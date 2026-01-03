- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 798
visites since opening : 2379401
marchand2sable > blog
Resident Evil Requiem a franchi la barre des 4 millions de wishlists sur Steam


Capcom a de nouveau tenu à remercier les utilisateurs Steam après avoir franchi le cap symbolique des 4 millions de wishlists. L’attente autour du reveal de Leon, ainsi que sa présentation officielle, semblent avoir donné un sérieux coup de boost à ces chiffres.

À titre de comparaison, aucun Resident Evil récent n’avait atteint un tel score à ce stade, et c’est également bien au-dessus des 2,9 millions de wishlists enregistrées par Monster Hunter Wilds, la dernière grosse sortie de Capcom l’an passé. Une performance d’autant plus notable que la communication autour de Resident Evil Requiem reste volontairement mesurée, se concentrant essentiellement sur les premières heures du jeu.

De nombreuses zones d’ombre subsistent encore, mais un Resident Evil Showcase est toujours prévu ce mois-ci. Capcom a d’ores et déjà confirmé que du gameplay de Leon y sera montré de manière plus approfondie. Il est toutefois peu probable que l’événement se concentre uniquement sur Requiem. Un teaser du prochain film live, attendu pour septembre 2026, n’est pas à exclure, tout comme une éventuelle surprise liée à l’anniversaire de la saga.

Certaines rumeurs de fans, sans sources concrètes, évoquent également une possible réédition des Resident Evil Outbreak, alimentées par la présence d’Alyssa dans le neuvième opus de la saga et l'annonce d’un nouveau film CGI. Rien d’officiel à ce stade, mais le programme peut être chargé.

Reste désormais à attendre une date officielle pour ce Showcase afin d’y voir plus clair.
    tags : steam resident evil capcom leon leon s kennedy resident evil showcase resident evil 9 resident evil requiem resident evil requiem news re9 news resident evil requiem leon resident evil requiem new infos resident evil 9 nouvelles infos
    5
    Likes
    Who likes this ?
    rendan, yukilin, kevinmccallisterrr, adamjensen, link49
    posted the 01/03/2026 at 11:58 AM by marchand2sable
    comments (6)
    icebergbrulant posted the 01/03/2026 at 12:37 PM
    On voit que le titre du jeu est mal choisi vu que ce "Requiem" va se transformer en "Hymne" des ventes
    marcelpatulacci posted the 01/03/2026 at 01:12 PM
    Je vais avoir honte de le prendre D1 sachant qu'une version GOTY va arrivé plus tard.
    adamjensen posted the 01/03/2026 at 01:20 PM
    Ce sera probablement l'épisode le plus vendu de la saga, ou l'un des plus vendu.
    guiguif posted the 01/03/2026 at 01:32 PM
    Leon effect, what else ?
    vyse posted the 01/03/2026 at 01:54 PM
    marcelpatulacci je suis un pigeon je vais l'acheter 2x..
    marcelpatulacci posted the 01/03/2026 at 03:02 PM
    vyse pareil put1...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo