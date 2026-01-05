On nommence par quelques prédictions Nintendo/Switch 2026 :
- Monolith Soft annonce son nouveau RPG.
- Hal Labs annonce Kirby and the Forgotten Land 2.
- Next Level Games annonce Luigi's Mansion 4.
- Pour le 40e anniversaire de Zelda, Wind Waker HD et Twilight Princess HD sortiront sur Switch.
- La 10e génération de Pokémon sera annoncée lors du Pokémon Day Presents.
- Fire Emblem Fortunes Weave sortira avant la fin septembre.
- Dragon Quest XII sera présenté et sortira sur toutes les plateformes, y compris sur Switch.
- Square Enix annoncera au moins deux RPG lors des Nintendo Direct de cette année.
- La Switch accueillera de nombreux portages de jeux tiers.
Et vous, qu'espèrerez-vous?
Source : https://x.com/Stealth40k/
tags :
posted the 01/05/2026 at 03:58 PM by link49
