obi69
name :
Final Fantasy VII Rebirth
platform :
Playstation 5
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
other versions :
PC
profile
obi69
obi69
FFVII Rebirth, très sympa le piano
Je découvre le jeu que maintenant mais le mini jeu du piano a l'air hyper complet !
Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec !
Et vous? Qu'en avez vous pensé?
posted the 01/03/2026 at 04:25 PM by obi69
obi69
comments (5)
5
)
adamjensen
posted
the 01/03/2026 at 04:29 PM
J'avais bien aimé et j'avais passer pas mal de temps à faire le perfect dans la difficulté la plus dur dans toutes les musiques. Sauf pour la dernière musique où je n'ai pas réussi le perfect.
Sinon même si ce n'était pas le meilleur, le mini jeu était pas trop mal.
opthomas
posted
the 01/03/2026 at 05:20 PM
J'attends toujours de voir des vidéos de ce piano avec ces son issues de classiques. Genre Mozart.
fan2jeux
posted
the 01/03/2026 at 05:31 PM
il est super dur ce jeu
ouroboros4
posted
the 01/03/2026 at 06:10 PM
Moi aussi j'ai adoré
Plus que Queen's Blood en faite
brook1
posted
the 01/03/2026 at 06:19 PM
un des meilleurs mini jeu avec Queen's Blood
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
