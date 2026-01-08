La première annonce PlayStation de Sony en 2026 est placée sous le signe de la couleur. La nouvelle collection Hyperpop propose des coques de console et des manettes aux couleurs néon éclatantes qui apportent une touche de peps à la PS5. Malheureusement, si vous possédez une PS5 Pro, vous ne pourrez pas profiter de cet effet RGB dans votre salon.
Trois couleurs sont disponibles : rouge techno, vert remix et bleu rythmique (RGB !). Ces trois couleurs sont très différentes des coques de console proposées par Sony pour la PS5 jusqu’à présent, et elles s’accordent parfaitement avec un éclairage RGB. Sony affirme que la collection est conçue pour le RGB et pour « investir » votre pièce. « Inspirées par l’éclat des lumières RGB de vos configurations de jeu les plus impressionnantes, ces nouvelles couleurs font sensation », déclare Leo Cardoso, de l’équipe de conception des couleurs, des matériaux et des finitions chez Sony.
La collection Hyperpop sera disponible le 12 mars. Les précommandes débuteront le 16 janvier à 10 h, heure locale, sur le site PlayStation Direct de Sony et chez les revendeurs agréés. Les coques pour console PS5 sont proposées au prix de 74,99 $ et ne sont disponibles qu'en quantités limitées, tandis que les manettes DualSense coûtent 84,99 $.
Source : https://www.theverge.com/tech/857603/sony-ps5-covers-controller-hyperpop-color-accessories/
posted the 01/08/2026 at 05:15 AM by link49
Mais je m'attendais a l'annonce d'un jeux....
Franchement on serait pas en fin de gen, et s'il y avait un jeux qui m'intéressait, Franchement ça aurai peut-être fini chez moi.
Sur Temu à 10$ avec la Dual Sens Edge, le combo ulimate!