 01:49 PM by link49
    comments (19)
    natedrake posted the 01/08/2026 at 01:52 PM
    Cool, comme ça, il finira par sortir sur PS6 à force de repousser.
    aeris504 posted the 01/08/2026 at 01:54 PM
    Un report tellement previsible

    Pokemon sera le blockbuster de la fin d'année
    metroidvania posted the 01/08/2026 at 01:54 PM
    ca doit être un boulot de malade de faire un jeu comme ca, ca va être une tuerie de fou
    yanssou posted the 01/08/2026 at 01:55 PM
    aeris504 des conneries le perroquet
    rogeraf posted the 01/08/2026 at 01:59 PM
    Eminem m'a dit 2028 hier
    link49 posted the 01/08/2026 at 01:59 PM
    Perso, c'est pas le jeu que j'attends le plus, mais j'espère qu'il ne sera pas encore repoussé.
    taiko posted the 01/08/2026 at 02:08 PM
    Le mec a vraiment besoin de parler pour enfoncer des portes ouvertes, c'est fou.

    Je ne crois pas à un report.
    D'ailleurs il parle de scénario qui se répète alors que le jeu a du coup déjà été reporté 2 fois. Son analyse n'a aucun sens.
    Pareil il dit qu'ils perdent 10% en bourse àm chaque report... Ils n'ont aucun intérêt de mettre des dates de report sur lesquels il n'y croit pas. (Et l'annonce de report n'est pas vieille)
    adamjensen posted the 01/08/2026 at 02:09 PM
    Je préfère qu’ils le reportent et qu’il soit en bon état plutôt que de faire comme avec Cyberpunk 2077, où j’ai attendu un an et demi avant de le faire à cause de son état catastrophique.
    Mais au moins, l’attente a valu le coup.
    J’ai attendu plus de 13 ans, je peux bien attendre encore un peu.
    Après, à voir s’ils le reportent vraiment.
    vyse posted the 01/08/2026 at 02:44 PM
    adamjensen non mais vraiment, cyberpunk nous aura au moins permi de d'avertir les studio que sortir un jeu pas fini c'est le scandale assuré, unity prefigurait deja ca ;
    GTA 6 je ne sais pas sil aura au 100 millions comme le 5..les temps ont énormément changé depuis
    malroth posted the 01/08/2026 at 02:47 PM
    autant j'avais annoncer le report dés qu'ils avaient mis MAI 2026 (pour moi jamais cru à cette date)

    autant novembre 2026 pour moi c'est acté à 1000%

    yaura aucun report
    alucardk posted the 01/08/2026 at 02:58 PM
    évidemment, faudrait être sacrément con pour croire en une sortie en 2026 quand même.
    fin 2027 au plus tôt.
    cyr posted the 01/08/2026 at 03:08 PM
    natedrake non. Il sortira avant l'annonce officiel de la next gen.

    Rockstar compte bien vendre 2 ou 3 fois sont jeux, comme avec gta5.
    Ps3->ps4->ps5 (pareil pour les xbox)

    Par contre ce qui peut faire chier ceux qui en on rien a foutre de gta, c'est les report de jeux qu'il y aura.
    ....pour éviter un face a face.

    Mais s'ils repoussent, et gta pareil.....la fin 2026 risque d'être assez mouvementée en report, ou avancement de sortie....
    taiko posted the 01/08/2026 at 03:11 PM
    alucardk wahou, c'est quoi tes arguments pour être aussi certains ?
    Après 2 reports, un historique qui montre qu'ils n'ont jamais reporté plus de 2 fois et 2 insiders qui pensent que c'est une date cohérente...

    Qu'est-ce qui justifie ton com aussi stupide? C'est ton youtuber pref qui l'a dit?
    adamjensen posted the 01/08/2026 at 03:11 PM
    vyse
    C'est clair.
    metroidvania posted the 01/08/2026 at 03:16 PM
    alucardk et un trou de balle pour parler comme ca. t'es qui toi ??
    rogeraf posted the 01/08/2026 at 03:25 PM
    link49 Repoussé ou pas, t inquietes pas t'en auras pour 10 ans !
    neetsen posted the 01/08/2026 at 03:29 PM
    Ils doivent attendre l'épisode 9 de Stranger Things pour le sortir
    mrvince posted the 01/08/2026 at 03:40 PM
    J'y crois pas non plus à cette année.
    pharrell posted the 01/08/2026 at 03:50 PM
    Si c'est confirmé que le contenu n'est pas finalisé, dans ce cas, aucune chance que ça sorte en Novembre...

    On verra bien, au bout de 13 ans, on n'est plus à 1 an ou 2 près...
