[Rappel] 11 bit studios Digital Showcase / 19H


-Une Mise à jour gratuite pour The Alters est maintenant disponible.
-Death Howl sortira le 9 Décembre 2025 sur PC (demo dispo) / 19 Février 2026 sur PS5/XSX/Switch
-Une DLC "Fractured Utopias" payant pour The Frostpunk 2 est maintenant disponible.
-L'annonce d'une "ré-imagination" de Frostpunk 1886
https://www.youtube.com/watch?v=PvyQExHPdao
    posted the 12/08/2025 at 06:01 PM by nicolasgourry
