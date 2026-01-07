accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49
name :
Dragon Quest VII Reimagined
platform :
Switch 2
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
RPG
other versions :
PC
-
Xbox Series X
Switch
-
link49
link49
> blog
[DQ7R] Square Enix a encore fait un excellent portage sur Switch 2!
Le jeu Dragon Quest VII Reimagined semble tourner à 60 images par seconde en mode portable et sur téléviseur. Il est vraiment magnifique en mode portable !
Square Enix a fait un excellent portage !
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1q5tbdg/dragon_quest_vii_reimagined_switch_2_footage/
posted the 01/07/2026 at 05:14 AM by
link49
comments (
15
)
shambala93
posted
the 01/07/2026 at 05:26 AM
La DA… je n’y arrive pas, les visages ! On dirait des personnes issues d’une fécondation consanguine.
Je ne retrouve pas la patte Toriyama.
byakuyatybw
posted
the 01/07/2026 at 05:27 AM
Il ne s agit pas réellement d un portage. DQ7 existait déjà certes mais Reimagined c est la 1ere fois qu il sort et pas exclusivement sur Switch 2 et pas en différé non plus. Du coup c est une simple sortie. Par contre si on parle de RDR la oui on peut parler de portage vu que le jeu n est pascpropre à la switch 2 et que bon nombre d année ont séparé la sortie sur le support de base et version switch 2
giru
posted
the 01/07/2026 at 06:35 AM
Démo en cours de téléchargement sur Switch 2. J’aime tellement les démos de SE qui permettent de juste continuer le jeu une fois le jeu disponible. Ça devrait limite devenir un standard de l’industrie.
lafibre
posted
the 01/07/2026 at 06:37 AM
C'est pas un portage.
link49
posted
the 01/07/2026 at 06:43 AM
Je pense l'auteur le qualifie de portage dans le sens portage HD de la version 3ds.
burningcrimson
posted
the 01/07/2026 at 06:44 AM
shambala93
Pareil mais c est le design figurine qui me rebute. Parfois les cheveux bougent même pas... Ce sera tout de même Day 01 sur switch en espérant une maj switch 2...
shirou
posted
the 01/07/2026 at 06:55 AM
On est plusieurs dans se cas la, DA chibi = c'est mort pour moi, j'arrive pas a passer outre.
yukilin
posted
the 01/07/2026 at 07:16 AM
burningcrimson
: Il me semble qu'il n'y aura aucune mise a niveau NS2 pour la version switch. Si tu veux la version NS2 faut directement la prendre. Ce n'était pas une info officielle de SE d'ailleurs ?
pimoody
posted
the 01/07/2026 at 07:23 AM
C’est effectivement un remake.
jenicris
posted
the 01/07/2026 at 07:27 AM
C'est pas un portage
Il sort sur toute les plateformes donc pourquoi parler que de la version Switch 2
burningcrimson
posted
the 01/07/2026 at 07:42 AM
yukilin
Oui mais je garde espoir
Bon ben comme pput Octopath 0 ve sera la version Switch alors.
evasnake
posted
the 01/07/2026 at 07:43 AM
Comment est ce possible d'encore confondre portage et remake?
Il y a eu une refonte graphique (c'était donc à minima un remake graphique), une refonte du scénario et une refonte du gameplay. C'est donc bien un remake complet, et c'est hyper dénigrant de parler d'un portage!!
(meme si la version 3DS est excellente)
zephon
posted
the 01/07/2026 at 07:43 AM
yukilin
il me semble que c'était pour dragon quets 1+2
link49
ce n'est pas un portage de la version 3ds (...)
zephon
posted
the 01/07/2026 at 07:49 AM
yukilin
effectivement pas de maj
https://www.gamekult.com/forum/t/dragon-quest-vii-reimagined-pas-de-mise-a-niveau-possible-entre-les-versions-switch-et-switch-2/468534
/>
obligé de subir la gkc
kidicarus
posted
the 01/07/2026 at 08:17 AM
Je dirais qu'on ne peut pas parler de portage quand un jeu sort en même temps sur tout les supports.
Après, le projet n'est pas fou techniquement, mais il est vrai que certain studio en on rien à faire des fois;et souvent SE a été de ce côté.
