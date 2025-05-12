accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
10
❤
Likers
Who likes this ?
aros
,
mickurt
,
link49
,
greggy
,
opthomas
,
djayce
,
danoxaeha
,
nicolasgourry
,
escobar
,
kevinmccallisterrr
name :
Metroid Prime 4 Beyond
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Retro Studios
genre :
FPS
other versions :
Switch
Switch 2
-
read the reviews
add a review
add a press review
profile
475
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
stardustx
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
sunnytime
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
draer
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
cyr
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
,
snave
,
sylphide
,
saram
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
18700
visites since opening :
31695700
link49
> blog
[Metroid Prime 4 : Beyond] Images maison, et c'est vraiment très beau
Je précise que je joues en mode portable uniquement. C'est vraiment très joli pour le moment graphiquement.
Source :
https://x.com/Archangel491/
tags :
3
Likes
Who likes this ?
djfab
,
pwyll
,
suzukube
posted the 12/05/2025 at 06:55 PM by
link49
comments (
33
)
ayakaxs
posted
the 12/05/2025 at 06:56 PM
Non
mrpopulus
posted
the 12/05/2025 at 06:58 PM
Non
bladagun
posted
the 12/05/2025 at 07:04 PM
Purée ! Ça existe encore l'aliasing !? Cent ans que j'ai pas écris ce mot.
Non
nspy
posted
the 12/05/2025 at 07:06 PM
bladagun
ou tu vois de l'aliasing sur ces screens ?
bladagun
posted
the 12/05/2025 at 07:08 PM
nspy
bah partout en faite
sauf si c'est les images
wadewilson
posted
the 12/05/2025 at 07:10 PM
Non
biboufett
posted
the 12/05/2025 at 07:11 PM
Link49
ton blog s'est fait hack ? que des articles sur GTA 6 sans queue ni tête c'est bizarre non ?
jaeg01
posted
the 12/05/2025 at 07:16 PM
Non
nspy
posted
the 12/05/2025 at 07:19 PM
bladagun
les images sont redimensionnées, en plein écran y'a pas un pet d'aliasing...
guiguif
posted
the 12/05/2025 at 07:21 PM
nspy
rien sur la derniere, yen a partout sur Samus
donpandemonium
posted
the 12/05/2025 at 07:21 PM
Oui, le jeu est joli esthétiquement parlant. C'est vrai. Mais techniquement, c'est un jeu Switch 1 à 60 fps : c'est à dire pas folichon, un peu au-dessus d'une Xbox 360.
La Switch 2 devrait te faire tourner ça en 4K natif finger in the nose, mais même pas : c'est en 1440p ( et ça se voit ).
Retro Studio a passé 6 ans à faire ce jeu, ils ont dû recevoir leur kit Switch 2 en fin 2024 comme tous les first party, ils allaient pas tout changer... Mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux quand même.
A faire sur Switch 1, comme chant du signe d'une belle console, qui est sur ce jeu exploitée à 100% de bien belle manière
djfab
posted
the 12/05/2025 at 07:25 PM
Moi je suis d'accord avec toi
link49
, le jeu est
très beau
, surtout quand on sait que c'est de la Switch1 en net ! Bravo Retro Studio.
J'y joue en
120 fps
, c'est hyper agréable cette fluidité parfaite ! Et du coup tout le temps très net, même lors de mouvements brusques.
Mais tu sais, ici il y a pas mal de
blasés
, même le magnifique Ghost of Yotei on va te dire que c'est pas ouf...
ratchet
posted
the 12/05/2025 at 07:26 PM
J’ai continué le jeu en fin d’après midi. Clairement pas, c’est pas folichon.
fiveagainstone
posted
the 12/05/2025 at 07:28 PM
Oui super beau, magnifique DA.
djfab
posted
the 12/05/2025 at 07:30 PM
donpandemonium
: "A faire sur Switch 1" : c'est sur, pourquoi faire le jeu dans une version nette quand on peut le faire dans une version floue !???
micheljackson
posted
the 12/05/2025 at 07:32 PM
J'aurais préféré voir des images en 4K de la version Switch 2.
amario
posted
the 12/05/2025 at 07:32 PM
Moi je suis dessus est je trouve ca super propres. Mais bon les gens...
losz
posted
the 12/05/2025 at 07:35 PM
Il y a de l'aliasing sur la plupart des jeux Switch 2, je capte pas pourquoi. Sur Hyrule Warriors c'est de la folie tellement il y en a, des années que j'en avais pas vu autant ca rend le jeu degueulasse.
