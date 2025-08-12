« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
-Une Mise à jour gratuite pour The Alters est maintenant disponible.
-Death Howl sortira le 9 Décembre 2025 sur PC (demo dispo) / 19 Février 2026 sur PS5/XSX/Switch
-Une DLC "Fractured Utopias" payant pour The Frostpunk 2 est maintenant disponible.
-L'annonce d'une "ré-imagination" de Frostpunk 1886