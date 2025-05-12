Le studio indépendant Endflame a dévoilé Silent Road, un jeu d’horreur psychologique à la première personne se déroulant dans une région forestière japonaise reculée, réputée pour son ambiance lourde et ses récits sombres. Annoncé avec une première bande-annonce, le titre donne un aperçu des nuits angoissantes qui attendent les joueurs derrière le volant.Dans Silent Road, vous incarnez un chauffeur de taxi travaillant de nuit sur des routes isolées, entre villages désertés et chemins noyés de brouillard. Chaque course devient une épreuve : des passagers étranges, des conversations qui dérapent subtilement et une tension qui s’installe au fil des kilomètres. À travers des trajets de plus en plus inquiétants et des indices disséminés dans l’environnement, les secrets enfouis de la forêt commencent lentement à se dévoiler.Visuellement, le jeu puise son identité dans les codes du J-Horror, rappelant autant Silent Hill f que Fatal Frame, avec ses routes fantomatiques, son atmosphère pesante et son sens du malaise maîtrisé.