profile
Nintendo
164
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6046
visites since opening : 10334509
nicolasgourry > blog
all
L'espoir fait vivre ! Un remake que beaucoup aimeraient : Zelda : O.O.T


Pour les 40 ans de la licence Zelda, ça serait cool, sur un malentendu, on sait jamais.
https://www.youtube.com/watch?v=q33ut2B3PmY
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, kevinmccallisterrr
    posted the 01/05/2026 at 12:55 PM by nicolasgourry
    comments (24)
    amario posted the 01/05/2026 at 12:59 PM
    Laissez OOT tranquille. Le jeu a fait son temps
    ouroboros4 posted the 01/05/2026 at 01:00 PM
    Perso j'aime pas ce rendu
    Cela donne un côté "trop réaliste" au jeu d'origine, cela lui enlève son cachet d'époque
    beyondgood074 posted the 01/05/2026 at 01:01 PM
    Je n'aime pas non plus !
    Pour info, si certains veulent retrouver OoT dans des meilleurs conditions, il existe le decomp du jeu, auquel il est possible d'appliquer plusieurs mods, le 16/9ème, la camera libre au stick droit, les textures packs, et croyez moi ca rends le jeu TELLEMENT plus agréable.
    giru posted the 01/05/2026 at 01:02 PM
    Ca me semble clair qu'ils vont annoncé OoT Remake dans les mois à venir... mais je vois déjà arriver toutes les critiques disant que les projets de fans sur YT sont mieux que ce que Nintendo va proposer

    Je pense pas qu'ils iront vers un style aussi "réaliste" que l'original, mais probablement vers une esthétique plus proche de BotW/TotK... plus animé donc. Peut être quelque chose entre les 2.

    Dans tous les cas, ça ne ressemblera clairement pas à des niveaux développés sous Unreal Engine 5 qui tournent sur des bécanes infiniment plus puissantes que la Switch 2 et sans les contraintes d'un jeu réel.
    sonilka posted the 01/05/2026 at 01:03 PM
    J'ai toujours trouvé la plupart des travaux de ce genre infâme niveau DA. Ca ne colle en rien à l'ambiance et au style de OoT.

    Concernant les 40 ans, je m'attends à rien et surtout pas à un remake de OoT. Faut arrêter de réclamer des remakes à tout va surtout que ce dernier est toujours parfaitement jouable aujourd'hui (en plus de plein de possibilités avec les mods pour rendre l'expérience encore meilleure).
    beyondgood074 posted the 01/05/2026 at 01:06 PM
    Perso une DA que je trouverais magnifique pour un remake ca serait celle ci (fan made pour Majora's Mask) :

    https://www.youtube.com/watch?v=q_0JDfMYA8M&t=35s
    guiguif posted the 01/05/2026 at 01:07 PM
    J’espère vraiment un remake de OoT, un vrai bon Zelda comme on n'en aura plus à cause de la formule BOTW.
    nicolasgourry posted the 01/05/2026 at 01:09 PM
    beyondgood074 giru
    J'aimerais bien un Zelda (remake ou pas d'ailleurs) avec des graphismes comme ça.
    https://www.youtube.com/watch?v=c6kMrMpy8Sc
    beyondgood074 posted the 01/05/2026 at 01:14 PM
    nicolasgourry Je valide ca serait génial ouais, mais je vois pas Nintendo aller là dedans, trop original et créatif
    adamjensen posted the 01/05/2026 at 01:14 PM
    Je ne suis pas très fan de jeux Nintendo ou Zelda (même si j'en ai apprécié certains, dont celui-ci, que j'ai fait pour la première fois sur GameCube), mais un remake d'Ocarina of Time serait génial et se vendrait grave.
    Et ce serait beaucoup mieux que les deux derniers faux Zelda qu'ils ont sortis.
    D'ailleurs, ils ont déjà fait pas mal de remakes d'autres Zelda, c'est donc étonnant qu'ils n'aient pas encore fait de Vrai Remake de celui-là, car il se vendrait en masse.
    Un Remake de celui là pourrait même, "peut-être", me faire acheter une de leur consoles de merde, car après la Gamecube, je n'ai pas vu de Vrai Console Nintendo qui valait le coup.
    kambei312 posted the 01/05/2026 at 01:16 PM
    Non merci
    beyondgood074 posted the 01/05/2026 at 01:21 PM
    Adamjensen il y a eu un vrai remake de celui ci sur 3DS.
    adamjensen posted the 01/05/2026 at 01:24 PM
    beyondgood074
    Je suis au courant pour celui là, mais perso, je le considère pas comme un Vrai Remake.
    dokidokii posted the 01/05/2026 at 01:25 PM
    J'aimerais un remake de OOT plus que tout autre remake.

