[Ps5] La première annonce de Sony de l'année 2026


La première annonce PlayStation de Sony en 2026 est placée sous le signe de la couleur. La nouvelle collection Hyperpop propose des coques de console et des manettes aux couleurs néon éclatantes qui apportent une touche de peps à la PS5. Malheureusement, si vous possédez une PS5 Pro, vous ne pourrez pas profiter de cet effet RGB dans votre salon.

Trois couleurs sont disponibles : rouge techno, vert remix et bleu rythmique (RGB !). Ces trois couleurs sont très différentes des coques de console proposées par Sony pour la PS5 jusqu’à présent, et elles s’accordent parfaitement avec un éclairage RGB. Sony affirme que la collection est conçue pour le RGB et pour « investir » votre pièce. « Inspirées par l’éclat des lumières RGB de vos configurations de jeu les plus impressionnantes, ces nouvelles couleurs font sensation », déclare Leo Cardoso, de l’équipe de conception des couleurs, des matériaux et des finitions chez Sony.



La collection Hyperpop sera disponible le 12 mars. Les précommandes débuteront le 16 janvier à 10 h, heure locale, sur le site PlayStation Direct de Sony et chez les revendeurs agréés. Les coques pour console PS5 sont proposées au prix de 74,99 $ et ne sont disponibles qu'en quantités limitées, tandis que les manettes DualSense coûtent 84,99 $.

Source : https://www.theverge.com/tech/857603/sony-ps5-covers-controller-hyperpop-color-accessories/
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/08/2026 at 05:15 AM by link49
    comments (21)
    ducknsexe posted the 01/08/2026 at 05:59 AM
    La ps5 une édition yeti

    https://share.google/Knx5WzcgwQ7Mttvqy
    cyr posted the 01/08/2026 at 06:01 AM
    Ben voilà, premier défaut qui est corrigé. La couleur.
    Mais je m'attendais a l'annonce d'un jeux....
    link49 posted the 01/08/2026 at 06:03 AM
    cyr pour ça il faudra attendre leur prochain showcase.
    giru posted the 01/08/2026 at 06:29 AM
    J’aime bien le retour à la couleur mais le dégradé est immonde… surtout sur les manettes.
    taiko posted the 01/08/2026 at 06:53 AM
    Je trouve ça horrible.
    badeuh posted the 01/08/2026 at 06:56 AM
    Ben c'est tellement réussi que j'aime ma PS5 classique
    heracles posted the 01/08/2026 at 07:18 AM
    C'est tellement de mauvais goût
    cyr posted the 01/08/2026 at 07:29 AM
    La rouge en jette en tous cas.

    Franchement on serait pas en fin de gen, et s'il y avait un jeux qui m'intéressait, Franchement ça aurai peut-être fini chez moi.
    shinz0 posted the 01/08/2026 at 07:33 AM
    Elles sont dégueulasses
    zoske posted the 01/08/2026 at 07:38 AM
    Pour ma PS5 pro, j'ai acheté des coques en noir de la PS5 Slim disk. Ce qui fait qu'elle blanche et noir (partie basse en noir) et ça donne super.
    Sur Temu à 10$ avec la Dual Sens Edge, le combo ulimate!
    ducknsexe posted the 01/08/2026 at 07:39 AM
    cyr j espere que tu blague, elle est dégueulasse les designer qui ont fais ces couleur sont parties en prison
    taiko posted the 01/08/2026 at 07:42 AM
    ducknsexe je pense que quand on aime le rgb, ça doit plaire. C'est communément ce que l'on appelle de goûts de beauf pejorativement. Mais il faut de tout.
    burningcrimson posted the 01/08/2026 at 07:44 AM
    Horribles ces manettes
    mrvince posted the 01/08/2026 at 07:50 AM
    C'est pour la génération Fortnite ça. Nous on a du gout.
    ducknsexe posted the 01/08/2026 at 07:51 AM
    taiko le RGB cest de mauvais gout je me demande si il ne se moque pas des joueurs. Ca me fais penser au polo yeti de notre enfance. Alors qu a côté tu peux trouvé de belle coque non officielle pour les manettes ps5.
    magneto860 posted the 01/08/2026 at 08:07 AM
    Je me demande combien ils vendent de coques par an, pour sortir autant de nouveaux modèles dans l'année. Perso j'ai ma coque achetée avec la console et ça me suffit. Je ne voulais pas d'un frigo dans mon salon, j'ai pris la coque qui allait bien dès le début...
    jenicris posted the 01/08/2026 at 08:07 AM
    Horrible
    gasmok2 posted the 01/08/2026 at 08:10 AM
    Putain c'est laid
    thelastone posted the 01/08/2026 at 08:11 AM
    Je vais dégueuler et je reviens
    maxx posted the 01/08/2026 at 08:17 AM
    J'aime pas du tout... De la couleur, oui, mais ce dégradé est vraiment pas terrible. C'est dommage de laisser la PS5 Pro de côté a chaque fois mais bon, y a les plates non officielles.
    supasaiyajin posted the 01/08/2026 at 08:32 AM
    https://www.youtube.com/watch?v=IQAUM0uNkcw
