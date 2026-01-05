Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
link49
link49
[Nintendo Switch 2] Vos prédictions/souhaits pour 2026?


On nommence par quelques prédictions Nintendo/Switch 2026 :

- Monolith Soft annonce son nouveau RPG.
- Hal Labs annonce Kirby and the Forgotten Land 2.
- Next Level Games annonce Luigi's Mansion 4.
- Pour le 40e anniversaire de Zelda, Wind Waker HD et Twilight Princess HD sortiront sur Switch.
- La 10e génération de Pokémon sera annoncée lors du Pokémon Day Presents.
- Fire Emblem Fortunes Weave sortira avant la fin septembre.
- Dragon Quest XII sera présenté et sortira sur toutes les plateformes, y compris sur Switch.
- Square Enix annoncera au moins deux RPG lors des Nintendo Direct de cette année.
- La Switch accueillera de nombreux portages de jeux tiers.

Et vous, qu'espèrerez-vous?

Source : https://x.com/Stealth40k/
    posted the 01/05/2026 at 03:58 PM by link49
    comments (31)
    senseisama posted the 01/05/2026 at 04:08 PM
    Ya des rumeurs du prochain nintendo direct ?
    leonsilverburg posted the 01/05/2026 at 04:13 PM
    Chrono Trigger Remake qui sera annoncé au Nintendo Direct de février pour une sortie fin d'année.....
    rogeraf posted the 01/05/2026 at 04:24 PM
    Moi j'espere etre surpris ! A defaut Luigi's Mansion 4 ou un Monolith Soft je prends et je vais déja finir mes jeux 2025 : Hyrule, Metroid notamment. Une bonne année à vous
    cyr posted the 01/05/2026 at 04:46 PM
    senseisama genre ça t'intéresse alors que 1 article plus bas tu a écrit :

    "2028 parfait. Le temps quel lamine la switch 2"

    Tu cherche vraiment quoi ici?
    momotaros posted the 01/05/2026 at 05:09 PM
    Souhait : Moins de game key card, plus de jeu en cartouche

    Prédiction : on va aller se faire foutre
    jenicris posted the 01/05/2026 at 05:11 PM
    cyr fais en de même pour la PS5 alors
    mrponey posted the 01/05/2026 at 05:15 PM
    Il respecte pas les 40 ans de Zelda si c'est deux portages HD
    spartan1985 posted the 01/05/2026 at 05:18 PM
    Astral Chain 2, Xenoblade Chronicles X, Wind Waker pourquoi pas mais mérite mieux qu'une version HD.
    cyr posted the 01/05/2026 at 05:18 PM
    jenicris retrouve moi des commentaires de sont niveau, et on en reparle
    sonilka posted the 01/05/2026 at 05:21 PM
    Aucune. Deja parce qu'avec Nintendo c'est impossible de s'amuser à prédire tant ils aiment aller la ou on ne les attend pas. Ensuite parce qu'en l'état, je m'interroge sur leur vision en interne. Le prochain Mario 3D devrait me donner quelques indications.

    mrponey les 40 ans de la plus populaire de leurs IP c'est un remaster de deux jeux Wii pour l'instant. Alors les autres
    escobar posted the 01/05/2026 at 05:22 PM
    Un nouveau Wario Land
    jenicris posted the 01/05/2026 at 05:28 PM
    cyr chacun de tes coms est négatifs sur la console, on commence a le savoir.

    Donc demander si la Switch 2 lui intéresse pour ensuite lui dire cela. Lol
    Fais en de même alors
    senseisama posted the 01/05/2026 at 05:36 PM
    cyr casos le gars. Un vrai sangsue. Lâche moi la grappe mec ya que toi qui colle au basque. Jamais vu ça sérieux
    senseisama posted the 01/05/2026 at 05:37 PM
    jenicris il est toujours comme ça ? Il a des part chez nintendo peut-être
    jenicris posted the 01/05/2026 at 05:38 PM
    senseisama il déteste la PS5 et oui grand fan de Nintendo
    masharu posted the 01/05/2026 at 05:48 PM
    Une prédiction : Sony va trouver 50 millions de nouvelles PS2 dans la nature .
    senseisama posted the 01/05/2026 at 05:50 PM
    jenicris et désagréable en plus de tout ça...
    aeris504 posted the 01/05/2026 at 05:55 PM
    Kid Icarus Uprising Remaster
    hypermario posted the 01/05/2026 at 06:02 PM
    senseisama Tu es surtout la a faire chier tout le temps sur les news qui t'interresse pas, alors tu fera croire a personne que c'est toi le pauvre qui se fait harceler..
    51love posted the 01/05/2026 at 06:12 PM
    1. surtout la tronche du prochain Monolith.