    Mais clairement pas comme cette horreur visuelle sous Unreal Engine. La version N64 est bien plus belle.

    Le rendu UE4/UE5 donne un côté bien trop générique à l'éclairage.
    Zelda se doit de garder un moteur unique.
    beyondgood074 posted the 01/05/2026 at 01:27 PM
    Adamjensen : Oui c'est presque plus un portage au final
    Dokidokii : C'est pas tant Unreal le soucis, si tu regardes j'ai partagé un fan remake Unreal qui rend largement mieux et plus adapté à du Zelda.
    Le soucis c'est surtout les assets très génériques et les shaders Unreal vu et revu, mais si tu met les mains dans le cambouis tu peux faire un truc bien plus joli et personnel.
    ducknsexe posted the 01/05/2026 at 01:35 PM
    Un Zelda Oot ou MM dans un ton realiste. Tout en gardant la melancolie des anciens zelda.
    thelastone posted the 01/05/2026 at 01:36 PM
    Beyondgood074 Exactement le remake 3ds est excellent en plus donc c'est bon il peuvent peut être juste le porter hors 3ds
    dokidokii posted the 01/05/2026 at 01:40 PM
    beyondgood074 même dans la vidéo que t'as partagé je reconnais cet éclairage générique et plat, j'aime vraiment pas
    nicolasgourry posted the 01/05/2026 at 01:45 PM
    thelastone car c’est bien un remake (il y a un remake officiel et un non officiel, mais ceux qui sont officiels restent toujours de vrais remakes). Après, il correspond à un support, donc forcément, tu ne peux pas avoir un rendu comme la vidéo de l'article ; il faut comparer ce qui est comparable.
    cyr posted the 01/05/2026 at 01:56 PM
    Je préfère voir le remake de twilight princesse.....


    Il faut laisser au passer 2 monument, qui pour nous sont important
    Mais pour la jeune génération, c'est des crise de nerf assuré.

    Déjà j'ai vu que certains ce plaigner du système de sauvegarde de metroid prime 4....ben quoi c'est un metroid prime.
    Bon par contre j'ai essayer hier en portable, je peux pas.
    C'est bien mieux fichu sur ma télé. Donc ça sera only docker pour mp4
    rogeraf posted the 01/05/2026 at 01:59 PM
    Moi vouloir Bubsy 3D Remake ou Demake
    marcelpatulacci posted the 01/05/2026 at 02:09 PM
    Tous les grands jeux au gameplay mal vieillit mérite un remaster deluxe au minimum.

    J'aimerais beaucoup que mon fils ou ma fille découvre OOT, la version 3DS est sympa mais je préfére le grand écran.

    rogeraf
    edgar posted the 01/05/2026 at 02:23 PM
    J’espère aussi un remake, de même que pour MM.

    Franchement la formule BOTW c’était sympa à l’époque, mais j’ai vraiment plus envie de m’aventurer là-dedans, d’ailleurs j’ai toujours pas fait TOTK, et honnêtement je ne sais pas si je vais y toucher un jour.
    flom posted the 01/05/2026 at 02:30 PM
    Zelda Oot n a pas besoin de remake
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo