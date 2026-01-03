Avec tous les excellents titres que 2025 nous a offerts, difficile de lâcher la manette sans fil DualSense ces douze derniers mois. Quel que soit votre genre de prédilection, vous avez sans doute été comblé, que ce soit par des blockbusters à gros budget comme Death Stranding 2: On the Beach et Ghost of Yōtei, ou des classiques instantanés tels que Hollow Knight: Silksong et Clair Obscur: Expedition 33.
Bien sûr, 2026 aura fort à faire pour être à la hauteur, mais même ses premiers mois réservent de belles surprises sur PS5 et PS4. Préparez vos listes de souhaits, ça va être intense !
Source : https://blog.playstation.com/2026/01/02/18-most-wanted-games-of-early-2026/
tags :
posted the 01/03/2026 at 05:28 AM by link49
Sa sera Re, monster hunter, DQ , fatal frame.
Je savais pas qu'il yavait une date pour dynastie 3 top a voir si version physique ya .
Et quelque rare titre de cette liste sort aussi sur switch2 et j'oublie le pc....
Drôle de stratégie.