Éditeur : Chaos Manufacturing

Développeur : Chaos Manufacturing

Genre : Action/RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2027

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Néerlandais / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois / Turc / Ukrainien.

Vous incarnez Yuzuki, l'héritière brisée d'une famille de samouraïs, autrefois illustre, massacrée par un clan rival. Désormais hors-la-loi, la ronin suit une quête de vengeance sanglante à travers les métropoles étincelantes de la lune de la Terre. Ce monde est empli de gigantesques ascenseurs spatiaux, de trains à grande vitesse et de somptueux quartiers où l'élite du shogunat se délecte des réjouissances terrestres, allant de la simulation gravitationnelle à la simulation du cycle solaire quotidien. Mais... dans les tréfonds de toute cité reluisante, d'innombrables travailleurs vivent et meurent au service du shogunat, leur labeur étant le rouage invisible de son pouvoir.