Capcom
a de nouveau tenu à remercier les utilisateurs Steam
après avoir franchi le cap symbolique des 4 millions de wishlists
. L’attente autour du reveal
de Leon
, ainsi que sa présentation officielle, semblent avoir donné un sérieux coup de boost à ces chiffres.
À titre de comparaison, aucun Resident Evil
récent n’avait atteint un tel score à ce stade, et c’est également bien au-dessus des 2,9 millions de wishlists
enregistrées par Monster Hunter Wilds
, la dernière grosse sortie de Capcom
l’an passé. Une performance d’autant plus notable que la communication autour de Resident Evil Requiem
reste volontairement mesurée, se concentrant essentiellement sur les premières heures du jeu.
De nombreuses zones d’ombre subsistent encore, mais un Resident Evil Showcase
est toujours prévu ce mois-ci. Capcom
a d’ores et déjà confirmé que du gameplay
de Leon
y sera montré de manière plus approfondie. Il est toutefois peu probable que l’événement se concentre uniquement sur Requiem
. Un teaser du prochain film live, attendu pour septembre 2026, n’est pas à exclure, tout comme une éventuelle surprise liée à l’anniversaire de la saga.
Certaines rumeurs de fans, sans sources concrètes, évoquent également une possible réédition des Resident Evil Outbreak
, alimentées par la présence d’Alyssa dans le neuvième opus de la saga et l'annonce d’un nouveau film CGI
. Rien d’officiel à ce stade, mais le programme peut être chargé.
Reste désormais à attendre une date officielle pour ce Showcase
afin d’y voir plus clair.