J'ai toujours adoré le jeu(que j'ai fini plusieurs fois sur GameCube).

C'est un coup de coeur.

Je l'ai refait une deuxième fois sur WiiU avec sa version HD, et le plaisir ne semble plus être présent.

C'est toujours un très bon jeu, mais avec le recul je ne retrouve plus ce plaisir que j'ai encore avec les anciens Zelda.



Alors que refaire des anciens Zelda(comme Minish Cap, les Oracles ou même OOT) me procure un plaisir toujours intact.





Je ne m'explique pas....