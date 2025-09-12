Apparement à cause du prix très volatile de la RAM, envisagerai de vendre une Steam Machine très entrée de gamme et vendu....sans RAM ni stockage !
https://www.notebookcheck.net/Leaker-suggests-barebones-Steam-Machine-with-399-price-to-address-DDR5-RAM-shortage.1180297.0.html
tags :
posted the 12/09/2025 at 07:50 PM by ouroboros4
Donc next tu as la porte grande ouverte
ton "?" ne suffit pas vu que tu sous entends que ca serait bien Valve qui envisagerai de faire cette offre alors que c est que des suppositions