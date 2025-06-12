La sortie d'un nouveau Metroid est un événement rare, et après 18 ans d'attente depuis le dernier opus majeur de la série Prime, la quatrième aventure est enfin là. Pour marquer l'occasion, Metacritic a compilé tous les jeux Metroid de sa base de données afin de partager le Metascore de chaque titre (basé sur la moyenne des notes attribuées par la critique). Cela inclut non seulement les jeux Prime, mais aussi les spin-offs, les jeux Samus en 2D et les rééditions.
Bien sûr, certains titres manquent à l'appel, comme Metroid (NES, 1987), Metroid II: Return of Samus (Game Boy, 1991) et Super Metroid (SNES, 1994), tout simplement parce qu'ils sont sortis bien avant la création de Metacritic. À noter également que le Metascore de Metroid Prime 4: Beyond est basé sur la version Switch 2 du jeu. Voici le classement :
1. Metroid Prime (GameCube, 2002) - 97
2. Metroid Prime Remastered (Switch, 2023) - 94
3. Metroid Prime 2: Echoes (GameCube, 2004) - 92
4. Metroid Fusion (GBA, 2002) - 92
5. Metroid Prime 3: Corruption (Wii, 2007) - 90
6. Metroid: Zero Mission (GBA, 2004) - 89
7. Metroid Dread (Switch, 2021) - 88
8. Metroid Prime Hunters (DS, 2006) - 85
9. Metroid: Samus Returns (3DS, 2017) - 85
10. Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2, 2025) - 80
11. Metroid: Other M (Wii, 2010) - 79
12. Metroid Prime Pinball (DS, 2005) - 79
13. Metroid Prime: Federation Force (3DS, 2016) - 64
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/12/metacritic-shares-updated-list-of-every-metroid-game-ranked/
D'ailleurs j'ai aussi du mal à mettre les épisodes DS et 3DS avec le reste des prime. L'un étant (ramené à 2004) une dinguerie, l'autre une honte absolue.
Bref, le classement ramené à ce qui devrait être montre pour le moment que MP4 est bon dernier. Je ne suis pas sur de partager cet avis mais je ne l'ai pas fini, de plus MP2 et 3 ne sont pas frais dans mon esprit (je voulais refaire trilogy avant le 4, mais j'ai donné la priorité aux nouveautés HadèsII, Absolum, etc.).
Quand ça les arrange..
shinz0 le jeu n'est pas aussi mauvais que tout ce que l'on peut lire de la part des joueurs. Après une moyenne tournant autour de 16, c'est pas mal. Le jeu ayant trop de défaut pour prétendre à plus. Par contre le remake de SR avec une moyenne de 85 c'est 10 points de trop à mon sens.