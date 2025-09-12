profile
La Steam Machine à partir de 399 dollars?
Apparement à cause du prix très volatile de la RAM, envisagerai de vendre une Steam Machine très entrée de gamme et vendu....sans RAM ni stockage !

https://www.notebookcheck.net/Leaker-suggests-barebones-Steam-Machine-with-399-price-to-address-DDR5-RAM-shortage.1180297.0.html
    posted the 12/09/2025 at 07:50 PM by ouroboros4
    comments (6)
    kratoszeus posted the 12/09/2025 at 07:59 PM
    "Nevertheless, this view is based on his experience covering the industry, rather than specific leaks." next
    ouroboros4 posted the 12/09/2025 at 07:59 PM
    kratoszeus c'est pour ça que j'ai mis un "?"
    Donc next tu as la porte grande ouverte
    kratoszeus posted the 12/09/2025 at 08:03 PM
    ouroboros4 "envisagerai de vendre une Steam Machine très entrée de gamme et vendu....sans RAM ni stockage ! "


    ton "?" ne suffit pas vu que tu sous entends que ca serait bien Valve qui envisagerai de faire cette offre alors que c est que des suppositions
    ouroboros4 posted the 12/09/2025 at 08:07 PM
    kratoszeus si tu comprend pas le sens de ? Prochaine fois j'en mettrai plusieurs avec une balise rumeur histoire que tu sois content
    jenicris posted the 12/09/2025 at 08:24 PM
    C'est une hypothèse du leaker, une idée qu'il propose. Pas un leak de Valve
    skuldleif posted the 12/09/2025 at 08:32 PM
    non faut arreter de croire tout et n'importequoi
