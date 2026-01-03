accueil
profile
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
6675
visites since opening :
12159302
guiguif
> blog
all
Jeu Fini
Dossiers
Ces trois pépites de la Wii que Nintendo ne veut toujours pas ressortir
Au lieu de ressortir pour la 5eme fois Xenoblade.
Bonus non Nintendo
tags :
5
Likes
Who likes this ?
megadeth
,
legato
,
kibix
,
newtechnix
,
kisukesan
posted the 01/03/2026 at 02:09 PM by
guiguif
comments (
29
)
sandman
posted
the 01/03/2026 at 02:17 PM
4 bons jeux effectivement, mais qui n'ont pas bien marchés je crois à l'époque, donc peu d'interet de les ressortir...
Et faudrait faire un sacré boulot de refonte des jeux, parce que lisser un jeu wii, ca risque de piquer.
Mention spéciale à fragile dreams que j'ai toujours, un très bon univers, mais faut refaire le gameplay, c'était deja bien archaique à l'époque.
vyse
posted
the 01/03/2026 at 02:17 PM
Pandoras tower et sin and punishement clairement ; ils sont excellents dans leurs exécution tt fonctionne ; 'es 2 autres en revanche non Merci ; laissons les au placard
senseisama
posted
the 01/03/2026 at 02:19 PM
Ça se vend pas. C'est normal qu'il les resort pas
guiguif
posted
the 01/03/2026 at 02:22 PM
senseisama
Si les ventes des originaux comptaient dans la prod d'un remaster/remake, un tas de jeux ne ressortirait jamais.
vyse
noishe
posted
the 01/03/2026 at 02:25 PM
Il me semble que Sakaguchi avait dit qu'il n'était pas intéressé pour re-sortir ses anciens jeux de Mistwalker comme The Last Story, ou même Lost Odyssey et Blue Dragon, ce qui est bien dommage. Y'a que la licence Terra Battle qui l'intéressait à faire revenir comme c'est impossible d'y rejouer aujourd'hui
5120x2880
posted
the 01/03/2026 at 02:25 PM
Jamais réussi à rentrer dans Pandora et Last Story (pourtant avec tout le confort, undub, patch manette etc), mais c'est peut-être moi le problème, je retenterais un jour.
51love
posted
the 01/03/2026 at 02:28 PM
C'était des jeux sympathique oui, mais rien a voir avec Xenoblade 1 qui est un jeu culte, qui a sa sortie en 2010 a été une revelation pr bcp, et régulierement cité sur les shortlist des meilleurs jeux de son genre par les amateurs du genre.
Normal que Nintendo ait continué a miser sur la popularité de Xenoblade 1, les autres malheureusement, a part S&P, passeraient probablement inaperçu.
thejoke
posted
the 01/03/2026 at 02:30 PM
J'attends muramasa perso
vyse
posted
the 01/03/2026 at 02:30 PM
5120x2880
Pandora souffre un peu d'un gameplay bta dépassé ; mais le concept était si frais, la DA j'ai adoré, la musique aussi ! C'était un peu l'époque où on s'inspirait des univers de Matsuno mais je peux comprendre la difficulté de rentrer dedans. The Last Story c'est tout a fait normal ! Il est naz, son système de combat est original mais je ne l'ai pas trouvé amusant pour un sou ..
cyr
posted
the 01/03/2026 at 02:31 PM
guiguif
tu es sérieux quand tu parle de bon jeux?
Tu pense quoi de disaster day of je sais plus quoi?
Parfois les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais désolé tes titres sais soit on a apprécié, soit j'ai pas aimé.
Perso je mettrais un 6/10 , peut-être un 7/10 pour pandora tower (il cote pas mal celui la?)
En rpg il y a xenoblade. Que je préfère largement. A ta liste.
Mais les goûts et les couleurs......surtout qu'ils on mal vieilli.
forte
posted
the 01/03/2026 at 02:33 PM
Achetés et finis D1 pour The Last Story et Pandora (et toujours chez moi d'ailleurs) et c'était vraiment 2 bons RPG. Pandora devient répétitif à partir de la 6ème tour, mais The Last Story vaut clairement le coup, surtout pour le coté "esprit d'équipe"
zekk
posted
the 01/03/2026 at 02:34 PM
The last story c'est de loin mon Mistwalker préféré ( je dois encore faire le dernier)
amario
posted
the 01/03/2026 at 02:37 PM
Pandora une pépite
guiguif
posted
the 01/03/2026 at 02:40 PM
noishe
Après je ne sais pas si il a son mot a dire vu que la license appartient a Nintendo
cyr
tu es sérieux quand tu parle de bon jeux?
