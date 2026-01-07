Il était la voix française de Michael Caine depuis la trilogie Batman, M. House (Fallout), Andrew Ryan (Bioshock), Anton Sokolov (Dishonored) ou encore Maître Eon (Skylanders)…
C’est avec une grande tristesse que l’on apprend le décès de Frédéric Cerdal à 81 ans.
(Le maître de la Guilde et le narrateur de Fable (2004), Alister Azimuth dans Ratchet & Clank : A Crack in Time (2009), Deckard Cain dans Diablo III (2012), Harpocrate Hyperbóreoi II dans Final Fantasy XVI (2023)...)
Andrew Ryan de Bioshock 1.
Quel voix et talent de fou.
En plus, j'avais fait une recherche sur lui il n'y a pas si longtemps.
Rien qu'ici, on pouvait voir son talent sur BioShock 1 dans le Trailer Épique :
https://www.youtube.com/shorts/icQzJcSTfVM
Ça n'a pas été relayé ici je crois, mais Emmanuel Karsen, la voix de Norman Reedus et Sean Penn, est aussi mort il y a quelques mois.