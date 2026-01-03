De ma vie de gamer, je n'ai jamais vécu une console avec autant de problème en six mois. Et vous?



Le mois prochain, Stardew Valley fêtera officiellement ses 10 ans. Et on peut dire qu'il n'aura jamais connu une telle popularité. Disponible sur quasiment tous les supports imaginables, il s'est d'ailleurs offert une mise à niveau surprise sur Nintendo Switch 2 fin décembre. Un nouveauté qui avait tout d'un beau cadeau de Noël, à ceci près que cette version n'est pas tout à fait au point.



En effet, la version Switch 2 de Stardew Valley rencontre quelques problèmes. Le créateur a donc averti toutes celles et ceux qui joueraient sur la nouvelle console de Nintendo : le système de craft peut rencontre de sévères bugs. Certains en ont malheureusement fait les frais, constatant que la réalisation de plusieurs recette de fabrication en particulier vidait leur inventaire. Il est donc préférable, conseille Eric Barone, de n'avoir que les ingrédients nécessaires sur vous au moment de fabriquer quelque chose. Pour plus de garanti, évitez aussi d'utiliser l'établi, avertit-il.