Je parle bien de Nintendo et toi tu viens chouiner ? Les temps changent
ganon29
posted
the 01/03/2026 at 02:40 PM
C'est pas Nintendo, mais Muramasa aussi
masharu
posted
the 01/03/2026 at 02:40 PM
- Sauf retournement, Mistwalker en a fini avec les projets de cet envergure donc même l'idée d'un portage HD par le studio semble peu probable. Nintendo pourrait commissionner un autre studio, mais à quel prix ? C'est une pépite mais loin d'être un jeu qui vaille la peine commercialement.
- La même chose pour Pandora's Tower, c'est d'ailleurs le seul jeu de cette trempe de Ganbarion. Le studio ne fait que de la sous-traitance et touche à des IP hors JV dont One Piece donc là aussi, pas de miracle.
- 2 jeux pour la série Sin and Punishment, Treasure qui est encore actif mais je crois que le studio n'est plus en taille de travailler sur un tel projet. Ça dépendra de Nintendo mais bon c'est comme Golden Sun les priorités sont ailleurs.
masharu
posted
the 01/03/2026 at 02:43 PM
angelsduck
Nope Nintendo possède bien la marque The Last Story, le software et la marque sont bien a eux (tout comme Microsoft possède Lost Odyssey).
flom
posted
the 01/03/2026 at 02:43 PM
J ai ces 4 jeux sur Wii. Perso je me vois que 2 chef d oeuvre. Le jeunde sakaguchi et sin and punishment 2
cyr
posted
the 01/03/2026 at 02:45 PM
guiguif
ben apres si tu aime ce que j'apprécie moyennement, et inversement, je pense ue tous s'explique.
On ne peut pas être d'accord.
Je dit bleu, tu dira rouge, je dirais porsche, tu dira Ferrari, chien et chat
Mais c'est bien il faut de tous pour faire un monde.
Si tous le monde s'habiller pareil, aller voir le même film, joué au même jeux, avoir les même avis.....je crois que je jouerais a la roulette russe. Car ça serais un cauchemar (pour moi)
zekk
posted
the 01/03/2026 at 02:48 PM
cyr
c'est quoi le but de ton intervention ici ?
ducknsexe
posted
the 01/03/2026 at 02:50 PM
Je suis d accord avec
guiguif
ce sont tous de bon jeux. Jai la plupart de ces jeux en collector
guiguif
posted
the 01/03/2026 at 02:52 PM
cyr
toujorus aussi chelou mec
newtechnix
posted
the 01/03/2026 at 03:07 PM
guiguif
Très bonne liste.
Le Pandora Tower ets une merveille pour toute personne aimant les Metroidvania.
The Last Story a un système de combat au top, j'ai été un peu déçu que le jeu soit quasiment que dans une grande ville, il était un peu trop costaud visuellement pour la wii donc un remarster/remake serait vraiment lui rendre justice.
Fragile Dream a pour lui une da originale et une musique fabuleuse, une histoire un peu triste voir glauque...il avait quelques problèmes de gameplay qui trahissaient un budget limité mais quand on parle d'une nouvel ip.
Sin'n Punishement est sympa en effet.
shambala93
posted
the 01/03/2026 at 03:19 PM
J’avais adoré a l’époque mais je ne dirai pas que ce sont des pépites.
J’avais préféré Lost Odyssey sur 360.
jf17
posted
the 01/03/2026 at 03:19 PM
Moi je veux le remake de dissater of crisis
ziggourat
posted
the 01/03/2026 at 03:21 PM
Tellement d'accord avec
guiguif
ce serait tellement bien de revoir ces licences. Elles étaient toutes les trois de grandes qualités en plus d'apporter de la fraîcheur dans le catalogue de Nintendo.
Et pour Fragile Dreams c'était un vrai coup de coeur aussi, même si le jeune tait rempli de défaut, il avait un charme indéniable grâce à son ambiance particulièrement onirique.
Ça manque tous ces jeux
mooplol
posted
the 01/03/2026 at 03:32 PM
Je les acheterais par curiosité mais ils preferent des portages plus faciles
kisukesan
posted
the 01/03/2026 at 03:40 PM
Il manque Zack and Wiki !
derno
posted
the 01/03/2026 at 03:45 PM
fragile dreams avait une bonne ambiance mais niveau gameplay c'était compliqué....à moins d'adorer les armes qui se brise en 3 coups
