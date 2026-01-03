Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Ps5] PlayStation a listé 18 jeux "incontournables" qui sortiront début 2026 !


Avec tous les excellents titres que 2025 nous a offerts, difficile de lâcher la manette sans fil DualSense ces douze derniers mois. Quel que soit votre genre de prédilection, vous avez sans doute été comblé, que ce soit par des blockbusters à gros budget comme Death Stranding 2: On the Beach et Ghost of Yōtei, ou des classiques instantanés tels que Hollow Knight: Silksong et Clair Obscur: Expedition 33.

Bien sûr, 2026 aura fort à faire pour être à la hauteur, mais même ses premiers mois réservent de belles surprises sur PS5 et PS4. Préparez vos listes de souhaits, ça va être intense !

Source : https://blog.playstation.com/2026/01/02/18-most-wanted-games-of-early-2026/
    posted the 01/03/2026 at 05:28 AM by link49
    raioh posted the 01/03/2026 at 06:28 AM
    burningcrimson posted the 01/03/2026 at 06:35 AM
    jenicris posted the 01/03/2026 at 07:19 AM
    Trop de jeux
    link49 posted the 01/03/2026 at 07:22 AM
    Perso, ma Ps5 va hiberner jusqu'au 30 avril.
    azerty posted the 01/03/2026 at 07:46 AM
    Moi ça sera Crimson Desert et peut être Monster Hunter Stories 3. C'est tout.
    dooku posted the 01/03/2026 at 08:02 AM
    Pragmata, resident et Yakuza 3. Le reste on verra
    badeuh posted the 01/03/2026 at 08:20 AM
    Février et avril seront chargés, mais si je n'achèrerai pas tout sur PS5 (au moins Nioh, RE9, Pragmata et Saros)
    narustorm posted the 01/03/2026 at 08:32 AM
    Un début d'année de malade ma ps5 tourne enfin !
    Sa sera Re, monster hunter, DQ , fatal frame.
    Je savais pas qu'il yavait une date pour dynastie 3 top a voir si version physique ya .
    supasaiyajin posted the 01/03/2026 at 08:48 AM
    Ah bon ? Je croyais qu'il n'y avait pas de jeux pourtant.
    jackfrost posted the 01/03/2026 at 08:53 AM
    Rien en day one pour ma part, inutile de se précipiter.
    hibito posted the 01/03/2026 at 08:56 AM
    On est d'accord que tout sort sur PC ?
    shambala93 posted the 01/03/2026 at 09:11 AM
    Seven deadly sins ? Un vieux gasha ?? Sérieux ?
    hyoga57 posted the 01/03/2026 at 09:27 AM
    jenicris Il y en a pas mal qui sont inintéressants aussi.
    cyr posted the 01/03/2026 at 09:38 AM
    Super, mais visiblement si tu a une xbox série, les gens vont en profiter aussi.
    Et quelque rare titre de cette liste sort aussi sur switch2 et j'oublie le pc....

    Drôle de stratégie.
    link49 posted the 01/03/2026 at 09:41 AM
    hibito Il me semble que Saros est une exclue ps5. Le reste...
    djfab posted the 01/03/2026 at 09:49 AM
    Cyr : ça montre qu'il y a beaucoup de gros jeux à sortir sur PS5 les 4 premiers mois de 2026, c'est simple ! De plus, même si la plupart sortent sur XBox et PC, ce n'est pas le cas de tous non plus (Nioh 3 et Saros ne sortent pas sur XBox, Saros pas sur PC). Et je pense que ceux qui n'ont qu'une PS5, ils en ont rien à faire que la plupart des jeux sortent aussi ailleurs, ils sont content d'avoir des jeux en quantité et qualité.
    metroidvania posted the 01/03/2026 at 09:58 AM
    Machine indispensable si on est pas pc gamer .
    thelastone posted the 01/03/2026 at 10:12 AM
    A part dragon quest crimson desert et re (ce qui est déjà pas mal ) le reste ne m'intéresse pas où plus tard (nioh j'ai les deux premiers a faire et first light a voir)
    lafibre posted the 01/03/2026 at 10:14 AM
    mizuki posted the 01/03/2026 at 10:24 AM
    Yakuza 3 est même pas dans la liste alors qu’il y a un vieux gâcha tout pourrit, aucun respect
    guiguif posted the 01/03/2026 at 10:26 AM
    La PS5 va chauffer a partir de fin Janvier
    jenicris posted the 01/03/2026 at 10:37 AM
    hyoga57 marrant comment les tiers comptent plus ou moins selon la plateforme surtout
    hyoga57 posted the 01/03/2026 at 10:55 AM
    jenicris Comment ça ?