    Ils étaient déjà arrivé à mon goût à bout de course avec Xenoblade 2, et même si le 3 est bon (surtout le DLC), overdose bcp trop de blabla pour pas grand chose, du coup j'espère qu'ils vont revoir en profondeur la formule.

    Moins de blabla, moins de contenu s'il le faut mais plus qualitatif 100% du temps (un tort que je fais à la plupart des RPG, pas assez pragmatique à mes yeux).

    2. La tronche du Next Zelda.

    En partant du moteur amélioré de BotW, mais comme je le disais avant la rumeur d'hier, profiter des supports de stockage moderne pour faire un overworld avec téléportation instantané. Et idéalement un côté narratif un peu plus poussé, et pourquoi pas un enchaînement par moment plus linéaire de l'exploration et des donjons a l'ancienne.

    Après le reste, pas spécialement d'attente. Ça sera du cas par cas.

    senseisama Cyr s'est forgé la réputation d'un des gros fanboys du site, c'est une chose.

    Mais ceci dit, respecte toi un peu au lieu d'en faire des caisses à son sujet vu que t'es bizarrement arrivé le lendemain du ban def d'un cassos nommé Playshtayshen et que tes interventions sont étrangement le copié collé des siennes, avec un niveau de médiocrité rarement vu depuis plus de 10 ans ici.

    liquidus shanks
    ducknsexe posted the 01/05/2026 at 06:23 PM
    51love faut aussi compté désormais sur les deux petit nouveau que nintendo viens d'acquérir, peut être une surprise de l'un deux.

    Nintendo Studio Singapor
    Shiver Entertainment
    masharu posted the 01/05/2026 at 06:32 PM
    ducknsexe Ce sont des studios de soutien, faut rien s'attendre de spécial.
    vonkuru posted the 01/05/2026 at 06:43 PM
    escobar
    cyr posted the 01/05/2026 at 06:45 PM
    jenicris je déteste la ps5, si tu veux. On déteste un catalogue, rarement une machine en elle même.

    J'aime pas le design, il esr vrai, et la couleur de la ps5. Mais j'ai eu une ps3 slim et j'ai encore ma ps4 day one.

    Après pour les jeux ps5 exclusif, aucun ne m'attirent, c'est pas mes goûts.

    Mais forcément, vous vous êtes attachés a mon étiquette, que quoi je dise, vous prenez ça pour une attaque....n

    Alors que soyons sérieux, la ps5 arrive a la fin, donc c'est pas maintenant que je vais me soucier de cette consoles .

    Enfin sauf surprise sortie de nul part exclusif, tiers ou sony.

    Mais bon vu le timing, ...je crois que c'est mort
    Et ce que j'ai dénoncé au début de la gen, c'est malheureusement concrétiser au final....

    Si sony demande sort le ps vr 3, y en a encore qui vont y aller les 2 pieds devant, alors qu'on sait que sony en a rien a faire...

    D'ailleurs on entends plus parler de la Vr. Je dois être le seul a en parler ironiquement...
    chreasy97 posted the 01/05/2026 at 06:49 PM
    Xeno 4 en teaser fin 2026 pour sortie en septembre 2027.
    senseisama posted the 01/05/2026 at 06:52 PM
    hypermario l'avocat du diable. Manquait plus que lui
    senseisama posted the 01/05/2026 at 06:53 PM
    51love lâche moi avec cette histoire de compte double. Change de disque
    jenicris posted the 01/05/2026 at 07:00 PM
    cyr la fin de la PS5 si tu veux
    Mais c'est loin, très loin d'être le cas

    En même temps a force de répéter sans cesse que la PS5 est daubé on commence a le savoir venant de ta part!
    janolife posted the 01/05/2026 at 07:18 PM
    Les 2 Zelda HD m’iraient très bien, ensuite, je veux un nouveau F-Zero, un nouveau Pilotwings et un Mario Galaxy 3
    cyr posted the 01/05/2026 at 07:19 PM
    jenicris 24 mois. Au maximum. On en reparle mi 2027, lors du reveal, pour une sortie possiblement fin 2027, ou fin 2028. Selon ce que Microsoft aura choisi comme timing.
    jenicris posted the 01/05/2026 at 07:33 PM
    cyr ou plus. Ca parle d'un report plus que probable d'ailleurs
    Et le cross gen va durer des plombes de toute façon
