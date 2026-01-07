Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Dragon Quest VII Reimagined
name : Dragon Quest VII Reimagined
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X Switch -
[DQ7R] Square Enix a encore fait un excellent portage sur Switch 2!


Le jeu Dragon Quest VII Reimagined semble tourner à 60 images par seconde en mode portable et sur téléviseur. Il est vraiment magnifique en mode portable !



Square Enix a fait un excellent portage !

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1q5tbdg/dragon_quest_vii_reimagined_switch_2_footage/
    posted the 01/07/2026 at 05:14 AM by link49
    comments (15)
    shambala93 posted the 01/07/2026 at 05:26 AM
    La DA… je n’y arrive pas, les visages ! On dirait des personnes issues d’une fécondation consanguine.

    Je ne retrouve pas la patte Toriyama.
    byakuyatybw posted the 01/07/2026 at 05:27 AM
    Il ne s agit pas réellement d un portage. DQ7 existait déjà certes mais Reimagined c est la 1ere fois qu il sort et pas exclusivement sur Switch 2 et pas en différé non plus. Du coup c est une simple sortie. Par contre si on parle de RDR la oui on peut parler de portage vu que le jeu n est pascpropre à la switch 2 et que bon nombre d année ont séparé la sortie sur le support de base et version switch 2
    giru posted the 01/07/2026 at 06:35 AM
    Démo en cours de téléchargement sur Switch 2. J’aime tellement les démos de SE qui permettent de juste continuer le jeu une fois le jeu disponible. Ça devrait limite devenir un standard de l’industrie.
    lafibre posted the 01/07/2026 at 06:37 AM
    C'est pas un portage.
    link49 posted the 01/07/2026 at 06:43 AM
    Je pense l'auteur le qualifie de portage dans le sens portage HD de la version 3ds.
    burningcrimson posted the 01/07/2026 at 06:44 AM
    shambala93 Pareil mais c est le design figurine qui me rebute. Parfois les cheveux bougent même pas... Ce sera tout de même Day 01 sur switch en espérant une maj switch 2...
    shirou posted the 01/07/2026 at 06:55 AM
    On est plusieurs dans se cas la, DA chibi = c'est mort pour moi, j'arrive pas a passer outre.
    yukilin posted the 01/07/2026 at 07:16 AM
    burningcrimson : Il me semble qu'il n'y aura aucune mise a niveau NS2 pour la version switch. Si tu veux la version NS2 faut directement la prendre. Ce n'était pas une info officielle de SE d'ailleurs ?
    pimoody posted the 01/07/2026 at 07:23 AM
    C’est effectivement un remake.
    jenicris posted the 01/07/2026 at 07:27 AM
    C'est pas un portage

    Il sort sur toute les plateformes donc pourquoi parler que de la version Switch 2
    burningcrimson posted the 01/07/2026 at 07:42 AM
    yukilin Oui mais je garde espoir Bon ben comme pput Octopath 0 ve sera la version Switch alors.
    evasnake posted the 01/07/2026 at 07:43 AM
    Comment est ce possible d'encore confondre portage et remake?

    Il y a eu une refonte graphique (c'était donc à minima un remake graphique), une refonte du scénario et une refonte du gameplay. C'est donc bien un remake complet, et c'est hyper dénigrant de parler d'un portage!! (meme si la version 3DS est excellente)
    zephon posted the 01/07/2026 at 07:43 AM
    yukilin il me semble que c'était pour dragon quets 1+2 link49 ce n'est pas un portage de la version 3ds (...)
    zephon posted the 01/07/2026 at 07:49 AM
    yukilin effectivement pas de maj https://www.gamekult.com/forum/t/dragon-quest-vii-reimagined-pas-de-mise-a-niveau-possible-entre-les-versions-switch-et-switch-2/468534 />
    obligé de subir la gkc
    kidicarus posted the 01/07/2026 at 08:17 AM
    Je dirais qu'on ne peut pas parler de portage quand un jeu sort en même temps sur tout les supports.

    Après, le projet n'est pas fou techniquement, mais il est vrai que certain studio en on rien à faire des fois;et souvent SE a été de ce côté.
