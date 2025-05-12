profile
all
[PC/PS5/XSX] SOL Shogunate / Trailer





Éditeur : Chaos Manufacturing
Développeur : Chaos Manufacturing
Genre : Action/RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 2027
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Néerlandais / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois / Turc / Ukrainien.

Vous incarnez Yuzuki, l'héritière brisée d'une famille de samouraïs, autrefois illustre, massacrée par un clan rival. Désormais hors-la-loi, la ronin suit une quête de vengeance sanglante à travers les métropoles étincelantes de la lune de la Terre. Ce monde est empli de gigantesques ascenseurs spatiaux, de trains à grande vitesse et de somptueux quartiers où l'élite du shogunat se délecte des réjouissances terrestres, allant de la simulation gravitationnelle à la simulation du cycle solaire quotidien. Mais... dans les tréfonds de toute cité reluisante, d'innombrables travailleurs vivent et meurent au service du shogunat, leur labeur étant le rouage invisible de son pouvoir.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=7lC_kM26fvA