Dans MP4, il y a quelques passages où ca pique, notamment quand on retourne à la base il y a un plan vraiment dégueulasse quand on prend l'espèce de navette. Mais sinon, ca reste assez soft quand même.
kraken
posted
the 12/05/2025 at 07:36 PM
donpandemonium
Faut arreter avec le un peu au dessus d'une 360. dire que la switch est uniquement un peu au dessus d'un 360, c'est comme dire que la Xbox était juste un peu au dessus d'une Dreamcast.
ou qu'un PS4pro c'est juste un peu au dessus d'un PS4
la switch, elle arrive a faire tourner Kingdom come et Hogward Legacy dans des version ultra correct à des km des plus beau jeux 360.
Et les Zelda ou les Xenoblade, même chose, ça te fume la 360 mais d'une force.
fiveagainstone
posted
the 12/05/2025 at 07:37 PM
micheljackson
Je crois que les captures d'écrans sont limités à 1080p de toute façon.
ducknsexe
posted
the 12/05/2025 at 07:44 PM
Oui tres beau
et l ambiance et fou
donpandemonium
posted
the 12/05/2025 at 07:44 PM
Djfab
Pour éviter de payer 10 euros une mise à jour qu'un stagiaire en première année de programmation pourrait faire en moins d'une semaine ?
Pour rendre hommage à la Switch 1 ?
Pour jouer à une version du jeu qui exploite VRAIMENT le hardware sur lequel elle tourne ?
Choisi.
Kraken
Le jeu a des graphismes un peu au dessus de ce que peut fournir la Xbox 360, arretez de vous masturber dessus, c'est simplement un fait. La 360 ne pourrait certainement pas le faire tourner en 1080p, ni sans doute en 60 fps, mais ce qu'il y a d'affiché là, elle peut sans AUCUN doute le faire tourner en 900p/ 30 fps. Il n'y a rien, mais RIEN, aucune technique graphique, qu'elle ne puisse gérer.
Cela ne veut pas dire que la Switch ne peut pas mieux faire que la 360, mais c'est sur des jeux en 30 fps, pas 60 fps. Je dois vraiment vous expliquer la différence entre les deux ?...
A 60 fps tu as 16 ms de temps de frame pour afficher ton rendu. A 30 fps, tu as 33 ms. Donc tu as deux fois plus de temps à consacrer à tes modèles, tes textures, ton système d'éclairage, ect...
Ce jeu est ce que peut fournir une 360 à 30 fps en 720p/900p, suivant l'optimisation. Revoyez Halo Reach, et vous verrez.
Ce qui est triste c'est que de tels graphismes sont considérés comme le must de ce que peut faire la Switch 2 à l'heure actuelle... Alors que la Switch 2 enterre une 360 d'au moins 15 fois sa puissance...
Vous confondez tous la beauté ARTISTIQUE d'un jeu et la TECHNIQUE de son moteur graphique...
M'enfin j'ai l'habitude... Peu de gens connaissent vraiment ce sujet.
jenicris
posted
the 12/05/2025 at 07:48 PM
Pour de la Switch on dira, car techniquement c'est daté.
Par contre la DA est vraiment belle
51love
posted
the 12/05/2025 at 07:49 PM
Dommage que l aliasing ne soit pas le soucis du jeu
djfab
posted
the 12/05/2025 at 07:51 PM
donpandemonium
: moi je choisi toujours de jouer dans les meilleures conditions. Franchement la différence est quand même flagrante, si tu possèdes la Switch 2 c'est dommage de faire la version Switch 1 floue juste pour une histoire de 10 € ! Ensuite les autres arguments tu les cherches loin quand même ! "rendre hommage à la Switch 1" !!
z0dd
posted
the 12/05/2025 at 07:56 PM
Jeu terminé cette aprem , heureusement la Direction artistique sauve le jeu du naufrage total , c était moyen sur tout les plans . Mentions spéciales a la moto et au désert totalement inutile et sans intérêt. C est un 14 sauvé par ça Da sinon c était même pas 11 . Tellement triste de voire que même Metroid n'a pas eu le droit a un vrai bon jeu ambitieux.
jackfrost
posted
the 12/05/2025 at 07:59 PM
Tu prends un jeu début de gen ps4 comme Killzone shadow fall (2013), il y a une bonne différence sur les textures.
Ça me fait peur de voir les gens mettre en avant ce côté là, alors que je ne vois rien de spécial... Je me demande si vous avez déjà touché à un Fps sur les 10 dernières années.
Ça me fait penser à halo 3 où le travail sur les 2 personnages principaux était plus important que le reste.
kujotaro
posted
the 12/05/2025 at 08:06 PM
Bordel les pro N sérieux respectez vous. Uncharted 2 enterre ce jeu et c'est un jeu ps3.
sk8mag
posted
the 12/05/2025 at 08:10 PM
z0dd
, combien d'heures pour le terminer ?
darkwii
posted
the 12/05/2025 at 08:14 PM
Oui le jeu est beau sauf le désert sinon
Kujotaro
tu dois pas avoir le jeu pour dire une connerie pareil
leboulangerbanette
posted
the 12/05/2025 at 08:15 PM
Kujotaro
https://cdn.mobygames.com/screenshots/11659508-uncharted-2-among-thieves-playstation-3-in-the-tibetan-village.jpg
losz
posted
the 12/05/2025 at 08:23 PM
z0dd
C’est quoi que tu n’aimes pas ? Parce que pour moi, c’est dans la lignée des précédents mêmes mécaniques, même gameplay, même style de level design, même ambiance, les musiques, qui sont très similaires, durée de vie et rythme c'est également la même chose.
