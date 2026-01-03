profile
Final Fantasy VII Rebirth
25
Likers
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1188
visites since opening : 1947101
obi69 > blog
all
FFVII Rebirth, très sympa le piano
Je découvre le jeu que maintenant mais le mini jeu du piano a l'air hyper complet !

Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec !

Et vous? Qu'en avez vous pensé?

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/03/2026 at 04:25 PM by obi69
    comments (5)
    adamjensen posted the 01/03/2026 at 04:29 PM
    J'avais bien aimé et j'avais passer pas mal de temps à faire le perfect dans la difficulté la plus dur dans toutes les musiques. Sauf pour la dernière musique où je n'ai pas réussi le perfect.
    Sinon même si ce n'était pas le meilleur, le mini jeu était pas trop mal.
    opthomas posted the 01/03/2026 at 05:20 PM
    J'attends toujours de voir des vidéos de ce piano avec ces son issues de classiques. Genre Mozart.
    fan2jeux posted the 01/03/2026 at 05:31 PM
    il est super dur ce jeu
    ouroboros4 posted the 01/03/2026 at 06:10 PM
    Moi aussi j'ai adoré
    Plus que Queen's Blood en faite
    brook1 posted the 01/03/2026 at 06:19 PM
    un des meilleurs mini jeu avec Queen's Blood
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo