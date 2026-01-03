profile
Jamais je n'ai vu une console avec autant de problème
De ma vie de gamer, je n'ai jamais vécu une console avec autant de problème en six mois. Et vous?

Le mois prochain, Stardew Valley fêtera officiellement ses 10 ans. Et on peut dire qu'il n'aura jamais connu une telle popularité. Disponible sur quasiment tous les supports imaginables, il s'est d'ailleurs offert une mise à niveau surprise sur Nintendo Switch 2 fin décembre. Un nouveauté qui avait tout d'un beau cadeau de Noël, à ceci près que cette version n'est pas tout à fait au point.

En effet, la version Switch 2 de Stardew Valley rencontre quelques problèmes. Le créateur a donc averti toutes celles et ceux qui joueraient sur la nouvelle console de Nintendo : le système de craft peut rencontre de sévères bugs. Certains en ont malheureusement fait les frais, constatant que la réalisation de plusieurs recette de fabrication en particulier vidait leur inventaire. Il est donc préférable, conseille Eric Barone, de n'avoir que les ingrédients nécessaires sur vous au moment de fabriquer quelque chose. Pour plus de garanti, évitez aussi d'utiliser l'établi, avertit-il.
    posted the 01/03/2026 at 12:40 AM by senseisama
    comments (7)
    burningcrimson posted the 01/03/2026 at 12:54 AM
    C'est pas la console en elle-même mais plutôt les devs qui nous sortent des portages à l'arrache même si j'avoue que niveau hardware c'est pas toujours la joie. J'ai reçu ma console avec une batterie défectueuse par exemple.
    ducknsexe posted the 01/03/2026 at 12:55 AM
    Le problème viens du développeur et il le dit clairement il a assurer que cette version est pas tout a fait au point

    il assure qu'une mise à jour sera « bientôt disponible » pour régler le bug de craft. Elle permettra aussi d'optimiser davantage le gameplay à la souris sur la nouvelle console de Big N
    senseisama posted the 01/03/2026 at 01:00 AM
    burningcrimson ducknsexe mais 90% des jeux et portage ont des problèmes. Un moment donné c'est le hardware qui complique les choses. Borderlands par exemple étais présenté avant la sortie de la console tout comme cyberpunk, zt pourtant retardé parce qu'il rencontre des problèmes
    tripy73 posted the 01/03/2026 at 01:04 AM
    senseisama : le retard de Borderlands est dû à l'état catastrophique du jeu en lui-même au lancement et sur toutes les plateformes (fuite de mémoire), ils ont juste préféré finir le jeu correctement avant de le sortir sur Switch 2.
    senseisama posted the 01/03/2026 at 01:10 AM
    tripy73 mais tout les jeux sortie pas fini. Mais ils le sorte quand même dans un état acceptable jouable et au fur et à mesure il le mettent a jour. Donc l'excuse de "on la retardé pour bla bla bla" c'est de la flûte. C'est le hardware qui est catastrophique
    ducknsexe posted the 01/03/2026 at 01:11 AM
    senseisama faux 97% des jeux switch 2 tournent très bien. Pour borderland sur Switch 2 sont des cas spéciaux, pas la norme. Et dit toi bien que Stardew Valley tourne aussi tres bien sur la switch 1 tu crois que la switch 2 qui est 100 fois plus puissante aurais du mal a le faire tourner
    senseisama posted the 01/03/2026 at 01:12 AM
    ducknsexe c'est vraiment pas une question de puissance mon chou