C’est exactement à quoi je m’attendais avec ce MP4. Je le trouve très sympa il est pas extraordinaire, mais en même temps seul le premier MP est grandiose. Le 2 était prise de tête avec son level design pourri et son idée de merde du monde lumière/sombre. Le 3, tout moche, avec la Wiimote à secouer comme un con, j’ai eu du mal.
suzukube
posted
the 12/05/2025 at 08:24 PM
Merci pour ton retour
Link49
, j'ai commandé le jeu (80€ quand même) tu m'as convaincu d'investir dessus
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Non
La Switch 2 devrait te faire tourner ça en 4K natif finger in the nose, mais même pas : c'est en 1440p ( et ça se voit ).
Retro Studio a passé 6 ans à faire ce jeu, ils ont dû recevoir leur kit Switch 2 en fin 2024 comme tous les first party, ils allaient pas tout changer... Mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux quand même.
A faire sur Switch 1, comme chant du signe d'une belle console, qui est sur ce jeu exploitée à 100% de bien belle manière
J'y joue en 120 fps, c'est hyper agréable cette fluidité parfaite ! Et du coup tout le temps très net, même lors de mouvements brusques.
Mais tu sais, ici il y a pas mal de blasés, même le magnifique Ghost of Yotei on va te dire que c'est pas ouf...
Dans MP4, il y a quelques passages où ca pique, notamment quand on retourne à la base il y a un plan vraiment dégueulasse quand on prend l'espèce de navette. Mais sinon, ca reste assez soft quand même.
Faut arreter avec le un peu au dessus d'une 360. dire que la switch est uniquement un peu au dessus d'un 360, c'est comme dire que la Xbox était juste un peu au dessus d'une Dreamcast.
ou qu'un PS4pro c'est juste un peu au dessus d'un PS4
la switch, elle arrive a faire tourner Kingdom come et Hogward Legacy dans des version ultra correct à des km des plus beau jeux 360.
Et les Zelda ou les Xenoblade, même chose, ça te fume la 360 mais d'une force.
Pour rendre hommage à la Switch 1 ?
Pour jouer à une version du jeu qui exploite VRAIMENT le hardware sur lequel elle tourne ?
Choisi.
Kraken Le jeu a des graphismes un peu au dessus de ce que peut fournir la Xbox 360, arretez de vous masturber dessus, c'est simplement un fait. La 360 ne pourrait certainement pas le faire tourner en 1080p, ni sans doute en 60 fps, mais ce qu'il y a d'affiché là, elle peut sans AUCUN doute le faire tourner en 900p/ 30 fps. Il n'y a rien, mais RIEN, aucune technique graphique, qu'elle ne puisse gérer.
Cela ne veut pas dire que la Switch ne peut pas mieux faire que la 360, mais c'est sur des jeux en 30 fps, pas 60 fps. Je dois vraiment vous expliquer la différence entre les deux ?...
A 60 fps tu as 16 ms de temps de frame pour afficher ton rendu. A 30 fps, tu as 33 ms. Donc tu as deux fois plus de temps à consacrer à tes modèles, tes textures, ton système d'éclairage, ect...
Ce jeu est ce que peut fournir une 360 à 30 fps en 720p/900p, suivant l'optimisation. Revoyez Halo Reach, et vous verrez.
Ce qui est triste c'est que de tels graphismes sont considérés comme le must de ce que peut faire la Switch 2 à l'heure actuelle... Alors que la Switch 2 enterre une 360 d'au moins 15 fois sa puissance...
Vous confondez tous la beauté ARTISTIQUE d'un jeu et la TECHNIQUE de son moteur graphique...
M'enfin j'ai l'habitude... Peu de gens connaissent vraiment ce sujet.
Par contre la DA est vraiment belle
Ça me fait peur de voir les gens mettre en avant ce côté là, alors que je ne vois rien de spécial... Je me demande si vous avez déjà touché à un Fps sur les 10 dernières années.
Ça me fait penser à halo 3 où le travail sur les 2 personnages principaux était plus important que le reste.
C’est exactement à quoi je m’attendais avec ce MP4. Je le trouve très sympa il est pas extraordinaire, mais en même temps seul le premier MP est grandiose. Le 2 était prise de tête avec son level design pourri et son idée de merde du monde lumière/sombre. Le 3, tout moche, avec la Wiimote à secouer comme un con, j’ai eu du mal.