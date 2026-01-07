J'ai toujours adoré le jeu(que j'ai fini plusieurs fois sur GameCube).
C'est un coup de coeur.
Je l'ai refait une deuxième fois sur WiiU avec sa version HD, et le plaisir ne semble plus être présent.
C'est toujours un très bon jeu, mais avec le recul je ne retrouve plus ce plaisir que j'ai encore avec les anciens Zelda.
Alors que refaire des anciens Zelda(comme Minish Cap, les Oracles ou même OOT) me procure un plaisir toujours intact.
Je ne m'explique pas....
posted the 01/07/2026 at 01:38 PM by ouroboros4
Trop vide,
Trop lent,
Redondant, avec ce vent qu'il faut réinvoquer à chaque changement de direction, des énigmes trop similaire d'une ile à l'autre, peu de changement dans les environnements...
J'aime toujours la direction artistique et j'ai adoré la fin de jeu, mais bon, j'ai toujours trouvé que le fond du titre restait vide.
Tout ça pour dire que tu n'as pas tord.
Mais quand on a connu botw, totk......forcément avec le temps.
J'ai adoré! Je le referai a l'occasion avec le NSO, avant j'espérais une sortie de la version HD sur Switch...
À l'inverse d'un totk par exemple, qui est un bouffe temps infini avec pleins d'activités osef comme dans un assassin creed.
Mais après oui, c'est clair que faut aimer l'eau ( et merci la voile exclusive de la version wiiu)