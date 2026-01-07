profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6049
visites since opening : 10350738
nicolasgourry > blog
all
Frédéric Cerdal, une voix s'est éteinte

Il était la voix française de Michael Caine depuis la trilogie Batman, M. House (Fallout), Andrew Ryan (Bioshock), Anton Sokolov (Dishonored) ou encore Maître Eon (Skylanders)…
C’est avec une grande tristesse que l’on apprend le décès de Frédéric Cerdal à 81 ans.
X



(Le maître de la Guilde et le narrateur de Fable (2004), Alister Azimuth dans Ratchet & Clank : A Crack in Time (2009), Deckard Cain dans Diablo III (2012), Harpocrate Hyperbóreoi II dans Final Fantasy XVI (2023)...)
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/07/2026 at 03:05 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    alucardhellsing posted the 01/07/2026 at 03:07 PM
    RIP ANDREW RYAN et MR HOUSE
    judebox posted the 01/07/2026 at 03:09 PM
    Tellement de bons doubleurs sont partis ces dernières années...
    adamjensen posted the 01/07/2026 at 03:19 PM
    Mr. House de Fallout : New Vegas.
    Andrew Ryan de Bioshock 1.

    Quel voix et talent de fou.
    En plus, j'avais fait une recherche sur lui il n'y a pas si longtemps.

    Rien qu'ici, on pouvait voir son talent sur BioShock 1 dans le Trailer Épique :

    https://www.youtube.com/shorts/icQzJcSTfVM
    elicetheworld posted the 01/07/2026 at 03:53 PM
    judebox de ouf...et souvent de maladie,a ce demander si doubleur de voix n'est pas un métier potentiellement mortelles
    altendorf posted the 01/07/2026 at 03:55 PM
    RIP...
    vyse posted the 01/07/2026 at 04:07 PM
    judebox c'est la génération ; il avait la trentaine pendant le club do
    guiguif posted the 01/07/2026 at 04:21 PM
    RIP

    Ça n'a pas été relayé ici je crois, mais Emmanuel Karsen, la voix de Norman Reedus et Sean Penn, est aussi mort il y a quelques mois.
    yukilin posted the 01/07/2026 at 04:47 PM
    RIP
    grundbeld posted the 01/07/2026 at 05:10 PM
    C’est marrant je refaisais justement les deux premiers Bioshock et je me disais que la VF était de haute qualité. En partie grâce à lui. C’est vraiment toute une génération de comédiens très talentueux qui est en train de s’en aller. C’est triste mais c’est notre lot à tous.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo