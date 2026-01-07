profile
J'ai refait Zelda Wind Waker HD récemment
J'ai toujours adoré le jeu(que j'ai fini plusieurs fois sur GameCube).
C'est un coup de coeur.
Je l'ai refait une deuxième fois sur WiiU avec sa version HD, et le plaisir ne semble plus être présent.
C'est toujours un très bon jeu, mais avec le recul je ne retrouve plus ce plaisir que j'ai encore avec les anciens Zelda.

Alors que refaire des anciens Zelda(comme Minish Cap, les Oracles ou même OOT) me procure un plaisir toujours intact.


Je ne m'explique pas....
    posted the 01/07/2026 at 01:38 PM by ouroboros4
    comments (13)
    captainjuu posted the 01/07/2026 at 01:46 PM
    Je l'ai refait aussi l'année dernière, le vernis s'est indéniablement craquelé. Visuellement c'est toujours aussi propre, mais le jeu a pris un coup de vieux indéniable face à l'échelle des réalisations d'aujourd'hui. Des îles trop petites à l'intérêt limité, dont la grande majorité sont des mini-donjons plutôt qu'autre chose. Mais c'est normal, après toutes ces années...
    ouroboros4 posted the 01/07/2026 at 01:47 PM
    captainjuu Oui c'est évident !
    tab posted the 01/07/2026 at 01:48 PM
    Beaucoup (trop) de bateau à mon gout. La DA a un peu vielli aussi. Si à l’epoque c’était originale, maintenant c un peu leger…
    5120x2880 posted the 01/07/2026 at 01:52 PM
    Vous avez tout dit
    archesstat posted the 01/07/2026 at 01:54 PM
    J'en profite pour demander, il y a moyen de prendre toutes les photos/récupérer toutes les figurines tendo en une seule partie?
    kujiraldine posted the 01/07/2026 at 01:54 PM
    Je l'avais fait sur Gamecube à l'époque de sa sortie. Et bien je ne l'avais pas aimé.
    Trop vide,
    Trop lent,
    Redondant, avec ce vent qu'il faut réinvoquer à chaque changement de direction, des énigmes trop similaire d'une ile à l'autre, peu de changement dans les environnements...
    J'aime toujours la direction artistique et j'ai adoré la fin de jeu, mais bon, j'ai toujours trouvé que le fond du titre restait vide.

    Tout ça pour dire que tu n'as pas tord.
    ouroboros4 posted the 01/07/2026 at 01:55 PM
    archesstat Sur la version GC je ne crois pas, car tu as raté des éléments à prendre en photo avant d'obtenir l'appareil photo couleur
    cyr posted the 01/07/2026 at 01:55 PM
    Perso, j'ai démarré une partie via l'abonnement NSO, donc la version original, et la musique du début, etc ca reste un de mes zelda préféré.
    Mais quand on a connu botw, totk......forcément avec le temps.
    maxx posted the 01/07/2026 at 02:03 PM
    L'un de mes Zelda préféré. L'ambiance, la musique, la DA, le sentiment de liberté qui a l'époque m'avait vraiment choqué. Pour moi c'est clairement les prémisses de BoTW.
    J'ai adoré! Je le referai a l'occasion avec le NSO, avant j'espérais une sortie de la version HD sur Switch...
    amario posted the 01/07/2026 at 02:07 PM
    Wind waker a été déjà pour moi une déception a l'époque a cause de tout ces îlots a visiter au lieu d'iles avec chacune son histoire. A croire que j'avais déjà l'esprit critique a l'époque. Par contre le côté exploration tant recherchait dans un jeu d'aventure je l'ai Clairement retrouvé dans Bow et c'est en ça aussi qu'il fait parti de mes préférés.
    hypermario posted the 01/07/2026 at 02:28 PM
    Tu as perdu le '8' dans ton pseudo ? ouroboros4 => ouroboros84 ?
    jacquescechirac posted the 01/07/2026 at 02:39 PM
    Je trouve que finalement la "simplicité" de ses îlots et plus un point fort aujourd'hui qu'à l'époque justement; elles vont plus ou moins à l'essentiel, on est pas abreuvé par 1000 trucs à faire qui nous font juste perdre du temps.
    À l'inverse d'un totk par exemple, qui est un bouffe temps infini avec pleins d'activités osef comme dans un assassin creed.
    Mais après oui, c'est clair que faut aimer l'eau ( et merci la voile exclusive de la version wiiu)
    ouroboros4 posted the 01/07/2026 at 02:44 PM
    hypermario j'ai pas saisi
